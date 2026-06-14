నాసిరకంగా నాలుగు వరుసల రహదారి - రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసినా అస్తవ్యస్తంగా పనులు
నాణ్యత కరవైన కరీంనగర్-వేములవాడ నాలుగు వరుసల రహదారి - చిన్నపాటి వర్షానికి మట్టి కోతకు గురి - ఇప్పటికీ పూర్తి కాని సెంట్రల్ లైట్లు - అసంపూర్తి పనులతో రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు
Published : June 14, 2026 at 10:24 PM IST
Karimnagar Vemulawada Highway Issues : కరీంనగర్ - వేములవాడ నాలుగు వరుసల రహదారి నాణ్యత లేకుండా నిర్మించడంతో డివైడర్ దెబ్బతింది. మధ్యలో మొక్కలు నాటాల్సి ఉన్నా హైవే అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. వాహనదారులకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం కల్పించడానికి రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసి కొదురుపాక చౌరస్తా నుంచి నర్సింగాపూర్ స్టేజీ వరకు నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మాణం చేపట్టారు. కానీ, అసంపూర్తి పనులతో రహదారి నిత్యం ప్రమాదాలతో రక్తసిక్తమవుతోంది. తక్షణమే అధికారులు స్పందించి సమస్యలపై దృష్టి సారించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
రూ.20.45 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం : పెద్దపల్లి జిల్లా కొదురుపాక చౌరస్తా నుంచి నర్సింగాపూర్ వరకు సుమారు రూ.20.45 కోట్ల వ్యయంతో ఈ నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మాణం చేపట్టారు. దీనికోసం రహదారిని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. కొదురుపాక చౌరస్తా నుంచి మధ్యమానేరు జలాశయం ఎడమ కాల్వ వరకు ఒక భాగంగా నిర్ణయించారు. అక్కడి నుంచి నర్సింగాపూర్ స్టేజీ వరకు మరో భాగంగా ఈ పనులు చేపట్టారు. జలాశయం కాల్వ వద్ద రూ.కోటితో వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేశారు.
పనులన్నీ అస్తవ్యస్తం : నాలుగు వరుసల రహదారి పొడవునా నిర్మించిన డివైడర్లలో నాణ్యత లోపాలున్నాయని వాహనదారులు అంటున్నారు. నాణ్యత పాటించకపోవడంతో అనేక చోట్ల డివైడర్లు కూలిపోయాయని చెబుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల వాహనాలు డివైడర్ల పైకి వెళ్లడంతో ప్రమాదాలు జరిగి దెబ్బతిన్నాయని అంటున్నారు. రహదారాలు నిర్మాణంలో భాగంగా డివైడర్ల మధ్యలో మట్టి పోయాల్సి ఉంటుంది. అయితే రోడ్డు పనుల్లో భాగంగా దీనిలో మొరం పోశారు. వాటిలో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు ఉన్నప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోలేదు.
ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సూచికలు లేవు : ఈ రహదారిలో వెంకట్రావుపల్లి నుంచి నర్సింగాపూర్ స్టేజీ వరకు ప్రమాద సూచికలు, రేడియం స్టిక్కర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే కొదురుపాక చౌరస్తా నుంచి మధ్యమానేరు ఎడమ కాలువ వరకు ఎలాంటి సూచికలు ఏర్పాటు చేయలేదని వాహనదారులు చెబుతున్నారు.
డివైడర్ మధ్యలో మొక్కలు లేక : రాత్రి సమయంలో ఎదురెదురుగా వాహనాల లైటింగ్ పడి ప్రమాదాలు జరగే అవకాశాలున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు డివైడర్ మధ్యలో మొక్కలు నాటాల్సి ఉంటుంది. కాగా ఈ విషయాన్నీ అధికారులు పట్టించుకోలేదు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణానికి సంబంధించి ఆర్అండ్బీ, సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీలు దృష్టిసారించలేదు. దీంతో రాత్రి వేళ వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి.
చిన్నపాటి వర్షానికి మట్టి కోతకు గురి : డివైడర్ మధ్యలో సెంట్రల్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా పలుచోట్ల ఎత్తు పెంచారని అంటున్నారు. రహదారి పక్కన పోసిన మట్టి కొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి రాతి కట్టడం(తెట్ట) నిర్మించలేదని వాపోతున్నారు. దీంతో చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా మట్టి కోతకు గురై ప్రమాదకరంగా మారితుందని చెబుతున్నారు. సైడ్ రెయిలింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటాం : పలుచోట్ల వాహనాలతో డివైడర్ దెబ్బతినడంతో చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశామని ఆర్అండ్బీ ఏఈ అనిల్కుమార్ పేర్కొన్నారు. డివైడర్ మధ్యలో మొక్కలు నాటడంపై డీఆర్డీవో అధికారులకు గతంలోనే సూచించామని చెప్పారు. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పారు.
"పలుచోట్ల వాహనాలతో డివైడర్ దెబ్బతినడంతో చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాం. డివైడర్ మధ్యలో మొక్కలు నాటడంపై డీఆర్డీవో అధికారులకు గతంలోనే సూచించాం. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తాం" - అనిల్కుమార్, ఏఈ ఆర్అండ్బీ
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