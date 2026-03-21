ETV Bharat

ఇటీవల భార్య మృతి - మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ ఎస్సై

ఈనెల 18న తీవ్రంగా కడుపునొప్పి రావడంతో ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన భార్య - చికిత్స పొందుతూ మృతి - ఈ ఘటనతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన కరీంనగర్​ టూటౌన్​ ఎస్సై

Karimnagar Two Town Si Died
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karimnagar Two Town Si Died : కరీంనగర్​ టూటౌన్​ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. తన అత్తవారింట్లో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఇటీవల ఆతని భార్య దివ్య కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురై ఈ ఘటనకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

అసలేం జరిగిందంటే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కరీంనగర్​ నగరంలోని టూటౌన్​ పీఎస్​లో చంద్రశేఖర్ ఎస్సైగా పనిచేస్తున్నారు. కరీంనగర్​ వన్​టౌన్​ పీఎస్​ పరిధిలోని హనుమాన్​నగర్​లో చంద్రశేఖర్​, దివ్య తమ పిల్లలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు. ఈనెల 18న దివ్యకు తీవ్రంగా కడుపునొప్పి వచ్చింది. దీంతో నొప్పిని భరించలేక ఆమె బలవన్మరణానికి యత్నించారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన కుటుంబసభ్యులు ఆమెను నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికీ నయం కాకపోవడంతో అనంతరం ఆమెను హైదరాబాద్​లోని మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడే ఆమె చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.

భార్య దివ్యతో ఎస్సై చంద్రశేఖర్ (ETV Bharat)

షాక్​లో ఎస్సై : భార్య మరణంతో ఎస్సై చంద్రశేఖర్​ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. అతని భార్య మృతి చెందిన అనంతరం ఆయన అంత్యక్రియలకు ఆమె స్వగ్రామం సీతంపేటలోని అత్తవారింటికి వెళ్లారు. భార్య మృతితో మనస్తాపానికి గురై ఆ ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఆయన మృతదేహాన్ని జమ్మికుంట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

పసితనంలోనే తల్లిదండ్రులకు దూరమై : చంద్రశేఖర్, దివ్య దంపతులకు పది, ఆరు సంవత్సరాల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పసిప్రాయంలోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన వారిని చూసి కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. దీంతో ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, ఉద్యోగ రిత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్​ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ సోషల్​ సైన్సెస్​ హెల్ప్​లైన్​ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. వారిని సంప్రదించి మీకున్న ఎలాంటి సమస్యలనైనా వివరంగా చెప్పవచ్చు. తద్వారా మన సమస్యలకు తగిన పరిష్కార మార్గాలను, సలహాలను నిపుణుల నుంచి పొందవచ్చు.

TAGGED:

KARIMNAGAR TWO TOWN SI DIED
SI DIED IN KARIMNAGAR
HUSBAND KILLED AFTER WIFES DEATH
భార్య మృతితో ఎస్సై ఆత్మహత్య
KARIMNAGAR TWO TOWN SI DIED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.