ఇంద్రకీలాద్రిపై కన్నడ స్టార్ శివరాజ్కుమార్ - సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్కు సై!
గుమ్మడి నర్సయ్య బయోపిక్తో తెలుగు తెరపైకి - రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'లోనూ కీ రోల్ - బాలయ్య నాకు అన్నయ్య లాంటివాడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 4:53 PM IST
Kannada Star Rajkumar Visits Durgamma Temple: కన్నడ నాట బాక్సాఫీస్ బాద్షా శివరాజ్కుమార్ విజయవాడలో సందడి చేశారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మను ఆయన దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, తెలుగు ప్రజల అభిమానం మరువలేనిదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం దైవ దర్శనమే కాదు, తన సినిమా విశేషాలను, భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులను పంచుకుంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బయోపిక్పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
అమ్మవారి సన్నిధిలో: శుక్రవారం ఉదయం శివరాజ్కుమార్ ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు. ఆలయ మర్యాదలతో ఆయనకు ఘన స్వాగతం లభించింది. దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ స్వయంగా స్వాగతం పలికారు. అంతరాలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వేద పండితులు ఆయనకు ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి చిత్రపటం, ప్రసాదం, శేషవస్త్రంతో ఆయనను సత్కరించారు.
గుమ్మడి నర్సయ్యగా: ఈ సందర్భంగా శివరాజ్కుమార్ తన తెలుగు సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు. ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, నిరాడంబర జీవి గుమ్మడి నర్సయ్య జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రంలో ఆయన నటిస్తున్నారు. ఇందులో గుమ్మడి నర్సయ్య పాత్రను స్వయంగా శివరాజ్కుమారే పోషిస్తుండటం విశేషం. 'విలువలతో కూడిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి బయోపిక్లో నటించడం నాకు దక్కిన గౌరవం' అని ఆయన అన్నారు. రేపు పాల్వంచలో ప్రజల సమక్షంలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం జరగనుందని వెల్లడించారు.
చంద్రబాబు పాత్రకు రెడీ: రాజకీయ బయోపిక్లపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు శివరాజ్కుమార్ ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. 'మంచి కథ, సమర్థుడైన దర్శకుడు కుదిరితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బయోపిక్లో నటించడానికి నేను సిద్ధం' అని ప్రకటించారు. చంద్రబాబు వంటి విజనరీ లీడర్ పాత్ర పోషించడం సవాలుతో కూడుకున్నదని, అవకాశం వస్తే వదులుకోనని చెప్పారు.
చెర్రీతో 'పెద్ది', బాలయ్యతో బంధం: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' చిత్రంలోనూ తాను నటిస్తున్నట్లు శివన్న ధ్రువీకరించారు. 'రామ్ చరణ్తో కలిసి నటించడం చాలా బాగుంది. ఇందులో నాదొక మంచి పాత్ర' అని తెలిపారు. ఇక నటసింహం బాలకృష్ణతో తనకున్న బంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. 'బాలయ్య నాకు బ్రదర్ లాంటి వ్యక్తి. మా మధ్య చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది' అని చెప్పారు.
ఆంధ్రా ఫుడ్ అదుర్స్: విజయవాడ వచ్చిన సందర్భంగా ఇక్కడి రుచులపైనా మనసు పారేసుకున్నారు. 'నాకు ఆంధ్రా భోజనం అంటే చాలా ఇష్టం' అని తెలిపారు. ఇక తన కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలిచిన 'ఓమ్' సినిమాకు సీక్వెల్ ఉంటుందని చెప్పారు. 'ఓమ్-2 గురించి ఇప్పటికే ఉపేంద్రతో మాట్లాడాను. త్వరలోనే ఆ సినిమా సెట్స్ మీదకు వస్తుంది' అని గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. కన్నడ ప్రజల మాదిరిగానే తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా తనను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"గుమ్మడి నర్సయ్య ప్రజలకు అందించిన సేవలను ప్రపంచానికి తెలియజేసేందుకే ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నాను. ఆయన నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఆ కథలో చాలా ఎమోషన్ ఉంది. ఇలాంటి పాత్ర చేయడం నా అదృష్టం. రాజకీయ నాయకుల బయోపిక్లు చేయడం కత్తిమీద సాము లాంటిది. కానీ మంచి కథ, డైరెక్టర్ దొరికితే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బయోపిక్లో నటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. రామ్ చరణ్ చాలా మంచి నటుడు. తనతో కలిసి 'పెద్ది' సినిమాలో నటించడం మంచి అనుభూతిని ఇస్తోంది. తెలుగులో నాకు మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటే మరిన్ని సినిమాలు చేస్తాను." -శివరాజ్కుమార్, కన్నడ నటుడు
