ఏపీలో కార్తిక పౌర్ణమి శోభ - భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలు
Karthika Pournami 2026 in AP: కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. భక్తులతో శైవక్షేత్రాలు కిటకిటలాడాయి. మహిళలు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:41 AM IST
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఏపీలో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. భక్తులతో శైవక్షేత్రాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. మహిళలు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సముద్ర స్నానాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామ స్మరణలో తరించారు. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర దేవాలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. మహిళలు వేకువజామునే పుణ్య స్నానాలు ఆచరించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రమిదలతో కార్తిక దీపారాధన చేశారు. ఆలయ ప్రాంగణంలోని ధ్వజస్తంభం, రావి చెట్టు దగ్గర దీపాలు వెలిగించారు. జ్యోతి స్వరూపుడైన ఓం కారేశ్వరుడికి దీపాలతో ప్రతేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రాంగణమంత శివనామస్మరణతో మార్మోగిపోయింది.
కార్తిక పూర్ణిమ సందర్భంగా భక్తుల పుణ్య స్నానాలతో రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి తీరం కిటకిటలాడింది. పలు ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన భక్తులు పుష్కర ఘాట్, కోటిలింగాల ఘాట్, సర్సవతి, గౌతమి ఘాట్లలో నదీ స్నానాలు ఆచరించి సమీపంలో ఉన్న దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
శివనామస్మరణతో మార్మోగుతున్న ఆలయాలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా యనమలకుదురు రామలింగేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడింది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉపవాస దీక్షలు, దీపారాధనలు, శివనామస్మరణలతో ఆలయం మారుమోగింది.
బాపట్ల జిల్లా చీరాల వేటపాలెం చిన్నగంజాం సముద్రం తీరాల్లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లా, తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పర్యాటకలతో సముద్రతీరాలు కిటకిటలాడాయి. మహిళలు తీరంలో కార్తిక దీపం వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకుని సముద్రంలో దీపాలు వదిలారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో తెల్లవారుజాము నుంచే మహిళాలు శివాలయాలకు చేరుకుని కార్తిక దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం, బిల్వార్చన, కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు. భక్తుల రద్దీకి తగిన విధంగా ఆలయ నిర్వాహకులు, పోలీసులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
కార్తిక పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో శ్రీ వాయులింగేశ్వరస్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవి ఉత్సవం నిర్వహించారు. ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించిన అనంతరం వేద పండితుల మంత్రోచారణలతో దీప దూప నైవేద్యాలను సమర్పించారు. దేవతామూర్తులను ఊరేగించారు. అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు శివనామ స్మరణలతో ఆదిదంపతులను దర్శించుకున్నారు.
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