మండుటెండల్లోనూ చల్లని దర్శనం - దుర్గమ్మ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

వేసవిలో అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తున్న భక్తులకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు - చలువ పందిళ్లు, చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన ఆలయ సిబ్బంది - ఎండలకు కాలినడకన వచ్చే భక్తుల కోసం నేలపై కూల్‌ పెయింటింగ్‌

Kanaka Durga Temple EO In Vijayawada Has Arranged Special Summer Amenities For Devotees
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 11:16 AM IST

Kanaka Durga Temple Staff Arranged Special Summer Amenities For Devotees : ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో ఎండ తీవ్రతలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఏప్రిల్‌ మొదటి వారంలోనే ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఇక విజయవాడలో మండుటెండలను కూడా లెక్కచేయకుండా ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గమ్మ దర్శనానికి భక్తులు తరలివెళ్తున్నారు. వేల సంఖ్యలో భక్తుల రాకను గమనించిన అధికారులు భక్తుల కోసం కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు. తమ కోసం అధికారులు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారన్న విషయం గుర్తించిన భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దుర్గమ్మ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసిన ఆలయ అధికారులు (ETV Bharat)

భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న ఇంద్రకీలాద్రి : వేసవి కాలం ప్రారంభంలోనే ఎండ తీవ్రత తట్టుకోలేక ప్రజలు విలవిల్లాడుతున్నారు. అదీ కాకుండా ఇప్పుడు పిల్లలందరికీ వేసవి కాలం సందర్భంగా సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో కుటుంబం అంతా విహారయాత్రలకు, దైవ దర్శనాలకు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు దుర్గమ్మ దర్శనానికి తరలి వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వేలాది మంది భక్తులతో ఇంద్రకీలాద్రి కిటకిటలాడుతోంది.

ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులు : బెజవాడ అంటేనే ఎండలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌. కొండ ప్రాంతం అవ్వడంతో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ అధికారులు భక్తుల కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఇలా చేయడంతో వారిపై ఎండ ప్రభావం తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

కాళ్లు కందకుండ కూలింగ్​ పెయింట్​ : ఆలయ అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భక్తులు ఎండ వేడికి ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో చలువ పందిళ్లు, చలివేంద్రాలు, అన్నప్రసాద కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎండలకు కాలినడకన వస్తున్న భక్తులకు పాదాలు కందకుండా ఘాట్‌ రోడ్‌ నుంచి మాడ వీధుల వరకు నడక మార్గాల్లో వైట్‌ కూలింగ్ పెయింట్‌ వేయించారు. దారిపొడవునా మజ్జిగ పంపిణీ చేపట్టారు. దర్శనానంతరం అన్నప్రసాద కేంద్రాల్లో రుచికరమైన భోజనాన్ని వడ్డిస్తున్నారు. దీంతో భక్తులు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వంలో మారిన గుడి వైభవం : ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గుడి వైభవం పూర్తిగా మారిపోయిందని భక్తులు తమ అభిప్రాయాల్ని తెలుపుతున్నారు. ఎక్కడ ఏ చిన్న అసౌకర్యాలు కలుగకుండా ఆలయ అధికారాలు చొరవ తీసుకుంటున్నారనీ, అలానే దివ్యాంగులు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేకంగా లిఫ్ట్​ సోకర్యాలు కూడా అందించారని ప్రజలు తెలుపుతున్నారు.

మరిన్ని సౌకర్యాలు : రానున్న రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో భక్తుల కోసం మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని ఆలయ ఈఓ శీనానాయక్‌ తెలిపారు. వృద్ధులు, చిన్న పిల్లల కోసం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.

"వేసవి కాలం అయినందున భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము. మజ్జిగ, చలివేంద్రాలు, చలువ పందిళ్లు, కాళ్లు కాలకుండ గుడి కింద నుంచి పై వరకు నడక మార్గంలో కూలింగ్​ పెయింట్​ ఏర్పాటు చేశాము. రాబోయే రోజుల్లో అన్నదానం, లడ్డు బిల్డింగ్​ ప్రారంభం అవుతాయి, ప్రజలకు మరింత సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది" - వి.కె.శీనానాయక్‌, దుర్గ గుడి ఈవో

భక్తులు ఎండల బారిన పడకుండా సిబ్బందితో కలిసి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టినట్ల ఆలయ పాలకమండలి తెలిపింది. ప్రశాంతంగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునేలా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. అవసరమైతే రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

