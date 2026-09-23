తెలంగాణకు నీటి విడుదలకు అంగీకరించిన కర్ణాటక
తెలంగాణకు నీరు విడుదల చేసేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది. విడతలవారీగా 3 టీఎంసీల విడుదలకు హామీ ఇచ్చింది. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్, ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాలమూరు ప్రజాప్రతినిధుల భేటీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
నీటి విడుదల కోసం కర్ణాటక సీఎంతో భేటీ అయిన పాలమూరు ప్రతినిధులు (ETV Bharat)
Published : September 23, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 1:14 PM IST
తెలంగాణకు నీరు విడుదల చేసేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది. విడతల వారీగా 3 టీఎంసీల విడుదలకు హామీ ఇచ్చింది. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్, ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాలమూరు ప్రజాప్రతినిధుల భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
Last Updated : September 23, 2026 at 1:14 PM IST