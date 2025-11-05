రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు - శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
రాష్ట్రంలో ఘనంగా కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు - తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు - నదీ తీరాల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి దీపాలను వదులుతున్న భక్తులు
Published : November 5, 2025 at 10:52 AM IST
Karthika Pournami Celebrations in Telangana : కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శివనామస్మరణతో ఆలయాలు మారుమోగుతున్నాయి. పలువులు భద్రాచలం వద్ద పుణ్య స్నానాలు ఆచరించారు. ఆలయాల్లో కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు. దీంతో ఎక్కడ చూసినా ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది.
శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్త జనం : కార్తిక మాసం అత్యంత పవిత్రమైన పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని భక్తులు పురస్కరించుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లోని శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని శివాలయాలన్నీ భక్త జన సందోహంతో కిటకిటలాడాయ. ఉదయం తెల్లవారుజామున నుంచే మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకు వస్తున్నారు. భక్తుల శివనామస్మరణతో ఆలయాలు మారుమోగుతున్నాయి.
కార్తిక పౌర్ణమి రోజున శివాలయాల్లో దీపం వెలిగించడం వల్ల పుణ్యం వస్తుందని భక్తులకు ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు ఉదయం నుంచే ఆలయాలకు వెళ్లి స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు. ప్రత్యేకంగా మహిళలు ఆలయ పరిసరాల్లో కార్తిక దీపాలను వెలిగించి, 365 వత్తులతో కూడిన దీపాలను సమర్పించారు.
భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : శేరిలింగంపల్లి, మదాపూర్, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన శివాలయాల వద్ద భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ కమిటీలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనిలో భాగంగా భక్తులందరికీ సకాలంలో దర్శనం లభించేలా క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. శివనామస్మరణతో మారుమోగిన ఆలయాలు, భక్తులు వెలిగించిన దీపాల కాంతులతో ఆ ప్రాంతమంతా పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
కీసరగుట్టలో కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు : సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం కీసరగుట్టలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు. దర్శన అనంతరం భక్తులు ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శివ లింగాలకు పంచామృత అభిషేకాలు చేశారు. అలాగే ఆలయ పరిసరాల్లో కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు. సత్యనారాయణ స్వామి వత్రాలు నిర్వహించారు.
యాదగిరిగుట్టలో కార్తిక శోభ : మరోవైపు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్టలో కార్తిక పౌర్ణమి సందడి నెలకొంది. ఆలయంలోని వ్రత మండపంలో భక్తులు సత్యదేవుడికి పూజలు నిర్వహించారు. కార్తిక దీపారాధన మండపంలో దీపాలు వెలిగించారు. శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రంలోని ఆలయ మాఢ వీధులు కార్తిక పూజలు నిర్వహించే భక్తులతో సందడిగా మారాయి. కార్తీక పూజలు జరిపించుకోవడానికి రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సత్యనారాయణస్వామి వ్రతాలు, బిల్వార్చన, నిజాభిషేకం, కార్తిక దీపాలు వెలిగించి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో శివాలయం, వ్రత మండపాలు, కార్తిక దీపా రాధన ప్రదేశాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.
కార్తిక పౌర్ణమి జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తారు. ఇటీవల ఆలయాల్లో తొక్కిలలాటల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆలయాల్లో తొక్కిసలాట జరగకుండా ఆలయ కమిటీలు, నిర్వాహకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పురుషులు, మహిళలు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. ప్రతీ లైన్లో అత్యవసర ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. బారికేడ్లు వినియోగించాలి. సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది, అంబులెన్సులు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
