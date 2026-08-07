తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో కారు బోల్తా - ఒకరు మృతి
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం - 21వ మలుపు వద్ద అదుపుతప్పి చిన్న లోయలో పడిన కారు - కర్ణాటకకు చెందిన పలువురికి గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:55 PM IST
Car Falls Into Valley in Tirumala: తిరుమలలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న కారు మొదటి ఘాట్రోడ్డులో అదుపుతప్పి పిట్టగోడను ఢీకొట్టింది. అనంతరం 15 అడుగుల లోతు లోయలోకి పడిపోయింది. 22వ మలుపు వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో నలుగురికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను తిరుపతి స్విమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
బెంగళూరులోని గోట్టిచెరికి చెందిన సతీశ్కుమార్ (72) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కారులో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చారు. దర్శనం అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సతీశ్కుమార్కు తీవ్రగాయాలు కాగా కుమారుడు సాయి శ్రీనివాస్, కుమార్తె సిందు ఉడత్, మనవరాళ్లు తియా, నైరాకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. సతీశ్కుమార్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.