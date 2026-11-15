U టర్న్పై ఊరి పోరు - బ్యాలెట్బాక్సులో కరపత్రంతో వార్తల్లో నిలిచిన గ్రామం
U-Shaped Underpass in Kankanalapalli : బ్యాలెట్ పేపర్తోపాటు కరపత్రాన్ని వేసి సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది ఆ గ్రామం! ఇంతకీ ఆ ఊరి సమస్యేంటి? ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతోంది?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:59 AM IST
500 కుటుంబాలు, 2 వేల జనాభా, 15 వందల ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉన్న ఆ ఊరికి సమస్యొచ్చింది. మొర ఆలకించే నాథుడు లేక పరిషత్ ఎన్నికల్ని ఆసరాగా చేసుకుంది. బ్యాలెట్ పేపర్తోపాటు కరపత్రాన్ని వేసి సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఇంతకీ ఆ ఊరి సమస్యేంటి? ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతోంది?
ముక్తకంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్న గ్రామస్థులు : ఈ నెల 7న పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో వార్తల్లోకెక్కిన ఊరు కంకణాలపల్లి. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరెళ్లే మార్గంలో రైల్వే గేట్ నంబర్ 41 వద్ద U-ఆకారంలో, అండర్ పాస్ నిర్మిస్తున్నారు. దీన్ని గ్రామస్థులు ముక్తకంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రహదారిలోనే నేరుగా RUB నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఐదారు నెలలుగా, శాంతియుత ఆందోళనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులకు మొర పట్టుకున్నారు. కలెక్టర్నూ కలిసి గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. అయినా సానుకూల స్పందన లేదు. రాష్ట్రస్థాయిలో చర్చ జరిగితే తప్ప ప్రభుత్వం తమ మొర ఆలకించదని భావించిన గ్రామస్థులు పరిషత్ ఎన్నికల ఓటింగ్లో తమ సమస్యపై కరపత్రాలను ముద్రించి ఓటుతోపాటు బ్యాలెట్ బాక్సులో వేశారు. U-ఆకారంలో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తే రైతులు నుంచి రోజూ చదువుల కోసం వెళ్లే విద్యార్థులూ ఇబ్బంది పడతారన్నది గ్రామస్థుల ఆవేదన.
"గ్రామంలో U-ఆకారంలో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తే అందరికీ ఇబ్బందులే. ఇక్కడ రైతుల నుంచి రోజూ చదువుల కోసం వెళ్లే విద్యార్థుల వరకు నిత్యం రైల్వే గేట్ ద్వారానే ప్రయాణిస్తాం. వర్షాలు ఎక్కువైనప్పుడు నీరంతా అక్కడే నిలుస్తుంది. దీంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అలాగే రాత్రి సమయంలో ఆ దారిలో నడిచే ఆడపిల్లలు ఇబ్బందులు పడతారు. రైతులు పండించిన పంటలను తరలించేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి." - గ్రామస్థులు, కంకణాలపల్లి
రెండు నెలల క్రితం సీఎం చంద్రబాబును కలిసి తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్థులు విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఎం పరిశీలించి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ, కొన్ని రోజుల క్రితం పనులు మొదలవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక వినూత్న నిరసన బాట పట్టారు.
స్పందించిన ఎన్నికల కమిషనర్ : కంకణాలపల్లి గ్రామస్థులు బ్యాలెట్ బాక్స్లో కరపత్రాలు వేసిన విషయమై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పందించారు. స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలను ప్రజలు ఇలా అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడం సాధారణమేనన్నారు. ప్రజల విజ్ఞప్తిని సంబంధిత జిల్లా యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు.
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