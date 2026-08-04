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బెజవాడ దుర్గమ్మ గుడిలో భద్రతా వైఫల్యం - రీల్స్, టికెట్ల దందాకు కేరాఫ్

విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో ప్రైవేటు భద్రతా సిబ్బంది తీరుపై విమర్శలు - సరైన శిక్షణ లేని వారిని విధుల్లోకి తీసుకుంటున్నారని ఆరోపణలు - ఆలయంలోకి విచ్చలవిడిగా సెల్ ఫోన్లు

Kanaka Durga Temple Security Issues
Kanaka Durga Temple Security Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:20 AM IST

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Kanaka Durga Temple Security Issues : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో భద్రతా వైఫల్యాలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. నిత్యం వేలాది మంది భక్తులతో రద్దీగా ఉండే దుర్గగుడిలో ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భక్తులతో మర్యాదగా వ్యవహరించే తీరు దగ్గరి నుంచి, ఆలయ పవిత్రత కాపాడే విషయంలో వారు ఘోరంగా విఫలమవుతున్నారు. టికెట్ల రీసైక్లింగ్ దందా నుంచి మొబైల్ ఫోన్ల అనుమతి వరకు ప్రతి చోటా భద్రతా సిబ్బంది వైఫల్యం స్పష్టంగా కనబడుతోంది.

దుర్గమ్మ దర్శనానికి ప్రతిరోజూ 30 వేల నుంచి 50 వేల మంది భక్తులు వస్తుంటారు. వారాంతాలు, పండగలు, సెలవు దినాల్లో ఈ సంఖ్య అమాంతం పెరిగిపోయి 70 వేల నుంచి లక్షకు చేరుకుంటుంది. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను నియంత్రించడానికి సిబ్బందికి సరైన శిక్షణ ఉండాలి. ప్రధాన ఆలయం, క్యూలైన్లు, ప్రవేశద్వారాలు, కనకదుర్గానగర్, ఘాట్ రోడ్డు వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టంగా ఉండాలి. కానీ, కాంట్రాక్టు సంస్థ ఎవరిని పడితే వారిని తీసుకొచ్చి యూనిఫాం వేసి విధుల్లోకి దించుతోందన్న ఫిర్యాదులు వినిపిస్తున్నాయి. కనీస శిక్షణ లేకపోవడంతో వారు బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

డబుల్ డ్యూటీలు : సెక్యూరిటీ గార్డుల పనితీరుపై నిత్యం ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతూనే ఉన్నాయి. తమకు కేటాయించిన అసలు విధులు పక్కనపెట్టి ఇతర పనుల్లో వారు తలమునకలవుతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. సిబ్బంది కొరత సాకుతో ఒకే వ్యక్తికి 16 గంటల పాటు డబుల్ డ్యూటీలు వేస్తున్నారు. దీంతో వారు తీవ్ర అలసటకు గురై విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. భక్తులతో చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని తరచూ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ మించి, దర్శన టికెట్ల రీసైక్లింగ్ లోనూ వీరి పాత్ర ప్రధానంగా ఉంటోంది. కొందరిని ఏళ్ల తరబడి ఒకేచోట విధుల్లో ఉంచడమే ఈ అక్రమాలకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

సెల్ ఫోన్లతో రీల్స్ : ఆలయ ప్రాంగణంలోకి మొబైల్ ఫోన్లను అనుమతించకూడదన్న కఠిన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని విచ్చలవిడిగా అనుమతిస్తున్నారు. భక్తులు ఫోన్లతో వచ్చి ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటున్నా సిబ్బంది కనీసం అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ఇటీవల రాజగోపురం ఎదురుగా ఒక యువతి నేరుగా సెల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చి నృత్యం చేస్తూ రీల్స్ చేసింది. ఆలయంలో కీలకమైన ఆ ప్రాంతంలో భద్రతను పర్యవేక్షించాల్సిన ఒక్క సెక్యూరిటీ గార్డు కూడా ఆమెను ఆపే ప్రయత్నం చేయలేదు. గుడికి సంబంధించిన పవిత్రతను కాపాడాల్సిన వారే ఇలా చోద్యం చూస్తుండటం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది.

స్పందించిన ఈవో : రాజగోపురం వద్ద యువతి రీల్స్ చేసిన ఘటన, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వైఫల్యాలపై 'ఈనాడు' పత్రికలో సోమవారం ప్రత్యేక కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై ఆలయ ఈవో వి.కె.శీనానాయక్ స్పందించారు. భద్రతా బాధ్యతలు చూస్తున్న గుత్తేదారు సంస్థ 'ఎజైల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ'కి సోమవారం వెంటనే నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇకపై సిబ్బందితో డబుల్ డ్యూటీలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయించకూడదని కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

కొత్త టెండర్లకు సన్నాహాలు : ప్రస్తుతం ఉన్న సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ టెండర్ గడువు ఇప్పటికే ముగిసిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కొత్తగా మళ్లీ టెండర్లు పిలవాలని ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి ఇటీవల తీర్మానించింది. కొత్త టెండర్ల అనుమతి కోరుతూ దేవాదాయ శాఖకు ఇప్పటికే నివేదిక పంపించారు. దీనిపై దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు మరోసారి లేఖ రాస్తామని ఈవో శీనానాయక్ స్పష్టం చేశారు.

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