కూటమి అభ్యర్థులు గెలిస్తే అభివృద్ధి, సంక్షేమం కిందిస్థాయిలో అమలవుతుంది: కందుల దుర్గేశ్
రాష్ట్రంలో అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయని కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు . నవంబర్లోపు ఎన్నికలు పూర్తికాకపోతే ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోతాయన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:53 PM IST
Kandula Durgesh Lays Foundation For Roads In East Godavari : రాష్ట్రంలో అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ నవంబర్ లోగా ఎన్నికలు పూర్తి కాకపోతే కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో రూ. 28.89 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న 417 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణ పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభల్లో మంత్రి మాట్లాడుతూ రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
కూటమిని గెలిపించే బాధ్యత ప్రజలదే : తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో ఆయన విస్తృతంగా పర్యటించారు. నిడదవోలు మండలం పందలపర్రు, పెరవలి మండలం ఉసురుమర్రు, ఉండ్రాజవరం మండలం పాలంగి గ్రామాల్లో రూ. 28.89 కోట్ల వ్యయంతో, 417 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారుల నిర్మాణ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపనలు చేశారు. శంకుస్థాపనల అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభల్లో మంత్రి లక్ష్మీ దుర్గేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అక్టోబర్ నెలలోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుందని ప్రకటించారు.
అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లోనే మున్సిపాలిటీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, పంచాయతీ ఎన్నికలను వరుసగా జరిపిస్తామని స్పష్టం చేశారు. నవంబర్ నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రానికి అందాల్సిన 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపడుతున్న అభివృద్ధి, అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు క్షేత్రస్థాయిలోకి పూర్తిస్థాయిలో వెళ్లాలంటే స్థానిక సంస్థల్లో కూటమి పాలన ఉండాలని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే రాబోయే ఎన్నికల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించే బాధ్యతను ప్రజలే స్వయంగా తీసుకోవాలని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ పిలుపునిచ్చారు.
"అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రానున్నాయి. నవంబర్లోపు ఎన్నికలు పూర్తికాకపోతే ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోతాయి.స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలి. కూటమి అభ్యర్థులు గెలిస్తే అభివృద్ధి, సంక్షేమం కింది స్థాయిలో అమలవుతుంది"- కందుల దుర్గేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి.
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