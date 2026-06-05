బంజరు భూమిని అడవిగా మార్చిన అద్భుతం
నేడు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం - పదేళ్లలో కన్హా శాంతి వనం సాధించిన విజయం - పది లక్షల మొక్కలు, చెట్లు పక్షులు, జంతువులకు ఆవాసం - పర్యావరణ సంస్థల కృషి భేష్
Published : June 5, 2026 at 12:24 PM IST
Kanha Shanti Vanam Teeming with Nature : పచ్చని చెట్లు, పక్షుల కిలకిలరావాలు ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా చెరువులు ఈ ఊహ ఎంతో అందంగా ఉంది కదా! రంగారెడి జిల్లా చేగూరులోని కన్హా శాంతివనం వాలంటీర్లు దీన్ని పదేళ్లలో నిజం చేసి చూపారు. 350 ఎకరాల్లో మొత్తం 2500 రకాలకుపైగా చెట్లు, 150 జాతుల పక్షులు, జంతువులు ఈ వనంలో ఉన్నాయి. 2016లో ఇదంతా బంజరు భూమి మొత్తం కలిపి 71 చెట్లు మాత్రమే ఉండేది. ఆ తర్వాత ప్రతి ఏడాది లక్షల సంఖ్యలో మొక్కలు నాటి జీవవైవిధ్యవనంలా మార్చారు వాలంటీర్లు. తేనెటీగల నుంచి అరుదైన పక్షులు, నెమళ్లు ఈ వనంలో స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తున్నారు. ఈ అద్భుతాన్ని 2023లో ప్రధాని మోదీ వీక్షించారు.
భూమిలో ఇంకుడుగుంతలు : కన్హా శాంతివనంలో భూగర్భ జలాలను పరిరక్షించేందుకు భారీ సంఖ్యలో ఇంకుడుగుంతలు నిర్మించారు. ఇవి భూగర్భజల మట్టం పెరిగేందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ వనంలో పదేళ్ల క్రితం భూగర్భజల మట్టం 750-800 అడుగులు ప్రస్తుతం 150-200 అడుగులకు వచ్చింది. లక్షల సంఖ్యలో చెట్లు, భూగర్భజలాలుండడంతో బయటి ప్రాంతాలతో పోలిస్తే కనీసం 3 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుందని పర్యావరణ శాస్త్రవేత విజయ్ తెలిపారు.
భూమి సారాన్ని మార్చిన వాలంటీర్లు : గతంలో ఈ భూమిలో రైతులు పత్తి పండించారని తెలుసుకున్న వాలంటీర్లు ఆ సమయంలో ఎక్కువగా క్రిమిసంహారక మందులు వినియోగించి ఉంటారన్న అంచనాతో భూముల సారాన్ని మార్చేందుకు నత్రజని ఎక్కువగా ఉండే మొక్కలను నాటాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కన్హా శాంతివనంలో పది సంవత్సరాల క్రితం తొలిసారి వర్షాలు ప్రారంభం కాగానే వేలమంది వాలంటీర్లు మొక్కలు నాటారు. ఇలా ప్రతి ఏడాది వర్షాకాలంలో వాలంటీర్లు లక్షల మొక్కలు నాటుతూ సంరక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వాటిల్లో కొన్ని వృక్షాలుగా, మరికొన్ని నీడనిచ్చే చెట్లుగా ఎదిగాయి. ఈ మొక్కల సంరక్షణ కోసం మొదట్లో ట్యాంకర్లతో నీరు తెప్పించేవారు. ఆ తర్వాత వాననీటిని సంరక్షించాలని తలచడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఐదు చోట్ల సహజమైన చెరువులు ఏర్పడేలా చూశారు. మరో ఐదు చోట్ల కృత్రిమ చెరువులు నిర్మించారు. అలా వరదంతా చెరువుల్లోకి వెళ్లేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఇలా ప్రతి ఏడాది నాటిన మొక్కల్లో 95 శాతం వరకూ జీవిస్తున్నాయి. చెట్లుగా సైతం ఎదుగుతున్నాయి.
''మన చరిత్రను తరచి చూస్తే ప్రకృతే గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు. మన పూర్వీకుల విజ్ఞానం, సంప్రదాయాలు మనకెన్నో పాఠాలు చెబుతాయి. కానీ మనమే ప్రస్తుతం వీటిని పట్టించుకోవడం లేదు. దాని వల్లే పర్యావరణ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. వీటిని పరిష్కరించడం కూడా మన చేతుల్లోనే ఉంది. అందుకే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రకృతిని కాపాడుకోవటంతో పాటు జీవరాశుల్ని రక్షించుకుందాం '' - దాజీ కమలేశ్ పటేల్, శ్రీరామచంద్రమిషన్ అధ్యక్షుడు, హార్ట్ఫుల్నెస్ ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శి
మట్టిలో కలిసిపోడానికి వందల ఏళ్లు : ఒకప్పుడు తన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఒకప్పుడు ప్రకృతి మీద ఆధారపడేవారు. కానీ ఇప్పుడు మితిమీరిన చర్యలతో పర్యావరణానికి ముప్పు కలిగిస్తున్నారు. మనం చేసే చిన్న మార్పులతో ప్రకృతిని కాపాడుకోవచ్చు. లేకుంటే ముప్పు వాటిల్లుతూనే ఉంటుంది. దీన్ని అడ్డుకోవడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని తరిమేద్దాం అని నినాదంతో ప్రచారం కొనసాగిస్తోంది. ప్రతి ఏడాది జూన్ 5న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
ఇలా చేస్తే మేలు :
- ప్లాసిక్తో కలిగే అనర్థాల గురించి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అధికారులు, టీవీలు, ఇతర ప్రసార సాధనాల ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి.
- జనుముతో తయారు చేసిన వస్త్ర సంచులు, సంచులు వినియోగించేలా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలి.
- స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా వస్త్ర సంచుల తయారీని ప్రోత్సహించాలి.
- ప్లాస్టిక్ గ్లాసులకు బదులు చక్కగా శుభ్రం చేసిన గాజు గ్లాసుల్లో టీ తాగాలి.
- మట్టితో గణపతులను తయారు చేయడం వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి.
ఈ-వ్యర్థాలను పారేస్తున్నారా? - మెగాడ్రైవ్లో వారే వచ్చి తీసుకెళ్తారు
పిల్లలకు పర్యావరణ పాఠాలు - ఈ గ్రీన్ పేరెంటింగ్ గురించి మీకు తెలుసా?