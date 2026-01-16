ETV Bharat / state

శుభ్రంగా కడిగి నుదుటన బొట్టుపెట్టి ముస్తాబు - గోవులకు ప్రత్యేక పూజలు

పశువుల పండుగగా, రైతన్నల ఆరాధ్య దైవాలైన గోమాతల పండుగగా మన సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం - గోవులను పూజించడం మన సంస్కృతి - ప్రకృతి పండుగ కనుమ

Kanuma Gopuja Celebrations In State
Kanuma Gopuja Celebrations In State (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Kanuma Gopuja Celebrations In State : రైతు కుటుంబాల్లో పశుసంపద ఎంతో అనుబంధంతో కూడుకున్నది. కనుమ పండుగ రోజున పశువులకు పూజలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గోవులను శుభ్రంగా కడిగి, వాటి నుదుటన బొట్టుపెట్టి, కాళ్లకి, వీపుపై భాగంలో పసుపు కుంకుమతో అలంకరించి పూజలు చేస్తారు.

కనుమ పశువుల పండుగగా, రైతన్నల ఆరాధ్య దైవాలైన గోమాతల పండుగగా మన సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. రైతులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ, మానవజాతికి అమృతం లాంటి పాలను అందించే గోమాతను పూజించడం మన సంప్రదాయం. ఈ రోజు ఊరూరా గోపూజలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు : కనుమ పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పశు సంపదే మనకు అసలైన సంపద అని సీఎం పేర్కొన్నారు. కనుమ పండుగ పశు సంపదను పూజించే పవిత్ర కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తుందన్నారు. రైతులకు, పశువులకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంటుంది, పశు పక్ష్యాదులను చక్కగా చూసుకుంటే ప్రకృతి కూడా కరుణిస్తుంది అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

మంత్రి నారా లోకేష్‌ : రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండగ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాడి పంటలు, సిరులనిచ్చే పశువులను పూజించే గొప్ప సంప్రదాయ పండుగ కనుమ అని పేర్కొన్నారు. ఈ పండగ వేళ ఊరూవాడా కొత్తకళ సంతరించుకున్నాయని అన్నారు. వ్యవసాయానికి సాయమై నిలిచి, అన్నదాతల సేద్యానికి అండగా నిలిచే పశువులను దైవంగా కొలిచే గొప్ప ప్రకృతి పండుగ కనుమ అని లోకేశ్​ అన్నారు.

శుభ్రంగా కడిగి నుదుటన బొట్టుపెట్టి ముస్తాబు - గోవులకు ప్రత్యేక పూజలు (ETV)

ఆవులను పూజించడం శుభప్రదం : కనుమ పండుగను పురస్కరించుకుని విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి విజయదుర్గా దేవస్థానంలో గోపూజ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ), కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. శీనా నాయక్ పాల్గొన్నారు. దేవస్థానంలో సంక్రాంతి సమయంలో ఆవులను పూజించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారని చైర్మన్, ఈవో తెలిపారు. సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ముగియడం అంతేకాకుండా ఈరోజు శుక్రవారం కావడంతో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ప్రత్యేక పూజలు : విశాఖ సింహాచలం సింహాద్రి అప్పన్న సన్నిధిలో వైభవంగా గోపూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో సుజాత గోవులకు పూజ చేశారు. ముందుగా గోసాలలో శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం గోశాల్లో ఉన్న గోవులకు పూజలు నిర్వహించారు. దేశం అంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని పాడిపంటలతో తులతూగాలని ఈ కనుమనాడు గోవులకు పూజ చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుందన్నారు. అందు నిమిత్తం ఈ పూజలు నిర్వహించామని అర్చకులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు గోసాలల అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని గోపూజలు చేసుకున్నారు. అనంతరం గోవులకు ఆహారం అందించారు. ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్త అయిన పూసపాటి పీవీజీ రాజుకి పూలమాలవేసి ఆలయంలో నివాళులర్పించారు.

గోమాతలను అలంకరించి, పూజలు : గుంటూరు జిల్లా పెదవడ్లపూడిలో గోమాతలను మహిళలు ఎంతో చక్కగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. భక్తిశ్రద్ధలతో గోప్రదక్షిణలు చేశారు. కొత్త బియ్యంతో వండిన పొంగలిని, పండ్లను గోమాతలకు నైవేద్యంగా సమర్పించారు. కనుమ రోజున గోవును పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని తెలిపారు.

శ్రీశైలంలో గోపూజ : శ్రీశైలంలో సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని కనుమ రోజు శ్రీశైలంలో గోపూజను నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరావు, వేద పండితులు గోశాలలోని గోవులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గోవులను పూజించడం మన సంస్కృతి అని పండితులు తెలిపారు. గోవును పూజించడం వల్ల అంతా మంచే జరుగుతుందని చెప్పారు.

ఎద్దుల బండి మీద ఊరేగింపు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మండలం శ్రీనివాసాచార్యులపేట గ్రామంలో ఈరోజు సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా కనుమ పండగ రోజు మహిళలు గోపూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఎద్దుల బండి మీద ఊరేగింపుతో గ్రామ అసిరితల్లి వద్ద సంబలి జావ వండి ప్రసాదాన్ని ఆరగించారు. గ్రామంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించుకున్నారు.

కనుమ రోజు కోనసీమలో జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం : తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోనసీమలోని అంబాజీపేట మండలం, మొసలపల్లి శివారు జగ్గన్నతోట కొబ్బరితోటలో కనుమ నాడు జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం జరుగుతుంది. ఈ తీర్థంలో చుట్టుపక్కలున్న సుమారు 11 గ్రామాల ప్రజలు వారి ప్రభలతో పాల్గొంటారు. ఇదే ఇక్కడి విశిష్టత. కనుమ రోజు విశేషంగా జరుగనున్న ఈ ప్రభల తీర్థంలో పాలు పంచుకునే గ్రామాల ప్రజలు సంక్రాంతికి 10 రోజుల ముందు నుంచి ప్రభల తయారీలో నిమగ్నం అవుతారు. ముందుగా వెదురు కర్రలతో ప్రభకు ఒక ఆకారాన్ని తీసుకు వస్తారు. వెదురు బొంగులు ఒకదానికి ఒకటి కలిసే చోట కొబ్బరి తాడుతో గట్టిగా కడతారు. తరువాత వాటిపై అందమైన రంగులు వేస్తారు. దీంతో ప్రభకు ఒక రూపు వస్తుంది. అనంతరం రంగురంగుల వస్త్రాలతో, పూలతో ప్రభలను అలంకరిస్తారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

