సీదిరి అప్పలరాజు వ్యవహారం - కాశీబుగ్గ సీఐ, ఎస్సై సస్పెన్షన్
మాజీమంత్రి కుమారుడిని తప్పించేందుకు సహకరించారనే ఆరోపణలు - అప్పలరాజు కుమారుడి రోడ్డుప్రమాద ఘటనలో నిర్లక్ష్యంపై ప్రభుత్వం వేటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 11:25 AM IST
CI, SI suspended In Kasibugga Accident Case : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మకు సంబంధించిన రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో పోలీసుల నిర్లక్ష్యం, విధుల పట్ల అలసత్వం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఈ ఘటనలో విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాశీబుగ్గ సీఐ ఎన్ని రామకృష్ణ, ఎస్సై సునీల్లను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి శనివారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే ఎస్సై సునీల్ను గత శుక్రవారం వీఆర్కు పంపగా, శనివారం మధ్యాహ్నం సీఐ రామకృష్ణను కూడా వీఆర్కు పంపుతున్నట్లు ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. అనంతరం రాత్రి ఇద్దరినీ సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడాల్సి ఉంది.
ఘటన దర్యాప్తులో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సంఘటన స్థలాన్ని సీఐ, ఎస్సై స్వయంగా సందర్శించకపోవడం, దర్యాప్తు బాధ్యతలను దిగువ స్థాయి సిబ్బందికి అప్పగించడం వల్ల కీలక ఆధారాలు సేకరించడంలో జాప్యం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన 10వ తేదీ రాత్రి నుంచి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించకపోవడం వల్ల అసలు నిందితుడిని తప్పించేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు విచారణలో తేలినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవధిలో ప్రమాదంతో సంబంధం లేని సిద్ధార్థ అనే వ్యక్తిని నిందితుడిగా చూపించి, అతడిని లొంగిపోయేలా చేసి కేసును 41 నోటీసుతో ముగించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. అసలు నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీమంత్రి కుమారుడు ఆరవ్ వర్మను కేసు నుంచి తప్పించడంలో సీఐ, ఎస్సై కీలక పాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలే వారి సస్పెన్షన్కు ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి.
దిగువస్థాయి సిబ్బందిపైనా చర్యలకు రంగం సిద్ధం : ఈ కేసులో సీఐ, ఎస్సైలతో పాటు మరికొందరు పోలీసు సిబ్బంది పాత్రపైనా ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించారు. ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు, మరో అధికారిపై కూడా శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశముందని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత స్టేషన్లో నమోదైన సమాచారాన్ని మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజుకు చేరవేసినట్లు ఒక అధికారిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రమాదం అనంతరం మాజీమంత్రి, ఆయన అనుచరులతో పలువురు పోలీసు సిబ్బంది ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు కాల్డేటా రికార్డుల్లో గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ అంశాలపై సమగ్ర విచారణ కొనసాగుతోంది. విచారణ పూర్తయిన అనంతరం బాధ్యులపై మరిన్ని శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారగా, దర్యాప్తు పారదర్శకంగా సాగాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.