మార్కెట్లో భారీగా పెరిగిన మిరప ధర - క్వింటాలు రూ.70 వేలకు పైనే!
గతేడాది అమాంతం పడిపోయిన మిర్చి ధరలు - ప్రస్తుతం గరిష్ఠ ధర పలుకుతున్న డబ్బి బ్యాడిగ రకం మిర్చి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 1:43 PM IST
Karnataka Dabbi Byadgi Mirchi: రెండేళ్లుగా చతికిలపడిన మిర్చి ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. క్వింటాలు రూ.71 వేలు పలకడంతో అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ధరలు అన్ని మిర్చిలకు మాత్రం కాదండోయ్. కేవలం డబ్బి బ్యాడిగ రకం మిర్చి గరిష్టం ధర పలుకుతోంది. గత రెండు ఏళ్లుగా రైతులు నష్టాలనే చవిచూస్తున్నారు. తాజాగా ధరలు అధికంగా ఉండడంతో రైతన్నల ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
బ్యాడిగ రకాల్లో నాణ్యతను బట్టి: గత ఏడాది మిర్చి ధరలు అమాంతం పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం పైపైకి ఎగబాకుతున్నాయి. కర్ణాటకలోని బ్యాడిగ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డబ్బి బ్యాడిగ రకం మిర్చి గరిష్ఠ ధర పలుకుతోంది. ఏకంగా క్వింటాలు ధర రూ.71,199 అమ్ముడుపోయింది. బ్యాడిగ కడ్డీ రకం ఏమో రూ.54 వేలు పలికింది. బ్యాడిగ రకాల్లో నాణ్యతను బట్టి సగటున రూ.55 వేల నుంచి రూ.65 వేలకు వరకు ధర పలుకుతుండటంతో రైతులు లాభాలు చూస్తున్నారు.
రెండేళ్లుగా ధరలు నేలచూపులు చూడటంతో: విత్తన రకాలైన తేజ, 5531, 2043, 273 ధరలు గత ఏడాది క్వింటాలు రూ.11 వేల లోపు ఉండేది. ఈసారి రూ.16 వేల నుంచి రూ.22 వేల వరకు అధిక ధర పలుకుతున్నాయి. నాణ్యతను బట్టి ఒక్కో రకం రూ.7 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు పెరిగింది. జూన్లో పంట సాగు చేసిన రైతులకు ఈనెల మొదటి వారంలో మొదటి కోత చేతికొచ్చింది. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండటంతో రైతులు తీసుకు వచ్చిన పంటను వ్యాపారులు వెంటనే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
రెండు ఏళ్లుగా మిర్చి ధరలు నేలచూపులు చూడడంతో రైతులు నష్టపోయారు. దీంతో ఈ సంవత్సరం చాలామంది సాగు చేసేందుకు ముందుకు రాలేదు. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో పాటు పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ దేశాల్లో ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా మిరప పంట దిగుబడి తగ్గింది. కర్ణాటకలోను కూడా ఆశించిన స్థాయిలో సాగవ్వలేదు. ఫలితంగా మిరపకు ఈ సంవత్సరం అనూహ్యంగా డిమాండ్ ఏర్పడిందని వ్యాపార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
గతంలో వివిధ దేశాలకు మిరప ఎగుమతులు: గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్సైసెస్ బోర్డు గణాంకాల ప్రకారం యూకేకి 6,325 టన్నుల మిరపను ఎగుమతి చేశారు. క్వింటా 32,734 రూపాయల లెక్కన ధర పలికింది. ఆస్ట్రేలియాకి 2,265 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.32,344కి, కెనడాకి 2,857 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.31,784కి, అమెరికాకి 39,466 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.28,467కి, థాయ్లాండ్కి 55,103 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.18,951కి, మలేసియాకి 22,539 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.18,297కి, ఇండోనేసియాకి 38,834 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.16,816కి, చైనాకి 2,36,831 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.16,288కి, శ్రీలంకకి 42,974 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.14,415కి, ఘనాకి 9,289 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.13,301కి, నేపాల్కి 12,260 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.11,169కి, బంగ్లాదేశ్కి 1,16,711 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.9,654కి, యూఏఈకి 61,461 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.9,943కి ఎగుమతి చేశారు.
