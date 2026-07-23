మొబైల్ రికవరీలో తెలంగాణలో మొదటి స్థానం ఆ జిల్లాదే? - చోరీకి గురైన 2,531 ఫోన్లు గుర్తింపు
రికవరీలో వరుసగా మూడోసారి జిల్లాకు మొదటి స్థానం - మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీలో 76.8 శాతంతో కరీంనగర్ జిల్లా - ఇకపై టెక్నికల్ సాయంతో ఈ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయండి చాలు
Published : July 23, 2026 at 7:19 PM IST
Karimnagar First Ranks in Phone Recovery : ప్రస్తుతం ఈ డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరికీ జీవితంలో సెల్ఫోన్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాంటిది చోరీకి గురైతే ఆ మనోవేదన అంతాఇంతా కాదు. ఖరీదు విషయం పక్కన పెడితే షార్ట్ ఫిల్మ్స్, విలువైన సమాచారం విషయంలో బాధితుల ఆందోళన అంతాఇంతా కాదు. అతి సున్నితమైన సమాచారం బయటకు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు. గతంలో అయితే సాంకేతికత లేమి కారణంగా వెతకడం పోలీసులకు తలనొప్పిగా ఉండేది. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన సీఈఐఆర్ విధానంతో రికవరీ సులభతరంగా మారింది. మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీలో 76.8 శాతంతో రాష్ట్రంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వరుసగా మూడోసారి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవలే రూ.13 లక్షల విలువైన 90 సెల్ఫోన్లు రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేశారు.
టెక్నికల్ సాయంతో ఫిర్యాదు : మొబైల్ పోయిన వెంటనే చాలా మంది తిరిగి దొరకదనే భావనతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి వెనకాడుతుంటారు. అయితే సీఈఐఆర్ పోర్టల్ అందుబాటులో వచ్చినప్పటి నుంచి పరిస్థితి మారింది. ఎవరిదైనా ఫోన్ పోయినా, చోరీకి గురైన దాని ఐఎంఈఐ నంబర్తో పాటు ఎప్పుడు, ఎక్కడ పోయింది? సెల్ఫోన్ కంపెనీ పేరు, తదితర వివరాలను సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ (సీఈఐఆర్) పోర్టల్లో నమోదు చేస్తారు. సిమ్ బ్లాక్ చేస్తారు. అందులో కొత్త సిమ్ వేసి వినియోగించినప్పుడు ఆ సెల్ఫోన్ను గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధానాన్ని సమర్థంగా వినియోగిస్తున్న సిరిసిల్ల జిల్లా పోలీసులు వందలాది మొబైళ్లను రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేస్తున్నారు.
దాదాపు 2,531 ఫోన్ల గుర్తింపు : పోగొట్టుకున్న ఫోన్ల రికవరీలో జిల్లా పోలీసులు రాష్ట్రంలోనే ముందంజలో ఉన్నారు. నాలుగేళ్లలో సీఈఐఆర్ పోర్టల్లో నమోదైన ఫిర్యాదుల మేరకు సాంకేతిక నైపుణ్యంలో ఇప్పటివరకు 2,531 ఫోన్లను గుర్తించి యజమానులకు అందజేశారు. 76.8 శాతం రికవరీ చేశారు. దీంతో బాధితుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పోలీసుల సేవలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.
''ఎవరైనా మొబైల్ పోగొట్టుకున్నా, చోరీకి గురైనా బాధితులు వెంటనే సీఈఐఆర్ పోర్టల్లో వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. మొబైల్లను బ్లాక్ చేయడంతో పాటు తిరిగి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లు కొనుగోలు చేసేవారు తప్పనిసరిగా దుకాణ యజమాని నుంచి రసీదు తీసుకోవాలి'' - మహేష్, సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ
ఇలా చేస్తే మీ మొబైల్ సేఫ్! :
- యూపీఐ చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు పిన్ నంబరు ఎవరూ గమనించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఫోన్ చోరీ అయితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించి అకౌంట్ను ఫ్రీజ్ చేయాలి.
- పొరపాటున మొబైల్ మిస్ అయితే తక్షణమే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆలస్యం చేస్తే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
- ఆన్లైన్లో లావాదేవీలకు సంబంధించి వీలైనంత తక్కువ మొత్తానికి పెట్టుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు అప్పటికప్పుడు దాన్ని పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నేరగాళ్లు అంతకుమించి బదిలీ చేయలేరు.
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