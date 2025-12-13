ETV Bharat / state

70 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర - ఆగస్టులో గేటు కొట్టుకుపోవడంతో సమస్య, తుంగభద్రలో 33 కొత్త గేట్ల నిర్మాణం

తుంగభద్రలో డ్యాం 33 పాత గేట్లు తొలగించి నూతన గేట్లు ఏర్పాటు

Tungabhadra dam Crest gates Work started
Tungabhadra dam Crest gates Work started (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tungabhadra dam Crest gates Replacement Work started: తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులో 70 ఏళ్లపాటు సేవలందించిన గేట్లకు ఇక విరామం రానుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్టులోని 33 గేట్లను మార్చి కొత్తవి అమర్చనున్నారు. దీనిలో భాగంగా పాత గేట్లు ఒక్కొక్కటీ తొలగిస్తున్నారు. కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ల్లో 12.10 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీరు అందిస్తున్న తుంగభద్ర ప్రాజెక్టును 1953వ సంవత్సరంలో నిర్మించారు.

70 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర: నాటి నుంచి నేటి వరకూ అంటే 70 ఏళ్లకు పైగా ఈ ప్రాజెక్టు గేట్లు నిర్విరామంగా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఒక ప్రాజెక్టులో గేట్ల జీవితకాలం 45 ఏళ్లు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ తుంగభద్రలో మాత్రం గేట్లు 70 ఏళ్లపాటు సేవలందించడం గొప్ప విషయమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మెకానికల్‌ సలహాదారు కన్నయ్యనాయుడు చెప్పారు. అయితే నిరుడు ఆగస్టులో ఒక గేటు కొట్టుకుపోవడంతో సమస్య ప్రారంభమయింది.

రూ.52 కోట్ల వ్యయంతో టెండర్లు: ఆ తర్వాత అనేక పరీక్షలు చేసిన నిపుణులు మొత్తం గేట్లను మార్చి కొత్తవి అమర్చాలని సిఫార్సు చేశారు. దాంతో తుంగభద్ర బోర్డు అధికారులు రూ.52 కోట్ల వ్యయంతో టెండర్లను పిలిచారు. ఈ నిధులను రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు (కర్ణాటక, తెలంగాణ) సమకూరుస్తాయి. 33 కొత్త గేట్లు ఏర్పాటు అంతేకాకుండా కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో రేడియల్‌ గేట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అప్పట్లో చైన్‌ విధానంలోనే గేట్ల నిర్వహణ ఉండేది.

తుంగభద్రలో 33 కొత్త గేట్లు: ఇక్కడ సైకిల్‌ చైన్‌ లాంటి పెద్ద పెద్ద చైన్లను ఇక్కడ తలుపులు ఎత్తేందుకు దించేందుకు ఉపయోగిస్తారు. ఏడు దశాబ్దాల కిందట నిర్మించిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులో గేట్లకు ఏర్పాటు చేసిన చైన్లు మార్చాలని గతంలోనే ఒక అధ్యయనం తేల్చినప్పటికీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పుడు సైతం చైన్ల సాయంతోనే నిర్వహించేలా సరికొత్తగా 33 గేట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

Tungabhadra dam Crest gates Work started
సిద్ధమవుతున్న కొత్త గేట్లు (Eenadu)

ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరిన తుంగభద్ర బోర్డు: తుంగభద్రలో గేట్ల సామర్థ్యం 70 శాతం వరకు దెబ్బతిందని ఏప్రిల్‌లో అధ్యయన నివేదిక తేల్చింది. దీంతో ఖరీఫ్‌ వరకు తక్కువ నీటి నిల్వతో నడిపించారు. ప్రస్తుత రబీలో ఆయకట్టుకు నీళ్లివ్వకుండా గేట్ల పనులు చేస్తున్నారు. గేట్లను మార్చేందుకుగాను రూ.37.67 కోట్లను, ఇతర పనులకు రూ.37.79 కోట్లు మొత్తం దాదాపు రూ.75.46 కోట్ల నిధులు అవసరమని ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని తుంగభద్ర బోర్డు కోరింది.

రూ.20 కోట్ల బడ్జెట్‌ విడుదల: ప్రాజెక్టుల భద్రతను ప్రాధాన్యాంశంగా తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత నెలాఖరులో రూ.20 కోట్లు బడ్జెట్‌ విడుదల ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో గుత్తేదారుల బకాయిలు చెల్లించడంతో పాత గేట్ల తొలగింపు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. తుంగభద్రలో ప్రస్తుతం 1,619.47 అడుగుల నీరు నిల్వ ఉంది. ఇప్పటి వరకు నాలుగు గేట్లు పాక్షికంగా తొలగించారు.

పూర్తయిన 14 కొత్త గేట్ల ఫ్యాబ్రికేషన్​: ప్రాజెక్టు క్రెస్ట్‌ స్థాయి (1613 అడుగుల) వరకు నీళ్లు ఖాళీ చేసిన తర్వాత గేట్లు పూర్తి స్థాయిలో తొలగించి, కొత్తవి అమర్చడం సాధ్యమవుతుంది. 14 కొత్త గేట్ల ఫ్యాబ్రికేషన్‌ పూర్తయింది. మిగిలిన గేట్ల తయారీకి మెటీరియల్‌ను ప్రాజెక్టు వద్దకు చేరుస్తున్నారు.

తుంగభద్రపై కొత్త వంతెన సహా బ్యారేజి - ఏపీ, కర్ణాటకలను కలుపుతూ ఏర్పాటు

తుంగ‘భద్రత’కు పెనుముప్పు - పని చేయని మరో 7 గేట్లు

TAGGED:

తుంగభద్రలో 33 కొత్త గేట్లు
TUNGABHADRA DAM CREST GATES WORKS
TUNGABHADRA RIVER UPDATES
KARNATAKA PROPOSAL TO AP
33 NEW GATES AT TUNGABHADRA DAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.