అమెరికాలో విషాదం - జలపాతంలో పడి తెలుగు యువకుడు మృతి
Telugu Youngstar Died In America : సీనియర్ టీడీపీ నాయకుడు కాంతిపూడి శ్రీనివాస్ కుమారుడు కేశవ్ చౌదరి (27), ప్రమాదవశాత్తూ నీటిలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 2:07 PM IST
అమెరికాలో 27 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్రమాదవశాత్తు మరణించడంతో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియం మండలం దుల్ల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతుడిని తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) సీనియర్ నాయకుడు కాంతిపూడి శ్రీనివాస్ కుమారుడు, కాంతిపూడి కేశవ్ చౌదరిగా గుర్తించారు. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం కేశవ్ ఎంఎస్ చదివేందుకు అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడ తన చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఆయన ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగం సంపాదించి అక్కడే స్థిరపడ్డారు.
శనివారం తన స్నేహితులతో కలిసి జలపాతాన్ని సందర్శించేందుకు వెళ్లినప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. జలపాతం వద్ద ఉన్న సమయంలో ఆయన కాలు జారి లోతైన నీటిలోకి పడిపోయారు. నీటి ప్రవాహం బలంగా ఉండటంతో అందులో చిక్కుకుని, మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కేశవ్ అకాల మరణం గురించి తెలిసి ఆయన తల్లిదండ్రులు, బంధువులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురై శోకసంద్రంలోకి మునిగిపోయారు.
ఈ విషాద ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి బుచ్చయ్య చౌదరి, బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. ఆయన ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ బృందంతో, ఎన్నారై సంఘాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ చట్టపరమైన ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసి కేశవ్ పార్థివదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.