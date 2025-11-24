పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేదు - ఆకలి తీర్చే కాశినాయన ఆశ్రమం
మానవత్వానికి మారుపేరుగా ‘కాశినాయన ఆశ్రమం’ - ఎనిమిదేళ్లుగా అవిశ్రాంత అన్నదానం - అర్ధరాత్రి వచ్చినా ఆకలి తీర్చే అపర అన్నపూర్ణాలయం
November 24, 2025
Kashinayana Satisfies Everyone's Hunger: 'ఆకలి' ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత భయంకరమైన బాధ. 'అమ్మ ఆకలేస్తోంది' అని అడిగితే గుప్పెడు మెతుకులు పెట్టే దిక్కులేక అలమటించే అభాగ్యులు ఎందరో. బిడ్డల ఆదరణకు నోచుకోని వృద్ధులు, పూట గడవని అనాథలు సమాజంలో కోకొల్లలు. సరిగ్గా అలాంటి వారి కోసమే ఆ ఆశ్రమం తలుపులు బార్లా తెరిచి ఉంచింది. అక్కడ కులం లేదు, మతం లేదు, కేవలం 'ఆకలి' అనే అర్హత మాత్రమే ఉంది. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేదు. ఎప్పుడు వెళ్లినా కమ్మని భోజనం సిద్ధంగా ఉంటుంది. అన్నార్తుల పాలిట అక్షయపాత్రగా విరాజిల్లుతున్న ఆ సేవా నిలయమే 'కాశినాయన ఆశ్రమం'.
మూడు పూటలా రుచికరంగా: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ పట్టణంలోని ఏనుగుపాలెం రోడ్డులో ఈ ఆశ్రమం ఉంది. ఇక్కడ నిత్యం అన్నదాన యజ్ఞం జరుగుతుంది. ఉదయం వేడి వేడి టిఫిన్, మధ్యాహ్నం రుచికరమైన భోజనం, రాత్రికి కడుపు నిండా అన్నం. ఇలా మూడు పూటలా నిరాటంకంగా ఆహారం అందిస్తున్నారు. ఏదో పెట్టాంలే అని కాకుండా, ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలకు పెట్టినట్లుగా వడ్డిస్తారు. రోజుకో రకం అల్పాహారం, రకరకాల కూరలు, సాంబారు, మజ్జిగతో కడుపు నింపుతున్నారు. ఆశ్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరినీ అతిథిగా భావించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
అర్ధరాత్రి వచ్చినా అన్నం రెడీ: సాధారణంగా అన్నదాన సత్రాల్లో నిర్ణీత సమయాల్లోనే భోజనం పెడతారు. కానీ కాశినాయన ఆశ్రమం దీనికి పూర్తి భిన్నం. ఇక్కడ సమయంతో పనిలేదు. అర్ధరాత్రి దాటాక ఏ బాటసారో, ఆకలితో ఉన్న అభాగ్యుడో తలుపు తట్టినా, నిర్వాహకులు చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలుకుతారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారి కోసం ఎప్పుడూ ఆహారం సిద్ధంగా ఉంచుతారు. ఆకలితో వచ్చిన వాడు, ఆకలితో తిరిగి వెళ్లకూడదన్నదే వీరి ప్రధాన ఆశయం.
15 లక్షల మందికి ఆకలి తీర్చి: కాశినాయన ఆశ్రమం సేవలు అంకెల్లో చెప్పలేనివి. 2018 నుంచి ఇక్కడ అన్నదానం నిర్విఘ్నంగా సాగుతోంది. రోజుకు సగటున 500 మంది ఇక్కడ కడుపు నింపుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 15 లక్షల మందికి పైగా అన్నార్తుల ఆకలి తీర్చారు. ముఖ్యంగా కరోనా కష్టకాలంలో లాక్డౌన్ ఆంక్షలు ఉన్నా, వీరు వెనకడుగు వేయలేదు. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక, హోటళ్లు మూసివేసి ఇబ్బంది పడుతున్న వేలాది మందికి ఆ సమయంలో ఈ ఆశ్రమమే పెద్ద దిక్కుగా మారింది.
దాతృత్వానికి నిదర్శనం కాంతారావు: ఈ మహాయజ్ఞం వెనుక ఎందరో దాతల కృషి ఉంది. వినుకొండకు చెందిన కాంతారావు అనే భక్తుడు ఈ ఆశ్రమానికి బీజం వేశారు. కాశినాయనపై ఉన్న అపారమైన భక్తితో, 2017 ఏప్రిల్లో తనకు ఉన్న ఎంతో విలువైన ఎకరంన్నర భూమిని ఆశ్రమానికి ఉచితంగా రాసిచ్చారు. ఆయన స్ఫూర్తితో ఎందరో దాతలు ముందుకొచ్చారు. పప్పులు, బియ్యం, నూనె, కూరగాయలు ఇలా ఎవరికి తోచింది వారు సాయం చేస్తున్నారు.
స్వచ్ఛంద సేవకులే సైనికులు: ఇక్కడ వంట చేసేది, వడ్డించేది కూలీలు కాదు. ఆశ్రమ భక్తులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఇక్కడ సేవలందిస్తారు. సెలవు రోజుల్లో ఇక్కడికి వచ్చి, కూరగాయలు కోయడం, వంట చేయడం, విస్తర్లు ఎత్తడం వంటి పనులు భక్తిశ్రద్ధలతో చేస్తారు. తమ వంతు సాయంగా శ్రమదానం చేస్తూ, పదిమంది ఆకలి తీర్చడంలో ఉన్న తృప్తిని పొందుతున్నారు. 'అన్ని దానాల్లో అన్నదానం మిన్న' అనే మాటకు నిజమైన అర్థం చెబుతూ కాశినాయన ఆశ్రమం మానవత్వ పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది.
