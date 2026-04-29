ETV Bharat / state

బాల్యాన్ని అర్థవంతం చేసే 'కథాతీతం' - ఆ లైబ్రరీలో పిల్లలకు విలువలతో కూడిన జీవిత కథలు!

పిల్లల బాల్యాన్ని అర్థవంతంగా చేసేందుకు 'కథాతీతం' ఏర్పాటు - వేల పుస్తకాలతో కథాతీతం గ్రంథాలయం - చిన్న పిల్లలపై ప్రభావం చూపేలా నీతి కథలు చెబుతున్న శిల్ప కిరణ్‌వీర్‌

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Kathatitam Library : ప్రస్తుత కాలంలో కథ చెబుతూ నిద్ర పుచ్చాల్సిన నాన్న, చందమామ కథలు చెబుతూ గోరుముద్దలు పెట్టాల్సిన అమ్మ ఇద్దరూ ఆఫీసు పనుల్లో బిజీ అవుతున్నారు. బామ్మ, తాతయ్య ఉండేదేమో ఊళ్లో. పిల్లలేమో పుస్తకాలకు దూరంగా, సెల్‌ఫోన్లకు దగ్గరగా ఉంటున్నారు. బాల్యం సెల్‌ఫోన్‌కు బలి అయిపోతుందని మనం చాలా సార్లు చర్చించుకుంటున్నాం. కానీ పిల్లల బాల్యాన్ని అర్థవంతంగా చేసేందుకు ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో వెలసింది ఈ 'కథాతీతం'.

పిల్లల బాల్యాన్ని అర్థవంతంగా మార్చే కథాతీతం : పిల్లలకు కథలంటే చాలా ఇష్టం. అలాంటి కథలు చెబుతూ వారిని ఇట్టే మనవైపు తిప్పేసుకోవచ్చు. అలాంటి కథల్లోని నీతి వాక్యాలు చిన్నప్పుడే వారిలో బలంగా స్థిరపడితే జీవితాన్ని సైతం ప్రభావితం చేయగలవు. ఆ దిశగానే ప్రయత్నం చేస్తోంది కథాతీతం. హైదరాబాద్‌ గచ్చిబౌలిలో కథాతీతం లైబ్రరీని శిల్పా కిరణ్‌ వీర్ ఏర్పాటు చేసి, పిల్లలకు జీవితం కథలు చెబుతున్నారు.

  • శిల్పా కిరణ్‌ వీర్‌ వేల పుస్తకాలతో ఈ కథాతీతం లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది పూర్తి గ్రామీణ ప్రాంతంలోని ఇంటి వాతావరణంలా ఉంటుంది. పిల్లల్లో పఠనాసక్తి పెంచడానికి, వారిలోని సృజనాత్మకతను బయటకు తీసేందుకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆమె చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఏప్రిల్ 13 నుంచి మే 30 వరకు విభిన్న రకాల కార్యక్రమాలతో సమ్మర్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పిల్లలకు అన్వేషణ, రచన, ప్రకృతి వంటి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు.

"ఈ కథాతీతం లైబ్రరీ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి వస్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ ఉన్న పుస్తకాలు, వాతావరణం చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. బుక్స్​ చాలా జీవిత పాఠాలు నేర్పించాయి. ఇక్కడ చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి. పెయింటింగ్, స్క్రిప్ట్​ రైటింగ్ లాంటివి ఉంటాయి. మేం కూడా శిల్పా మేడంలా పుస్తకం రాయడం నేర్చుకుంటున్నాం" - విద్యార్థులు

డిజిటల్​ మోడ్​లోనూ కథలు చెబుతూ : కథాతీతం లైబ్రరీలో పుస్తక పఠనమే కాదు డిజిటల్ మోడ్‌లోనూ కథలు చెప్పడం, వాటిపై విద్యార్థుల స్పందన అడిగి తెలుసుకోవడం, వారి ఆలోచనల్ని పంచుకునే వేదికను కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులు ఇందులో ఉన్నారు. పుస్తకాలు చదవడం తమకు బాగా నచ్చిందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. సోమవారం తప్ప మిగతా రోజుల్లో కథాతీతం లైబ్రరీ తెరిచి ఉంటుంది. పూర్తి ఇంటి వాతావరణంలో పిల్లలు పుస్తకాలు చదువుతూ సంబురపడతున్నారు.

"కథాతీతం అంటే బియాండ్ స్టోరీస్. చదివిన తర్వాత ఆలోచన అనేది ఒకటి రావాలి. విలువలను మాములుగా చెప్పడం కన్నా, కథ రూపంలో పిల్లలకు వివరించినప్పుడు వాళ్లు మరింత సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. పిల్లలకు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు నేర్పించే ప్రదేశాలు మన ఊర్లు. అలాంటి వాతావరణాన్ని పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశంతో పట్టణంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశాం. కథాతీతం అనేది లైబ్రరీ లాంటిది. ఇది ఒక విలువలతో కూడిన విద్యా విధానం."- శిల్పా కిరణ్‌ వీర్, కథాతీతం సహ వ్యవస్థాపకురాలు

'మా పిల్లలు చాలా తెలివైనోళ్లు' : మీరూ ఇలాగే మురిసిపోతున్నారా? - డేంజర్ అంటున్న నిపుణులు

మీ పిల్లల్లో దృష్టి లోపం ఉందా? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందే!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.