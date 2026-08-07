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తిరుమల ఘాట్​ రోడ్డులో కారు బోల్తా - ఒకరు మృతి

తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం - 21వ మలుపు వద్ద అదుపుతప్పి చిన్న లోయలో పడిన కారు - కర్ణాటకకు చెందిన పలువురికి గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

Car Falls Into Valley in Tirumala
Car Falls Into Valley in Tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:55 PM IST

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Car Falls Into Valley in Tirumala: తిరుమలలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న కారు మొదటి ఘాట్​రోడ్డులో అదుపుతప్పి పిట్టగోడను ఢీకొట్టింది. అనంతరం 15 అడుగుల లోతు లోయలోకి పడిపోయింది. 22వ మలుపు వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో నలుగురికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను తిరుపతి స్విమ్స్​ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

బెంగళూరులోని గోట్టిచెరికి చెందిన సతీశ్​కుమార్​ (72) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కారులో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చారు. దర్శనం అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సతీశ్​కుమార్​కు తీవ్రగాయాలు కాగా కుమారుడు సాయి శ్రీనివాస్​, కుమార్తె సిందు ఉడత్​, మనవరాళ్లు తియా, నైరాకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. సతీశ్​కుమార్​ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.

TAGGED:

TIRUMALA VALLEY
తిరుమలలో ప్రమాదం
ACCIDENT IN TIRUMALA
TIRUMALA NEWS
CAR FALLS INTO VALLEY IN TIRUMALA

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