పోలీసులకు సవాల్గా మారిన కరీంనగర్ భారీ చోరీ కేసు - ప్లాన్ చేసింది అల్లుడేనా?
కరీంనగర్లో వృద్ధుల ఇంట్లో చోరీ కేసుపై పోలీసుల ముమ్మర దర్యాప్తు - నిందితులు తీసుకెళ్లిన రెండు బైకులు హుజూరాబాద్లో స్వాధీనం - బాధితుల అనుమానం మేరకు వారి అల్లుడే చేసుంటాడనే కోణంలోనూ ఆరా
Published : July 23, 2026 at 8:29 AM IST
Karimnagar Old Men House Theft Case : కరీంనగర్లో ఇటీవల పీఎంజే నగల దుకాణం దోపిడీ ఘటన మరువక ముందే మరో భారీ చోరీ పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. డమ్మీ తుపాకులు, కత్తులతో ఓ ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగల ముఠా బంగారం, వెండి, నగదుతో పాటు రెండు బైకులను చోరీ చేసి ఉడాయించారు. ఈ కేసులో చోరీకి గురైన రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను హుజూరాబాద్ మండలం పెద్దపాపాయిపల్లి ఎస్సారెస్పీ కాలువ పక్కన పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంతకీ వచ్చిన ఆగంతుకులు ఎవరు? ఎంత మంది ఉన్నారు? వారంతా ఎక్కడకు పారిపోయారన్న విషయంపై పోలీసులు ఇంకా ఓ అంచనాకు రాలేదు. పలు బృందాలుగా ఏర్పడిన పోలీసులు నిందితుల జాడ కోసం జల్లెడ పడుతున్నారు.
డమ్మీ తుపాకులతో బెదిరించి : కరీంనగర్ భగత్ నగర్లో సోమవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన భారీ చోరీ పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. అజ్మత్ అలీ అనే వృద్ధుడి ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు అతడిని కట్టేసి, ఇంట్లో ఉన్న అతని భార్య, కుమార్తెలను బంధించి డమ్మీ తుపాకులు, కత్తులు చూపించి చోరీకి తెగబడ్డారు. 54 తులాల బంగారం, రూ.25 లక్షల నగదు, 30 తులాల వెండిని ఎత్తికెళ్లినట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అల్లుని వేధింపుల కారణంగా అజ్మత్ అలీ పెద్ద కుమార్తె ఏడాదిగా తండ్రి వద్దే ఉంటోంది. జూన్ 17న అజ్మత్ అలీ భార్యతో గొడవపడి ఇంట్లోని సామగ్రి సహా కారు తీసుకుని మీరట్ వెళ్లిపోయాడు.
పక్కా సమాచారంతోనే చోరీ! : బాధిత కుటుంబం అజ్మత్ అలీపైనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. వచ్చిన అగంతుకులు దిల్లీ, మీరట్ తరహా ఉత్తరాది హిందీ యాసను మాట్లాడటమే అందుకు కారణం. వచ్చిన వారు నగదు, బంగారం దాచిన బెడ్ రూం తప్ప మిగిలిన గదులు వెతకలేదు. పక్కా సమాచారం ఉన్నట్లుగా అక్కడికే వెళ్లి బీరువా తాళం తీసి దోచుకెళ్లారు. వీటితో పాటు వృద్ధుడి భార్య ఒంటిపై బంగారాన్ని సైతం దుండగులు బలవంతంగా లాక్కెళ్లారు.
స్థానికులా లేదా ఇతరులా? : బంగారం, నగదు దోచుకెళ్లిన దుండగులు వెళ్లేటప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కింద పార్క్ చేసిన రెండు బైకులను ఎత్తుకెళ్లారు. వాటిని హుజూరాబాద్ మండలం పెద్దపాపాయపల్లి సమీపంలోని ఎస్సారెస్పీ కాలువ పక్కన పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బాధితులు చెప్పిన కథనం ప్రకారం దోపిడీకి వచ్చిన వారు 6 నుంచి 8 మంది ఉన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా బైక్పై ఐదుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే పరారయ్యారు. వచ్చింది ఉత్తరాదికి చెందిన చోరులా? లేదా స్థానిక దొంగల ముఠానా అనే అనుమానాల్ని పోలీసులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మీరట్కు వెళ్లిన పోలీస్ బృందం : పోలీసులను తప్పుదారి పట్టించేందుకు లోకల్ ముఠా ఏదైనా ప్రయత్నిస్తోందా అనే కోణంలోనూ ఆరా తీస్తున్నారు. హుజూరాబాద్ సమీపంలో దొంగలు బైక్లు వదిలినందున దగ్గర్లోని ఉప్పల్, జమ్మికుంట, బిజిగిరి షరీఫ్ రైల్వే స్టేషన్లతో పాటు ఆర్టీసీ బస్టాండ్ల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఏమైనా ఆధారం దొరుకుతుందా అనే కోణంలో మానకొండూరు, శంకరపట్నం, హుజూరాబాద్ ఠాణాల పరిధిలో ఉన్న నిఘా నేత్రాలను చూస్తున్నారు. 11 బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. మీరట్కు సైతం ఓ బృందం వెళ్లినట్లుగా కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలం వెల్లడించారు.
పీఎంజే నగల దోపిడీ ఘటనలోనూ నిందితులు తుపాకులతో బెదిరించి కాల్పులు జరిపి బంగారం, వజ్రాభరణాలతో పారిపోయారు. పోలీసులు పక్కాగా ఆధారాలు సేకరించి సుబోధ్సింగ్ గ్యాంగ్ చేసిన పనిగా తేల్చి నిందితులను పట్టుకున్నారు. బంగారం, నగలు రికవరీ కాలేదు. కొద్దిరోజులకే అదే తరహా భారీ చోరీ జరగడం కరీంనగర్లో కలకలం రేపుతోంది.
బంజారాహిల్స్లో కేజీ బంగారం చోరీ ఇంటిదొంగ పనే
కరీంనగర్లో భారీ చోరీ - వృద్ధులను కొట్టి 66 తులాల బంగారం, రూ.20 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు