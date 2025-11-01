ఇంతమంది వస్తారని నేను ఊహించలేదు - అందుకే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదు : కాశీబుగ్గ ఆలయ నిర్వాహకుడు
కాశీబుగ్గ ఘటనపై స్పందించిన ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్పండా - ఇంతమంది భక్తులు వస్తారని నేను ఊహించలేదని వెల్లడి - ఆలయంలోనే హరిముకుంద్పండాతో మాట్లాడిన కలెక్టర్, ఎస్పీ
Published : November 1, 2025 at 2:57 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 3:39 PM IST
Kashibugga Temple Stampede Updates : ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీ బుగ్గ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగి 9 మంది భక్తులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్ పండా స్పందించారు. ఇంతమంది భక్తులు వస్తారని తాను ఊహించలేదని, ఆలయానికి 2000 మంది భక్తులు వస్తుంటారని తెలిపారు. ఇలా జరుగుతుందని తాను ఊహించలేదని చెప్పారు. ఇంతమంది వస్తారని తెలియక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదని అన్నారు. భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేసి పంపిస్తానని ఆయన వివరించారు. ఆలయంలోనే హరిముకుంద్ పండాతో శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ మాట్లాడారు. అనంతరం కలెక్టర్, ఎస్పీ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం కాశీబుగ్గ ఆలయ పరిసరాలను పోలీసులు వారి ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఆలయ ఆవరణలోనే హరిముకుంద్పండా కూడా ఉన్నారు.
ఈ విషాద ఘటన ఎలా జరిగిందంటే? : కాశీబుగ్గ చిన తిరుపతిగా పేరొందిన విజయ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు. ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా రెయిలింగ్ ఊడిపడింది. రెయిలింగ్ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి 9 మంది మృతి చెందారు. గాయపడిన 25 మందిని పలాస ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం శ్రీకాకుళం రిమ్స్కు తరలించారు. ఆలయంలో రెయిలింగ్ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు ఉన్నారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది.
మృతి చెందిన వారి వివరాలు : ఈ తొక్కిసలాటలో టెక్కలి మండలం రామేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన ఏదూరి చిన్నమ్మి (50), టెక్కలి మండలం పిక్కసారి గ్రామానికి చెందిన రాపాక విజయ (48), వజ్రపుకొత్తూరు మండలం దుక్కవానిపేటకు చెందిన ఎం.నీలమ్మ (60), మందస మండలం బెల్లుపటియాకు చెందిన డి.రాజేశ్వరి (60), నందిగామ మండలం శివరామపురానికి చెందిన సి.యశోదమ్మ (56), మందస మండలం గుడిభద్రకు చెందిన రూప, లాస కాశీబుగ్గకు చెందిన డి.అమ్ములు (55), మందసకు చెందిన బోర బృందావతి (60), సోంపేట మండలం బెంకిలికి చెందిన చిన్నారి మృతి చెందారు.
క్షతగాత్రుల వివరాలు ఇవే : ఈ ఘటనలో బి.కళ, డి.కాంతమ్మ, సి.కాంతమ్మ, పి.నాగమ్మ, డి.భారతి, పి.సూరమ్మ, పి.గౌరి, ఆర్.రమాలక్ష్మి, జి.చిట్టెమ్మ, ఎస్.వెంకటమ్మ, పి.జయమ్మ, పి.సీతమ్మ, పి.నరసమ్మ, బి.మమత, బి.సరోజినమ్మ గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రలను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
