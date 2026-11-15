నటుడు గిరిబాబు మృతిపట్ల సంతాపం - కరీంనగర్ నాటి ర్యాలీని గుర్తుచేసుకున్న అభిమానులు
Karimnagar People Condolences Giribabu : ప్రముఖ నటుడు గిరిబాబు మృతిపట్ల కరీంనగర్ జిల్లాలోని అభిమానులు సంతాపం తెలిపారు. తమ ప్రాంతంతో ఆయనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 4:00 PM IST
ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, డైరెక్టర్ గిరిబాబు మృతిపట్ల ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని సినీ అభిమానులు, కళాకారులు ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 34 ఏళ్ల కిందట ఆయన కరీంనగర్లో పర్యటించిన విషయాన్ని వారు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. 1992లో వయోజన విద్య ప్రాజెక్టు సంచాలకులు లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో ‘ఏంటి బావా మరీనూ!’ సినిమా షూటింగ్ పట్టణ పరిసరాల్లో జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా అధికారులు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు నటుడు గిరిబాబు జెండా పట్టుకొని ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. అక్షరాస్యత పెంపుపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహనకు చేపట్టిన కార్యక్రమానికి నగరవాసులతో కలిసి ఆయన ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. ఆయనతోపాటు దర్శకుడు రేలంగి నరసింహారావు, కరీంనగర్కు చెందిన చిత్ర నిర్మాతలు ఎస్.వి.రావు, చందన్రాజ్, నటి సింధూజ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
కరీంనగర్తో గిరిబాబుకు అనుబంధం
'ఏంటి బావా మరీనూ!' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నటుడు గిరిబాబు కరీంనగర్లో 15 రోజులు గడిపారు. నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన మృతికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించినట్లు నిర్మాత చందన్రాజ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు శనివారం కరీంనగర్ ఫిలిం సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఫిలింభవన్లో గిరిబాబు ఫొటోకు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు లక్ష్మీగౌతమ్, ముజాఫర్, గాజోజు నాగభూషణం, అన్నవరం దేవేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 600కు పైగా చిత్రాల్లో నటించిన గిరిబాబు మృతి సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటని చిరంజీవి కుటుంబ అభిమాన సంఘాల నాయకులు మిడిదొడ్డి నవీన్, అంజియాదవ్లు ఓ ప్రకటనలో సంతాపం తెలిపారు.
600కుపైగా సినిమాల్లో నటన
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా రావినూతల గ్రామంలో 1946 జూన్ 8న గిరిబాబు జన్మించారు. ఆయన అసలు పేరు యర్రా శేషగిరిరావు. రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన గిరిబాబు చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలపై ఆసక్తి ఉండేది. ఊరిలోని టూరింగ్ టాకీస్లోనే గిరిబాబు అధిక సమయం గడిపేవారట! దీంతో గ్రామంలో ఆయనను అందరూ 'సినిమా పిచ్చోడు' అనే వారట. రంగస్థలం నుంచి గిరిబాబు తన నట ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1973లో విడుదలైన 'జగమే మాయ' చిత్రంతో గిరిబాబు సినీరంగంలోకి తెరంగేట్రం చేశారు.
ఆ తర్వాత కురుక్షేత్రం, దేవతలారా దీవించండి, మా దైవం, 'భైరవద్వీపం' సినిమాలు కెరీర్ ప్రారంభంలో గిరిబాబుకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి. ఆయన నటించిన సినిమాల్లో 'కితకితలు', 'ఎవడైతే నాకేంటి', 'అతడు', 'నువ్వే కావాలి', 'అల్లుడా మజాకా', 'సిసింద్రి', 'ప్రేమలేఖలు', 'ప్రతినిధి', 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ శైలజ కృష్ణమూర్తి', 'అ ఆ', 'గీత గోవిందం'లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఆవిధంగా 40 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో 600కు పైగా చిత్రాల్లో విలన్, కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నటించారు.
ప్రముఖ నటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత
'హీరో అన్నారు కానీ విలన్ను చేశారు' : గిరిబాబు కెరీర్ ఫ్యాక్ట్స్