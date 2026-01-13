ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రి జగన్మాత సేవలో నూతన శకం - కియోస్క్‌ల ద్వారా టిక్కెట్ల విక్రయాలు

కియోస్క్‌ యంత్రాల ద్వారా సులభంగా టికెట్లు - కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో తొలిదశలో నాలుగు యంత్రాలను ఏర్పాటు

Kanaka Durga Temple Ticket Sales Kiosks Available Through Kiosks in Vijayawada
Kanaka Durga Temple Ticket Sales Kiosks Available Through Kiosks in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Ticket Sales Through Kiosks: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి జగన్మాత సేవలో నూతన శకం ఆరంభం కానుంది. దుర్గగుడిలో దర్శనాలు, ఇతర సేవల టిక్కెట్ల చెల్లింపుల్లో ‘'సెల్ఫ్‌ సర్వీస్‌ కియోస్క్‌ల’' అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇకపై అన్నీ సేవలనూ పూర్తిగా డిజిటల్‌ పేమెంట్లలోకి మార్చేయనున్నారు. కియోస్క్‌ యంత్రాల ద్వారా భక్తులు టికెట్లు అన్నీ అత్యంత తేలికగా తీసుకునే సౌలభ్యం రాబోతోంది.

కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో తొలిదశలో 4 యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవి ఇప్పటికే ఆలయానికి వచ్చేశాయి. దుర్గగుడి ఘాట్‌రోడ్డు, కనకదుర్గనగర్, లిఫ్ట్‌ ప్రాంతాల్లో భక్తుల రద్దీ ఉండే చోట వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌ ఆమోదించారు. సంక్రాంతి పండగ తర్వాత కియోస్క్‌లను బిగించనున్నారు.

తేలికగా టికెట్లను పొందేలా: దుర్గగుడిలో అన్ని సేవల వివరాలు, ధరలతో సహా టిక్కెట్లను కియోస్క్​లలో నిక్షిప్తం చేస్తారు. మొదటగా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను సెల్‌ఫోన్‌తో స్కాన్‌ చేయాలి. ఆ తర్వాత అన్నిరకాల ఆన్‌లైన్‌ పేమెంట్లను చేస్తే, తేలికగా టికెట్లను పొందేలా సాఫ్ట్‌వేర్‌ సైతం రూపొందించారు. ఈ బాధ్యతను ప్రస్తుతం టెంపుల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ సేవలు అందిస్తున్న డిజిసాఫ్ట్‌ ఇన్‌సైట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కే అప్పగించారు.

తిరుమల తరహాలో మార్పు: తిరుమలలో ఇప్పటికే ఈ కియోస్క్‌ల ద్వారా చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ దాతల నుంచి విరాళాల సేకరణకు కూడా టీటీడీ వీటిని వాడుతున్నారు. ఆ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తొలిగా 4 యంత్రాలను పెట్టి, దశల వారీగా పూర్తిగా డిజిటల్‌ పేమెంట్లు చేసేలా మార్చనున్నారు. అందుకే ప్రస్తుతానికి డబ్బులు చెల్లించి టిక్కెట్లు కొనేందుకు పరిమితంగా ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే సింగిల్‌ విండో కౌంటర్లు ఉంచుతారు.

అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా: సెల్‌ఫోన్‌ను భక్తులు కౌంటర్లలో భద్రపరచడానికి వీలుగా ముందే టిక్కెట్లను తీసుకునే ప్రాంతాల్లోనే ఈ కియోస్క్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు అనువైన స్థలాలను ఎంపిక చేయాలని దేవాదాయశాఖ ఆదేశించింది. భక్తులు సులభంగా చేరుకునేలా, అందరికీ స్పష్టంగా కనిపించేలా రద్దీ ప్రాంతాల్లో వీటిని పెట్టనున్నారు.

విస్తృత ప్రచారం: ఇకనుంచి భక్తులకు సెల్ఫ్‌ సర్వీస్‌ కియోస్క్‌లు, డిజిటల్‌ చెల్లింపుల గురించి విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించనున్నారు. పబ్లిక్‌ అడ్రసింగ్‌ సిస్టమ్‌ ద్వారా నిరంతరం ఆలయ పరిసరాల్లో కూడా ప్రచారం చేస్తారు. కియోస్క్‌ల వద్ద వాలంటీర్లను నియమించనున్నారు. వారిచే భక్తులకు మార్గనిర్దేశం చేయనున్నారు.

ఇప్పటికే దుర్గగుడిలో సేవలు పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలోకి మార్చారు. క్యూలైన్లలో నిలబడి, చిల్లర కోసం వెతుక్కునే ఇబ్బంది లేకుండా చేశారు. దర్శనం టిక్కెట్లు, ప్రత్యేక పూజలు, ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సేవలు అన్నీంటిని ఆన్‌లైన్‌లోనే బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం భక్తులకు కల్పించారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు వసతి గదుల కోసం సైతం డిజిటల్ పేమెంట్ చేయాల్సిందే.

చివరకు కేశఖండన టిక్కెట్లు, ప్రసాదం కౌంటర్ల వద్ద కూడా డిజిటల్ చెల్లింపులే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. హుండీ కాకుండా, ఆలయానికి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే విరాళాలను కూడా ఇకపై ఆన్‌లైన్ ద్వారానే స్వీకరించనున్నారు. ఈ డిజిటల్ నిర్ణయం వెనుక కూటమి ప్రభుత్వం బలమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. టిక్కెట్ల విక్రయాల్లో ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న చిన్న చిన్న అవకతవకలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. కౌంటర్ల వద్ద భౌతికంగా టికెట్లు ఇస్తుండటంతో, అక్కడక్కడా సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారనే ఆరోపణలూ ఉన్నాయి.

