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తెలంగాణకు నీటి విడుదలకు అంగీకరించిన కర్ణాటక

తెలంగాణకు నీరు విడుదల చేసేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది. విడతలవారీగా 3 టీఎంసీల విడుదలకు హామీ ఇచ్చింది. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్​, ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాలమూరు ప్రజాప్రతినిధుల భేటీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Karnataka Government agrees to release water to Telangana
నీటి విడుదల కోసం కర్ణాటక సీఎంతో భేటీ అయిన పాలమూరు ప్రతినిధులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 1:09 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 1:14 PM IST

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తెలంగాణకు నీరు విడుదల చేసేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది. విడతల వారీగా 3 టీఎంసీల విడుదలకు హామీ ఇచ్చింది. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్​, ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాలమూరు ప్రజాప్రతినిధుల భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Last Updated : September 23, 2026 at 1:14 PM IST

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