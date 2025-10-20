ETV Bharat / state

కార్తికమాసంలో పుణ్యయాత్రలు - స్పెషల్ బస్సులు సిద్ధం!

రాష్ట్రంలోని వివిధ డిపోల పరిధిలో ప్రత్యేక సర్వీసులు - భక్తుల సౌకర్యార్థం అల్ట్రా డీలక్స్‌, సూపర్ లగ్జరీ బస్సులు

Karthika Masam 2025 Special RTC Buses
Karthika Masam 2025 Special RTC Buses (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 11:33 AM IST

Karthika Masam 2025 Special RTC Buses: కార్తికమాసం అంటే ఆధ్యాత్మికత, పవిత్రత కలిసిన ప్రత్యేక కాలం. ఈ నెలలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయాలు, శైవక్షేత్రాలు, పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు. ముఖ్యంగా పంచారామాలు దర్శించుకోవడం, శబరిమల యాత్రకు బయలుదేరడం సాంప్రదాయంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ అధికారులు భక్తుల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.

వివిధ జిల్లా అధికారులు ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో కాకినాడ జిల్లాలోని కాకినాడ, తుని, ఏలేశ్వరం డిపోల పరిధిలో మొత్తం 157 ప్రత్యేక బస్సులను సిద్ధం చేశారు. వీటిలో పంచారామ యాత్రలు, శ్రీశైల దర్శనాలు, శబరిమల ప్రత్యేక సర్వీసులు ముఖ్యమైనవి. భక్తుల డిమాండ్‌ మేరకు అదనపు సర్వీసులు కూడా నడపడానికి ఆర్టీసీ సిద్ధంగా ఉంది.

శ్రీశైలానికి ప్రతిరోజూ బస్సు: కాకినాడ డిపో నుంచి శ్రీశైలానికి భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రతిరోజూ ఒక ప్రత్యేక బస్సు నడపనున్నారు. ఉదయం 7.45 గంటలకు బయలుదేరే ఈ బస్సు నెలరోజులపాటు రాకపోకలు కొనసాగిస్తుంది. తుని, ఏలేశ్వరం డిపోలలోనూ శ్రీశైలం సర్వీసులు భక్తుల అవసరానికి అనుగుణంగా నడపనున్నారు.

పంచారామ క్షేత్రాల యాత్రకు ప్రత్యేక సర్వీసులు: కార్తికమాసం సందర్భంగా ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో పంచారామ క్షేత్రాలను దర్శించేందుకు ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నారు. అక్టోబరు 25, 26తోపాటు నవంబరు 2, 9, 16 తేదీల్లో కాకినాడ, తుని, ఏలేశ్వరం డిపోల నుంచి ఈ సర్వీసులు బయలుదేరతాయి.

పంచారామ క్షేత్రాలను దర్శించేందుకు వీలుగా ఈ యాత్రలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం సూపర్‌ లగ్జరీ, అల్ట్రా డీలక్స్‌ బస్సులు ఈ సేవలకు వినియోగించనున్నారు. గతంలో 26 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపగా, ఈసారి 36 బస్సులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. సూపర్‌ లగ్జరీ టికెట్‌ ధర రూ.1120 కాగా, అల్ట్రా డీలక్స్‌ ధర రూ.1070గా నిర్ణయించారు.

శబరిమల యాత్రికుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు: కాకినాడ, తుని, ఏలేశ్వరం డిపోల నుంచి అయ్యప్ప భక్తుల కోసం శబరిమలకు ప్రత్యేక సూపర్‌ లగ్జరీ బస్సులు నడపనున్నారు. గతేడాది కేవలం 4 బస్సులు మాత్రమే నడిపినప్పటికీ, ఈసారి 8 బస్సులు సిద్ధం చేశారు. భక్తుల అభ్యర్థన మేరకు, వారు కోరిన ప్రాంతాల నుంచే బస్సులు ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ సేవలు కార్తికమాసం ప్రారంభం నుంచి డిసెంబరు మధ్య వరకు కొనసాగనున్నాయి.

ముందస్తు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం: కాకినాడ జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి ఎం. శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, “కార్తికమాసంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం 157 ప్రత్యేక బస్సులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌ ద్వారా ముందస్తు రిజర్వేషన్‌ సౌకర్యం కల్పించాం. బస్సు మొత్తానికి సరిపడా ప్రయాణికులు ఉంటే, వారి అవసరాల ప్రకారం మార్గాలను సవరించగలము. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి,” అన్నారు.

భక్తి, భద్రత రెండూ సమానంగా: ఆర్టీసీ అధికారులు యాత్రికులకు భద్రతపైన కూడా దృష్టి సారించారు. ప్రతి బస్సులో వైద్య సహాయం, ఫస్ట్‌ ఎయిడ్‌ కిట్లు, జీపీఎస్‌ సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. కార్తికమాసం సందర్భంగా ఆలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడనున్నాయి. భక్తి, పర్యాటకం కలిసిన ఈ నెలలో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు ప్రధాన సౌకర్యంగా మారనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు.

