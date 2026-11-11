ఉద్యోగం తీయించాడన్న కక్షతో దారుణ హత్య - ఇద్దరు అరెస్టు
Kankipadu Murder Accused Arrest : శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి డైరీ ఫామ్'లో రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన కార్మికుడి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ప్రధాన నిందితుడితో పాటు మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:48 PM IST
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గం కంకిపాడు మండలం పునాదిపాడు శివారులోని 'శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి డైరీ ఫామ్'లో రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన కార్మికుడి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తన స్థానంలో మరొకరిని పనిలో పెట్టుకున్నారన్న కక్షతో ఈ దారుణానికి పాల్పడిన ప్రధాన నిందితుడితో పాటు మరో వ్యక్తిని కంకిపాడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఘటన వివరాలు: పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన రాకేశ్ కుమార్ గతంలో పునాదిపాడులోని శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి డైరీ ఫామ్లో పని చేసేవాడు. అయితే ఇతను పనిలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో, డైరీ ఫామ్ యజమాని పువ్వాడ శ్రీనివాస్ అతనిని తొలగించి, అదే రాష్ట్రానికి చెందిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ను పనిలో పెట్టుకున్నారు.
పక్కా పథకంతో దాడి:
- బెదిరింపులు: తన స్థానంలో చేరిన అనిల్ కుమార్ను పని మానేయాలని రాకేశ్ పలుమార్లు బెదిరించాడు. అయినా అనిల్ అక్కడే కొనసాగడంతో రాకేశ్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు.
- హత్యకు కుట్ర: తాను ప్రస్తుతం మచిలీపట్నంలో పని చేస్తున్న మరో డైరీ ఫామ్లోని తన స్నేహితులైన ముజఫర్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మనీశ్ కుమార్, అనీశ్ కుమార్లతో కలిసి అనిల్ను హతమార్చాలని పథకం వేశాడు.
- అర్ధరాత్రి దాడి: ఈ నెల 9వ తేదీన వారు పని చేస్తున్న యజమాని వాహనంలోనే మచిలీపట్నం నుంచి కంకిపాడుకు వచ్చారు. తమతో పాటు తెచ్చుకున్న రెండు కోడి కత్తులతో, అర్ధరాత్రి సమయంలో అనిల్ కుమార్ ఒక్కడే ఉన్న అదను చూసి విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు.
"రాకేశ్ కుమార్ గతంలో శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి డైరీ ఫామ్లో పని చేసేవాడు. అతని నిర్లక్ష్యపు ప్రవర్తన కారణంగా యజమాని శ్రీనివాస్ అతడిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించి, ఆ స్థానంలో అనిల్ కుమార్ను నియమించుకున్నాడు. రాకేశ్ పదేపదే అనిల్ కుమార్ను బెదిరిస్తూ, ఉద్యోగం మానేయాలని డిమాండ్ చేశాడు. అయితే, అనిల్ తన పనిని కొనసాగించడంతో, రాకేశ్ అతనిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. రాకేశ్ హత్య చేయడానికి పథకం పన్ని, తనతో పాటు మరొక డైరీ ఫామ్లో పనిచేసే మనీశ్ కుమార్, అనీశ్ కుమార్ అనే స్నేహితుల సహాయం తీసుకున్నాడు. ఈ నెల 9న వీరు ముగ్గురూ కత్తులతో మచిలీపట్నం నుంచి కంకిపాడుకు వచ్చారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో వారు అనిల్పై దాడి చేసి, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయారు" - రవికుమార్, కంకిపాడు సీఐ
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి: తీవ్ర గాయాలపాలైన అనిల్ కుమార్ ప్రాణభయంతో పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ల దుకాణంలో పని చేస్తున్న తోటి బీహార్ కార్మికుల వద్దకు వెళ్లి కాపాడాలని వేడుకున్నాడు. వారు వెంటనే స్పందించి 108 అంబులెన్స్ ద్వారా అతనిని విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అనిల్ కుమార్ మృతి చెందాడు.
పోలీసుల గాలింపు, అరెస్టు: డైరీ ఫామ్ యజమాని పువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కంకిపాడు సీఐ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్సైలు దాస్, ప్రతాపరెడ్డి ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాన నిందితుడు రాకేశ్ కుమార్, అతని స్నేహితుడు మనీశ్ కుమార్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడు అనీశ్ కుమార్ కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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