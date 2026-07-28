ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకాంబరీ మహోత్సవాలు - ఆకట్టుకుంటున్న అమ్మవారి దివ్యరూపం
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా కొనసాగుతున్న శాకాంబరీ మహోత్సవాలు - భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న అమ్మవారి దివ్యరూపం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:02 PM IST
Shakambari Mahotsavam Vijayawada : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకాంబరీ మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని సకాలంలో వర్షాలు కురిసి పాడిపంటలతో రైతులు, ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతూ రెండో రోజు అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలు, పండ్లతో అపూర్వంగా అలంకరించారు.
ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో
ఇంద్రకీలాద్రిపై మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న శాకాంబరీ మహోత్సవాల్లో రెండో రోజు అమ్మవారు వరి నారుతో సహా వివిధ రకాల కూరగాయలు, పండ్లతో సర్వాంగ సుందరంగా దర్శనమిచ్చారు. అమ్మవారి దివ్యరూపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. గర్భాలయం నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం వరకు పచ్చదనంతో ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో మెరిసిపోయింది. ఆ దివ్యరూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చారు.
లోకమంతా సుభిక్షంగా
శాకాంబరీ మహోత్సవాల ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతను వివరించిన ఆలయ స్థానాచార్యులు కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో అమ్మవారిని అలంకరించడం వెనుక ప్రకృతి పరిరక్షణతో పాటు లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలనే సంకల్పం దాగి ఉందన్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో అమ్మవారిని దర్శించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తే సకాలంలో వర్షాలు కురిసి, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండటంతో పాటు కుటుంబాల్లో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయని వివరించారు. అదేవిధంగా భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని వసతులు కల్పించామన్నారు. ఈరోజు రెండోరోజు కాగా రేపు ఉదయం 10 గంటలకు మహా పూర్ణాహుతితో శాకాంబరీ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయని తెలిపారు.
పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు
వివిధ జిల్లాల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం తమ జీవితంలో దక్కిన గొప్ప భాగ్యంగా భావిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్న వారు అమ్మవారికి సేవ చేసే అదృష్టాన్ని పొందుతున్నారు. కొందరు పండ్లు, కూరగాయల అలంకరణలో పాల్గొంటుండగా మరికొందరు అమ్మవారికి కుంకుమ ప్యాకెట్లు సిద్ధం చేసే సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ సేవలో పాల్గొనడం వల్ల ఆనందంతో పాటు అమ్మవారి ఆశీస్సులు కూడా లభిస్తాయని భక్తులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కదంబం ప్రసాదం
శాకాంబరీ మహోత్సవాల్లో మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ కదంబం ప్రసాదం. కూరగాయలు, ధాన్యంతో సంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారు చేసిన ఈ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు దేవస్థానం పంపిణీ చేస్తోంది. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన కదంబం ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని భక్తులు చెప్తున్నారు. ప్రసాదం ఎంతో రుచికరంగా ఉందని, ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా స్వీకరించాలని భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కనకదుర్గమ్మ ఆషాఢ మాసంలో శాకంబరి దేవి అలంకారంలో కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో ప్రకృతి మాతగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ మాసంలో అమ్మవారిని చూడటానికి వచ్చే భక్తులతో ఆలయం చాలా రద్దీగా ఉంటోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు భక్తులకు ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశాం. కదంబం ప్రసాదం తిన్న భక్తులు అమృతంలాగా ఉందంటున్నారు. - రాధాకృష్ణ, ఆలయ ఛైర్మన్
వేలాదిగా తరలివస్తున్న భక్తులు
కూరగాయలు, పండ్లతో ప్రకృతిని ప్రతిబింబించేలా అలంకరించిన అమ్మవారి దివ్యరూపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు వేలాదిగా తరలివస్తున్న భక్తులతో ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. శాకాంబరీ ఉత్సవాలు భక్తిలోనే కాదు, ప్రకృతిని కాపాడాలనే సందేశాన్ని కూడా చాటుతున్నాయి.
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