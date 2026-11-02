ఇదెక్కడి విడ్డూరం - వంట మనుషులు లేరని హాస్టల్కి రాకండని ఆదేశాలు!
School Closed Due To Workers : తెల్లపూర్ ఉస్మాన్ నగర్లో కస్తుర్బా విద్యాలయంలో వంట వాళ్లు లేక పాఠశాల మూసివేశారు. విద్యార్థులు ఇంటి వద్దే ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 6:43 PM IST
దసరా సెలవులకు ఇళ్లకు వెళ్లిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు పాఠశాలకు రాలేదు. గత కొంతకాలంగా పాఠశాలలో వంట వాళ్ల సమస్య నెలకొంది. ఎంత మంది వంట వాళ్లని మాట్లాడిన, అక్కడ జీతం తక్కువ ఉండటం వల్ల పనిచేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. ఓ వైపు పనివాళ్లు లేరు, మరోవైపు చదువుకు ఆటంకం కలుగుతోంది.
వివరాలు ఇలా
మెదక్ జిల్లాలో తెల్లపూర్ ఉస్మాన్ నగర్ కస్తుర్బా విద్యాలయానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో మంచి గుర్తించి ఉంది. పది, ఇంటర్ వార్షిక ఫలితాల్లో ఏటా 100 శాతం ఫలితాల సాధిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ వంట వాళ్లు లేరనే కారణంతో దసరా సెలవుల తర్వాత పాఠశాల తెరుచుకోలేదు. పది, ఇంటర్ పరీక్షలు సమీపిస్తుండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఆ పాఠశాలలో వంట చేసేందుకు నలుగురు సిబ్బంది కావాలి. వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ.9,975 మాత్రమే ఇస్తారు.
విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు సూచన
తెల్లాపూర్, ఉస్మాన్నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో అంత తక్కువ జీతానికి ఎవరూ పనిలోకి రావడం లేదు. విద్య సంవత్సరం మొదటి నుంచే సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఎలాగోలా దసరా సెలవుల ముందు వరకు నెట్టుకొచ్చారు. అప్పటివరకు పనిచేసిన వారు సైతం సెలవుల అనంతరం పని మానేశారు. దీంతో పాఠశాలకు రావొద్దని విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు.
ప్రస్తుతం వంటవారి కోసం ప్రయత్నాలు
ఈ పాఠశాలలో వంట పని కోసం నియమితులైన ఓ హెల్పర్ను సంగారెడ్డి జిల్లా రెవెన్యూ విభాగానికి చెందిన ఓ అధికారి ఇంట్లో పనికి పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. కానీ వేతనాన్ని మాత్రం కస్తూర్బా అకౌంట్ నుంచే ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయం ఉన్నతాధికారులకు తెలిసి రిలీవ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా అమలు కావడం లేదు. రామచంద్రాపురం ఎంఈవో భాస్కర్ ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్ తో మాట్లాడుతూ ఓ గుత్తేదారు ద్వారా వంటవారి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో సమస్యను పరిష్కారిస్తామని పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన వసతి, భోజనం, తాగునీరు, విద్య వంటివే కీలకం. కానీ ఈ పాఠశాలలో మాత్రం వండిపెట్టేందుకు పని వాళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో పలు సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. వసతి గృహాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో అమలు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది.
నగ్న పూజలకు సహకరిస్తే డబ్బులిస్తాం : విద్యార్థినికి వంట మనిషి వేధింపులు