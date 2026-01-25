ETV Bharat / state

యూట్యూబ్‌లో వెతికి వలపు వల - పోలీసు కస్టడీ విచారణలో కరీంనగర్​ దంపతులు

వలపు వల వ్యవహారంలో భార్యాభర్తలను కస్టడీలో విచారణ చేసిన పోలీసులు - సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే అంశాలను యూట్యూబ్‌లో వెతికినట్లు వెల్లడి - సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వ్యాపారులు, యువకులను ఆకర్షించేలా వీడియోలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 2:32 PM IST

The Honey Trap Couple Update in karimnagar : వలపు వల వ్యవహారంలో పట్టుబడిన కరీంనగర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలిద్దరిని రెండ్రోజులపాటు కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారణ అనంతరం శనివారం తిరిగి జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పోలీసు అధికారుల ద్వారా తెలిసిన వివరాల ప్రకారం మార్బుల్, ఇంటీరియర్‌ డెకరేషన్‌ వ్యాపారం చేసిన భర్త వ్యాపారంలో తీవ్రంగా నష్టపోయాడు. అప్పులు కూడా చేశాడు.

సోషల్​ మీడియాలో ఆకర్షించి : ఒత్తిడి తీవ్రం కాగా సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే అంశాలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫాం యూట్యూబ్‌లో వెతికాడు. వలపు వల పన్ని మోసం చేయాలని భార్యకు చెప్పడంతో ఎలాంటి మార్గం కనిపించకపోవడంతో ఆమె సైతం భర్తకు అండగా నిలిచింది. నెల రోజులపాటు ఆలోచించి తొలుత సోషల్​ మీడియా ద్వారా వ్యాపారులు, యువకులను ఆకర్షించేలా వీడియోలు, ఫోటోలు పోస్టు చేస్తూ వచ్చారు.

డబ్బులు ఇవ్వకుంటే వీడియోలతో బెదిరింపులు : ఇందులో పరిచయమైన వారితో సన్నిహితంగా ఉంటూ పార్టీలు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ముందుస్తు పథకం ప్రకారం భర్త బెడ్‌రూంలో జరిగిన సన్నివేశాలను సీసీకెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి రికార్డ్‌ చేసేవాడు. ఇలా పరిచయమైన 50 మంది సదరు అపార్ట్‌మెంట్​కు వచ్చి వెళ్లే ప్రక్రియ జరిగేది. రూ.45 లక్షలతో కొనుగోలు చేసిన ఫ్లాట్ ఈఎమ్​ఐలు సైతం వచ్చిన వారితో కట్టించుకున్నారు. మరో 30 మంది దగ్గర నుంచి తోచిన విధంగా డబ్బు రాబట్టుకున్నారు. డబ్బు ఇవ్వనివారిని సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలు చూయించి నేరుగా బెదిరింపులకు పాల్పడేవారు. కొంతమంది పరువు పోతుందనే భయంతో రూ.వేల నుంచి రూ.లక్షల వరకు డబ్బులు సమర్పించుకున్నట్లు సమాచారం.

పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు కోర్టులో పిటిషన్ : కరీంనగర్‌ జైల్లో ఉన్న దంపతులను పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేసేందుకు కరీంనగర్‌ రూరల్‌ పోలీసులు కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. వారిని విచారించి సీసీ కెమెరా, రూ.లక్ష నగదు, ఏసీలు, కంప్యూటర్‌ హార్డ్‌డిస్క్‌లను సీజ్‌ చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

ఫిర్యాదుతో దొరికారిలా : ఏడాది కిందట కరీంనగర్‌కు చెందిన ఓ వ్యాపారి సోషల్​ మీడియా ద్వారా సదరు మహిళను పరిచయం చేసుకొని ఆమెతో గడిపాడు. అతడి వీడియోను సైతం రహస్యంగా చిత్రీకరించగా సదరు వ్యాపారి ఆమెకు ఏకంగా రూ.13 లక్షలు ఇచ్చాడు. మళ్లీ రూ.5 లక్షలు అవసరం ఉందంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడగా అతను స్పందించలేదు. చివరికి ఆ వీడియోలు కుటుంబ సభ్యులకు పంపిస్తామని, సోషల్​ మీడియాలో పోస్టు చేస్తామని, చంపుతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో భయపడిన వ్యాపారి మరో రూ.లక్ష ఇవ్వగా మిగిలిన రూ.4 లక్షలు కూడా ఇవ్వాలంటూ బెదిరించారు. చివరికి కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో బాధితుడు రూరల్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా స్పెషల్ టీంను ఏర్పాటు చేసి ఆ దంపతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపించి రెండు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ చేశారు.

వీడియోలతో బ్లాక్​మెయిల్ : ఆ మహిళా రకరకాల వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా గడిపిన సమయంలో రహస్యంగా వీడియోలను రికార్డ్​ చేసేది. అనంతరం బాధితులకు ఫోన్‌ చేసి వీడియోలు అందరికీ చూపిస్తామంటూ బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తూ ఆ దంపతులు డబ్బులు దండుకునేవారు. ఇలా మూడేళ్లలో సుమారు 100 మందికి పైగా పురుషులను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేసి అరెస్టు అవ్వడం ఈ మధ్య రాష్ట్రంలోనే తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇలా మోసపోయిన వారు సమాజంలో తమ పరువు ప్రతిష్టలను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిమాండ్​ చేసిన డబ్బులు ఇస్తూ ఫిర్యాదులు కూడా ఇవ్వడానికి భయపడతారనే బలహీనతతో రెచ్చిపోయారు. చివరికి కటకటలా పాలయ్యారు.

