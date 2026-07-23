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మొబైల్​ రికవరీలో తెలంగాణలో మొదటి స్థానం ఆ జిల్లాదే? - చోరీకి గురైన 2,531 ఫోన్లు గుర్తింపు

రికవరీలో వరుసగా మూడోసారి జిల్లాకు మొదటి స్థానం - మొబైల్​ ఫోన్ల రికవరీలో 76.8 శాతంతో కరీంనగర్​ జిల్లా - ఇకపై టెక్నికల్​ సాయంతో ఈ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయండి చాలు

Karimnagar First Ranks in Phone Recovery
Karimnagar First Ranks in Phone Recovery (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 7:19 PM IST

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Karimnagar First Ranks in Phone Recovery : ప్రస్తుతం ఈ డిజిటల్​ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరికీ జీవితంలో సెల్​ఫోన్​ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాంటిది చోరీకి గురైతే ఆ మనోవేదన అంతాఇంతా కాదు. ఖరీదు విషయం పక్కన పెడితే షార్ట్​ ఫిల్మ్స్​, విలువైన సమాచారం విషయంలో బాధితుల ఆందోళన అంతాఇంతా కాదు. అతి సున్నితమైన సమాచారం బయటకు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు. గతంలో అయితే సాంకేతికత లేమి కారణంగా వెతకడం పోలీసులకు తలనొప్పిగా ఉండేది. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన సీఈఐఆర్​ విధానంతో రికవరీ సులభతరంగా మారింది. మొబైల్​ ఫోన్ల రికవరీలో 76.8 శాతంతో రాష్ట్రంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వరుసగా మూడోసారి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవలే రూ.13 లక్షల విలువైన 90 సెల్​ఫోన్లు రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేశారు.

టెక్నికల్​ సాయంతో ఫిర్యాదు : మొబైల్​ పోయిన వెంటనే చాలా మంది తిరిగి దొరకదనే భావనతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి వెనకాడుతుంటారు. అయితే సీఈఐఆర్​ పోర్టల్​ అందుబాటులో వచ్చినప్పటి నుంచి పరిస్థితి మారింది. ఎవరిదైనా ఫోన్​ పోయినా, చోరీకి గురైన దాని ఐఎంఈఐ నంబర్​తో పాటు ఎప్పుడు, ఎక్కడ పోయింది? సెల్​ఫోన్​ కంపెనీ పేరు, తదితర వివరాలను సెంట్రల్​ ఎక్విప్​మెంట్​ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్​ (సీఈఐఆర్​) పోర్టల్​లో నమోదు చేస్తారు. సిమ్​ బ్లాక్​ చేస్తారు. అందులో కొత్త సిమ్​ వేసి వినియోగించినప్పుడు ఆ సెల్​ఫోన్​ను గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధానాన్ని సమర్థంగా వినియోగిస్తున్న సిరిసిల్ల జిల్లా పోలీసులు వందలాది మొబైళ్లను రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేస్తున్నారు.

దాదాపు 2,531 ఫోన్ల గుర్తింపు : పోగొట్టుకున్న ఫోన్ల రికవరీలో జిల్లా పోలీసులు రాష్ట్రంలోనే ముందంజలో ఉన్నారు. నాలుగేళ్లలో సీఈఐఆర్​ పోర్టల్​లో నమోదైన ఫిర్యాదుల మేరకు సాంకేతిక నైపుణ్యంలో ఇప్పటివరకు 2,531 ఫోన్లను గుర్తించి యజమానులకు అందజేశారు. 76.8 శాతం రికవరీ చేశారు. దీంతో బాధితుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పోలీసుల సేవలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.

''ఎవరైనా మొబైల్​ పోగొట్టుకున్నా, చోరీకి గురైనా బాధితులు వెంటనే సీఈఐఆర్​ పోర్టల్​లో వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. మొబైల్​లను బ్లాక్​ చేయడంతో పాటు తిరిగి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. సెకండ్​ హ్యాండ్​ ఫోన్లు కొనుగోలు చేసేవారు తప్పనిసరిగా దుకాణ యజమాని నుంచి రసీదు తీసుకోవాలి'' - మహేష్, సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ ​

ఇలా చేస్తే మీ మొబైల్​ సేఫ్​! :

  • యూపీఐ చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు పిన్​ నంబరు ఎవరూ గమనించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఫోన్​ చోరీ అయితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించి అకౌంట్​ను ఫ్రీజ్ చేయాలి.
  • పొరపాటున మొబైల్​ మిస్​ అయితే తక్షణమే దగ్గరలోని పోలీస్​ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆలస్యం చేస్తే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
  • ఆన్​లైన్​లో లావాదేవీలకు సంబంధించి వీలైనంత తక్కువ మొత్తానికి పెట్టుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు అప్పటికప్పుడు దాన్ని పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నేరగాళ్లు అంతకుమించి బదిలీ చేయలేరు.

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