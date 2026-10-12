కర్ణాటక చౌల్ట్రీ వివాదం అప్డేట్స్ - నిర్వహణ మార్పులపై టీటీడీ ఆరా
తిరుమలలోని కర్ణాటక చౌల్ట్రీలను ఆ రాష్ట్ర టూరిజానికి బదిలీ చేయడంపై వివాదం ముదురుతోంది. ఈ క్రమంలోనే దీనిపై టీటీడీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:50 PM IST
Karnataka Pravasi Soudha Dispute : తిరుమలలో ఆధ్యాత్మిక సేవలకు కేంద్రంగా ఉన్న కర్ణాటక అతిథిగృహం (ప్రవాసీ సౌధ) నిర్వహణ బాధ్యతలను మౌలికంగా మార్చేయడంపై తీవ్ర వివాదం రేగుతోంది. దేవాదాయశాఖ పరిధిలో ఉండాల్సిన సత్రాన్ని(చౌల్ట్రీ) 30 సంవత్సరాల పాటు కేఎస్టీడీసీ (కర్ణాటక రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ)కి అప్పగించడంపై టీటీడీ ఆరా తీస్తోంది. సేవాభావాన్ని పక్కనపెట్టి వాణిజ్య కోణంలో వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో ఈ పరిణామాలు శ్రీవారి క్షేత్రంలో ఆసక్తికరంగా మారాయి.
తిరుమలలోని కర్ణాటక అతిథిగృహం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) గతంలో సుమారు 6.47 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఇందుకు సంబంధించి ఏటా నామమాత్రంగా రూ.1116 లీజు అద్దె చెల్లిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల ఈ భూమికి సంబంధించి చదరపు అడుగుకు రూ.2 చొప్పున అద్దె చెల్లించాలని, తద్వారా సంవత్సరానికి రూ.6 లక్షలకు పైగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని టీటీడీ కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. దీనిపై స్పందించిన ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భక్తుల సౌకర్యార్థం సేవాభావంతో వీటిని నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపింది. అంత అద్దె చెల్లించలేమని పేర్కొంది. మైసూరుకు, టీటీడీకి ఉన్న చారిత్రక అనుబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కర్ణాటక అతిథిగృహం (ప్రవాసీ సౌధ) నిర్వహణ మార్పు తెరపైకి రావడం గమనార్హం.
Karnataka Satrams Issue in Tirumala : కర్ణాటక అతిథిగృహం నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ, ఆదాయ భాగస్వామ్యాన్ని ఆ రాష్ట్ర టూరిజానికి బదిలీ చేయడాన్ని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాశ్రెడ్డి అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్కు ఆదివారం లేఖ రాశారు. 30 ఏళ్ల పాటు కర్ణాటక పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థకు బదిలీ చేయడానికి ఉద్దేశించిన కేబినెట్ ప్రతిపాదనను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు.
ఈ నిర్ణయం ఏపీ హిందూ ధార్మిక, దేవాదాయ ధర్మాదాయ చట్టం-1987కు, టీటీడీ లీజు షరతులకు పూర్తిగా విరుద్ధమని లేఖలో భానుప్రకాశ్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కేవలం శ్రీవారి భక్తుల సేవకే అంకితం కావాల్సిన ధార్మిక సంస్థను వాణిజ్య కార్పొరేషన్కు అప్పగించి, 50:50 నిష్పత్తిలో లాభాలు పంచుకోవడం సరికాదని హితవు పలికారు. అవాంఛనీయ పరిణామాలు తలెత్తకముందే కర్ణాటక ప్రభుత్వం దీనిపై పునరాలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
తిరుమలలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం వ్యాపార ధోరణి అవలంబించడం అపచారమని బీజేపీ నేత నవీన్కుమార్రెడ్డి అన్నారు. ఆధ్యాత్మిక స్థలంలో సత్రాలను పర్యాటక శాఖకు కేటాయిస్తే వ్యాపార కేంద్రంగా మారుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సత్రాల నిర్వహణ భారంగా భావిస్తే, వాటిని వెంటనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యథావిధిగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సున్నితమైన అంశంపై టీటీడీ బోర్డు, ఉన్నతాధికారులు మౌనం వహించడం అత్యంత ప్రమాదకరమని చెప్పారు. దీనిపై వెంటనే అధికారికంగా స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నవీన్కుమార్రెడ్డి కోరారు.
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