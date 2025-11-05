ఏపీ వ్యాప్తంగా కార్తికపౌర్ణమి వేడుకలు - శివనామస్మరణతో మార్మోగిన శైవాలయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 9:00 PM IST
Karthika Pournami Celebrations in Andhra Pradesh: కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. భక్తులతో శైవక్షేత్రాలు కిటకిటలాడాయి. మహిళలు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సముద్ర స్నానాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామ స్మరణలో తరించారు. కార్తిక పౌర్ణమి వేళ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. పంచారామాల్లో ఒకటైన అమరావతి బాల చాముండీ సహిత అమరలింగేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు.
ఘనంగా కార్తిక పౌర్ణమి పూజలు: తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు నదీస్నానాలు ఆచరించి అమరేశ్వ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. పల్నాడు జిల్లాలో పేరుగాంచిన కోటప్పకొండలోని త్రికోటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి అయ్యప్పలు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి మహిళలు భక్తిని చాటుకున్నారు. జ్వాలాతోరణం కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. గురజాల మండలం దైద శ్రీ అమరలింగేశ్వర స్వామి బిలంలో ఎమ్మెల్యే యరపతినేని శ్రీనివాసరావు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పంచారామ క్షేత్రమైన భీమవరం సోమేశ్వరస్వామి ఆలయంలో కార్తిక పౌర్ణమి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి. అశేష భక్త జనంతో ఆలయం కిటకిటలాడింది. పెద్దసంఖ్యలో మహిళలు పిండి దీపాలు వెలిగించి పూజలు చేశారు. సోమేశ్వర స్వామికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి.
గోదారి తీరంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ: కార్తిక పౌర్ణమి వేళ గోదావరి తీరంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ ఉట్టిపడింది. రాజమహేంద్రవరంలోని గోదావరి స్నాన ఘట్టాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. పుష్కర ఘాట్, సరస్వతి ఘాట్, కోటిలింగాల ఘాట్లలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. గోదావరి మాతకు పూజలు చేసి దీపదానం చేశారు. శివనామస్మరణలతో ఘాట్లు మార్మోగాయి. ఉమా కోటి లింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని భక్తులు తరించారు.
శివనామ స్మరణలో మహిళలు: బాపట్ల జిల్లా చీరాల, పర్చూరులోని శివాలయాల్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. మార్టూరు మండలం జొన్నతాళిలోని శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత మహాకాళేశ్వరస్వామి ఆలయంలో కోటి దీపాలతో మహాశివ లింగాకృతి రూపంలో వెలిగించారు. కోటి దీపోత్సవంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలం కే.పల్లెపాలెం సముద్ర తీరం భక్త జన సంద్రంగా మారింది. భక్తి శ్రద్ధలతో స్నానాలాచరించిన మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నెల్లూరులో ప్రసిద్ధి చెందిన మూలాపేట మూలస్థానేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. ముగ్గులు వేసి కార్తిక దీపాలు వెలిగించిన మహిళలు ఓంకారాన్ని జపించారు.
కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని మంగినపూడి బీచ్ భక్త జనసంద్రంగా మారింది. సుప్రభాత హారతితో మొదలైన సముద్ర స్నానాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగాయి. కార్తిక దీపాలు వెలిగించి మహిళలు పూజలు చేశారు. దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రసాద వితరణ జరిగింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలం ఎందువలో ప్రసిద్ధి చెందిన కైలాసగిరి గిరి ప్రదక్షిణకు భక్తులు పోట్తెతారు. కార్తిక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని ఏటా గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహిస్తారు. సుమారు 15 కిలోమీటర్ల మేర నచిడి వచ్చి కొండపై ఉన్న ఆలయాల్లో భక్తులు పూజలు చేశారు.
