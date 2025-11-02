ETV Bharat / state

'కార్తిక మాసం' స్పెషల్ - ఈ పర్యాటక ప్రాంతాలను ఒక్కరోజులో చూసి రావచ్చు

కార్తిక మాసంలో భక్తితో పాటు విహారానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్న ప్రజలు - కాకినాడ సమీపంలో ఒక్కరోజులో వెళ్లి వచ్చే పలు పర్యాటక ప్రాంతాలు

Karthika Month Tourist Places in AP
Karthika Month Tourist Places in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 6:24 PM IST

Karthika Month Tourist Places in AP : కార్తిక మాసం అంటే భక్తితో పాటు ఇటు విహారానికి ప్రజలు ప్రాధాన్యమిస్తుంటారు. ఆలయాల సందర్శనతో పాటు వనభోజనాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి అందరూ ఆసక్తిచూపుతుంటారు. కాకినాడ చుట్టుపక్కల అలాంటి ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఈ మాసంలో ఒక్కరోజులో వెళ్లి రావొచ్చు. కాకినాడ నుంచి ఉదయం బయలుదేరితే సాయంత్రానికి చుట్టి రావొచ్చు.

రకరకాల పక్షి జాతులు, జంతుజాలం :

Karthika Month Tourist Places in AP
కోరింగ అభయారణ్యం, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం (EENADU)

ప్రాంతం: కోరింగ
విశేషాలు: కాకినాడ సమీపంలో కోరింగ అభయారణ్యం, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. దేశంలోని అతిపెద్ద మడ అడవుల్లో ఇది ఒకటి. అనేక రకాల పక్షి జాతులు, జంతుజాలాన్ని చూడొచ్చు. బోటు షికారుతో మడ అడవుల్లో ప్రయాణించడం కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
కాకినాడ నుంచి దూరం, సమయం: 15 కి.మీ., అరగంట
ప్రయాణమిలా: ఇక్కడి నుంచి ఆటోలు, బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

యూరోపియన్‌ శైలిలో చర్చిలు, కాలనీలు :

  • యానాం
  • కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరిలో భాగంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ యూరోపియన్‌ శైలిలో చర్చిలు, ఫ్రెంచి కాలనీ నాటి చరిత్రకు సాక్షిగా ఉన్నాయి. పెద్ద శివలింగం, ఈఫిల్‌ టవర్‌ నమూనా ఆకట్టుకుంటాయి.
  • 33 కిలోమీటర్లు, గంట
  • బస్సులు, ఆటోలు, ఇతర రవాణా సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా యుద్ధ విమానం :

Karthika Month Tourist Places in AP
ఎన్టీఆర్‌ బీచ్‌ (EENADU)
  • ఎన్టీఆర్‌ బీచ్‌
  • పొడవైన సముద్రతీరం, సుందరమైన ఇసుక తిన్నెలతో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ యుద్ధ విమానం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. రెస్టారెంట్లు, ప్రత్యేక క్రీడలు, వినోదాలను ఏర్పాటు చేశారు.
  • 10 కిలోమీటర్లు, 20 నిమిషాలు
  • కాకినాడ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్సు, సాంబమూర్తినగర్‌ పైవంతెన నుంచి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు, ఆటోలు ఉన్నాయి.

విదేశాల్లో ఉన్న అనుభూతి :

  • హోప్‌ ఐలాండ్‌
  • కాకినాడ తీరాన్ని సముద్ర అలల నుంచి రక్షించే సహజ సిద్ధమైన ద్వీపమే హోప్‌ ఐలాండ్‌. ఇది సముద్రంలో ఆహ్లాదపు ప్రయాణానుభూతిని ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇసుక బీచ్‌ను చూస్తుంటే విదేశాల్లో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
  • తీరం నుంచి 16 కిలోమీటర్లు, గంట సమయంలో చేరుకోవచ్చు.
  • దీనికి పోర్టు అధికారుల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. తర్వాత బోటు మాట్లాడుకుని వెళ్లి రావొచ్చు.

బోటుపై విహరిస్తూ ప్రకృతి అందాలు :

  • పాపి కొండలు
  • గోదావరిలో బోటుపై విహరిస్తూ ప్రకృతి అందాలు చూడటం ఓ మరిచిపోలేని అనుభూతి. గండి పోశమ్మ దర్శనంతో ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర పేరంటాలపల్లి వద్ద ముగుస్తుంది.
  • బస్సు లేదా రైలులో 70 కి.మీ. దూరంలోని రాజమహేంద్రవరానికి చేరుకోవాలి.
  • ఇక్కడి నుంచి ఏపీ టూరిజం బస్సుల్లో గండిపోశమ్మ ఆలయం వద్దకు తీసుకెళ్లి బోటు ఎక్కిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి రాజమహేంద్రవరం తీసుకొస్తారు.

Pancharama Kshetras : మరోవైపు కార్తిక మాసోత్సవాలు పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటక శాఖ (APTDC) పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. కృష్ణా, గోదావరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అమరావతి, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట పంచారామ క్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సులు ప్రతి సోమవారం విజయవాడలోని ఏపీ టూరిజం కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరతాయని వెల్లడించింది.

అక్టోబర్‌ 27, నవంబర్‌ 3, 10, 17 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. టిక్కెట్ ధర పెద్దలకు రూ.2130, పిల్లలకు రూ.1760 చొప్పున నిర్ణయించగా బుకింగ్‌ కోసం www.tourism.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది. పర్యటన వివరాలు, బుకింగ్‌ కోసం 98480 07025, 84990 54422, 1800 4254 5454 నంబర్లకు కూడా ఫోన్‌ చేయొచ్చని APTDC పేర్కొంది.

