కుగ్రామం నుంచి స్మార్ట్‌సిటీ వరకు - కరీంనగర్‌ ప్రస్థానం ఇదే

74 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో కరీంనగర్‌ అనేక మైలురాళ్లు - స్మార్ట్‌సిటీ హోదా సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక నగరం - మున్సిపాలిటీ నుంచి నగరపాలిక వరకు - స్మార్ట్‌సిటీగా కరీంనగర్‌ రూపాంతరం

Karimnagar
Karimnagar (Eenadu)
Published : February 3, 2026 at 1:27 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : 1952 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు 74 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో కరీంనగర్‌ అనేక మైలురాళ్లను అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. ఒకప్పుడు మూడో గ్రేడ్‌ మున్సిపాలిటీగా ప్రారంభమైన ఈ పట్టణం నేడు స్మార్ట్‌సిటీ హోదా సాధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక నగరంగా మారింది. ఉద్యమాల ఖిల్లాగా గుర్తింపు పొందిన కరీంనగర్‌ రాజకీయంగా, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా ఎప్పటికప్పుడు తన ఉనికిని చాటుకుంటూనే వస్తోంది.

మానేరు ఒడ్డున పుట్టిన ఆరిఫిరాల గ్రామం : కరీంనగర్‌ చరిత్రను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, మానేరు నదికి ఉత్తరాన ఉన్న ఆరిఫిరాల అనే చిన్న కుగ్రామం కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం పాతబజార్‌లోని శివాలయం పరిసర ప్రాంతమే అప్పట్లో ఆరిఫిరాల గ్రామం. ఈ ప్రాంతం అనేక రాజవంశాల పాలనను చూసింది. క్రీస్తుశకం 978 నుంచి 1153 వరకు కల్యాణి చాళక్యులు, ఆ తర్వాత కాకతీయులు, కుతుబుషాహీలు, మొగలాయిలు, చివరగా అసఫ్‌జాహీల పాలనలో కొనసాగింది.

కరీంనగర్‌ టవర్‌సర్కిల్‌
కరీంనగర్‌ టవర్‌సర్కిల్‌ (Eenadu)

కరినగర్‌గా మారిన పట్టణం : 16వ, 17వ శతాబ్దాల్లో కుతుబుషాహీల కాలంలో గోల్కొండ నుంచి అరబ్బులు వ్యాపార నిమిత్తం ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేవారు. వర్షాకాలంలో మానేరు నది ఉప్పొంగడంతో నదిని దాటేందుకు ఏనుగులను ఉపయోగించేవారు. 'కరి' అంటే ఏనుగు అనే అర్థంతో ఈ ప్రాంతాన్ని కరినగర్‌గా పిలిచినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. కాలక్రమేణా అదే పేరు కరీంనగర్‌గా మారింది.

కరీముల్లాషా బాబా ప్రభావం : 19వ శతాబ్ద ప్రారంభంలో కరీముల్లాషా బాబా ఈ ప్రాంతంలో నివసించేవారు. ఆయన ప్రజలపై చూపిన ప్రభావానికి గుర్తుగా పాతబజారులో కరీముల్లాషా దర్గా నిర్మించారు. అసఫ్‌జాహీల పాలనలో ఎలగందుల సర్కార్‌కు కేంద్రంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి ఖిలేదారుగా కరీముల్లాషా బాబా వ్యవహరించారు. ఆయన పేరునే పట్టణానికి ఖరారు చేశారనే వాదన చరిత్రలో ఉంది.

పోలీసు చర్య అనంతర మార్పులు : 1948 సంవత్సరం సెప్టెంబరులో జరిగిన పోలీసు చర్య తర్వాత తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనమైంది. ఈ రాజకీయ పరిణామం కరీంనగర్‌ అభివృద్ధికి కీలక మలుపుగా మారింది. 1952 సంవత్సరంలో కరీంనగర్‌ పట్టణం మూడో గ్రేడ్‌ పురపాలికగా ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి క్రమంగా మొదలైంది.

మున్సిపాలిటీ నుంచి నగరపాలిక వరకు : కాలానుగుణంగా జనాభా పెరుగుదల, వాణిజ్య విస్తరణ, విద్యా రంగ అభివృద్ధితో కరీంనగర్‌ ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. 2005లో నగరపాలిక హోదా సాధించడంతో పరిపాలనలో కొత్త దశ ప్రారంభమైంది. రహదారులు, డ్రైనేజీ, తాగు నీరు, విద్యుత్‌, వైద్య సదుపాయాల్లో స్పష్టమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.

మహిళా నాయకత్వానికి గుర్తింపు : కరీంనగర్‌ పాలకవర్గ చరిత్రలో మహిళా నాయకత్వానికి కూడా స్థానం దక్కింది. ఒకేసారి ఛైర్‌పర్సన్‌గా ప్రేమలతాదేవి బాధ్యతలు నిర్వహించడం విశేషం. ఇది స్థానిక పాలనలో మహిళల భాగస్వామ్యానికి ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

స్మార్ట్‌సిటీగా కరీంనగర్‌ : నేడు కరీంనగర్‌ స్మార్ట్‌సిటీ కార్పొరేషన్‌ హోదా పొందింది. ఐటీ, విద్య, వైద్య, వాణిజ్య రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఆధునిక మౌలిక వసతులు, డిజిటల్‌ సేవలు, పర్యావరణ హిత ప్రాజెక్టులతో భవిష్యత్తు నగరంగా రూపాంతరం చెందుతోంది.

ఉద్యమాల ఖిల్లాగా ప్రత్యేక గుర్తింపు : కరీంనగర్‌ కేవలం అభివృద్ధి నగరమే కాదు. రాజకీయ, సామాజిక ఉద్యమాలకు కేంద్రంగా నిలిచింది. తెలంగాణ ఉద్యమం సహా అనేక ప్రజా ఉద్యమాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రజాస్వామ్య చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ నగరం ఎక్కడా వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు సాగుతోంది.

భవిష్యత్తు దిశగా అడుగులు : కుగ్రామంగా ప్రారంభమైన కరీంనగర్‌ నేడు స్మార్ట్‌సిటీగా ఎదగడం వెనుక ప్రజల సంకల్పం, నాయకుల పాత్ర, ఉద్యమాల స్పూర్తి దాగి ఉన్నాయని పలువురు అంటున్నారు. చరిత్రను గౌరవిస్తూ, ఆధునికతను ఆహ్వానిస్తూ కరీంనగర్‌ తన స్థానం పదిలపర్చుకుంటూ భవిష్యత్తు వైపు దూసుకెళ్తోంది.

KARIMNAGARS JOURNEY
KARIMNAGAR HISTORY
కరీంనగర్‌ చరిత్ర
TELANGANA MUNCIPAL ELECTIONS 2026

