కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం అందజేత
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షల చొప్పున చెక్కుల పంపిణీ - పరిహారం అందజేసిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్, రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
Kasibugga Stampede Compensation: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు కేంద్రమంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాల నివాసాలకు వెళ్లిన కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.15 లక్షల చెక్కులను అందజేశారు.
టెక్కలి, నందిగాం మండల పరిధిలోని పిట్టలిసరియా, రామేశ్వరం, శివరాంపురం గ్రామాలకు చెందిన మృతుల కుటుంబాలకు ఈ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఎవరూ అధైర్యపడవద్దని, కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్, రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భరోసా ఇచ్చారు. దైవ దర్శనానికి వచ్చిన సమయంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం తీవ్రంగా కలిచివేసిందని వారు పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని వారు స్పష్టం చేశారు.
ఆలయంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం బాధాకరం: ఏకాదశి పర్వదినాన భగవంతుడిని దర్శించడానికి వచ్చి ఆలయంలో మరణించడం బాధాకరమని దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి అన్నారు. ఆలయ నిర్మాణం, నిర్వహణలో చిన్న చిన్న లోపాలు సరిచేసుకుంటే ఈ ప్రమాదం జరిగేది కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు.
అనంతరం పలాస ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. బాధితులకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఆలయ సంప్రోక్షణ, శుద్ధి పూర్తయిన తర్వాత పండితుల సూచనల మేరకు దర్శనాలు మళ్లీ ప్రారంభం అవుతాయని తెలిపారు.
ఆలయంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం బాధాకరమని పేర్కొన్న మంత్రి ఆనం, తొక్కిసలాటపై అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నానని తెలిపారు. దర్యాప్తునకు ముగ్గురు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు.
మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పి.వి.ఎన్.మాధవ్ కూడా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి వెళ్లి తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించిన ఆయన, ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దర్యాప్తునకు ఆదేశాలు జారీ చేసిందని తెలిపారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటించారు.
తొక్కిసలాటను వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయంగా వాడుకుంటుంది: ఇక మంత్రి సంధ్యారాణి మాట్లాడుతూ, కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనను వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయంగా వాడుకోవడం దుర్మార్గమని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ చర్యలు ప్రజాస్వామ్య విలువలు, మానవత్వానికి విరుద్ధమని ఆమె మండిపడ్డారు. తొక్కిసలాటపై విచారణకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసిందని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు సహాయం అందించడానికి అందరూ ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజల భద్రతే తమ ప్రభుత్వానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యమని మంత్రి సంధ్యారాణి స్పష్టం చేశారు.
కాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాటలో 9 మంది మృతి చెందారు. కార్తీక ఏకాదశి దర్శనాల కోసం భారీగా భక్తులు తరలిరావడండో శనివారం ఉదయం తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఆలయ ప్రవేశ మార్గం వద్ద భక్తుల తోపులాట చోటుచేసుకోగా, రెయిలింగ్ విరిగిపడి ఒకరిపై ఒకరు పడిపోయారు. దీంతో ఘటనా స్థలంలోనే ఏడుగురు మృతి చెందగా, ఆస్పత్రిలో మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
