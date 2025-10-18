ఇంద్రకీలాద్రిపై శరవేగంగా బృహత్తర ప్రణాళిక అమలు - మరో ఏడాదిలో పూర్తికానున్న పనులు
గత రెండు దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా అభివృద్ధి పనులు - దేవస్థానం అభివృద్ధికి మాస్టర్ప్లాన్ రూపకల్పన
Kanaka Durga Temple Development Works on Indrakiladri: దుర్గగుడిలో గత 2 దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించడానికి దేవస్థానం అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించారు. మూడు దశల్లో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనుల్లో ప్రస్తుతం మొదటి దశ నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. దీంతో మరో ఏడాదిలో ఆలయ రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. అన్నదాన సత్రం, ప్రసాదం తయారీ భవనం సహా అనేక నిర్మాణాలు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవలే ప్రముఖ బంగారు నగల సంస్థ కీర్తిలాల్ జ్యూయలరీ యాజమాన్యం రూ.2 కోట్ల విలువైన వజ్రాభరణాలను అమ్మవారికి సమర్పించింది.
ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి సహా దేశంలోని పలువురు ప్రముఖులు, దాతలు పెద్ద సంఖ్యలో దుర్గగుడికి వచ్చారు. వారందరికీ ఆలయ అభివృద్ధి పనులు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను పీపీటీ ద్వారా ఈవో వి.కె.శీనానాయక్, పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ వివరించారు.
ప్రసాదం పోటు భవనం: దుర్గగుడి అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా రూ.27 కోట్లుతో ప్రసాదం పోటు భవనం నిర్మిస్తున్నారు. ఈ భవనం పనులు 60 శాతం పూర్తి అయ్యాయి. దీని నాలుగు (జి+4) అంతస్తులుగా నిర్మిస్తున్నారు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ప్రసాదం తయారుచేసే వంటశాల, మొదటి, రెండో అంతస్తులు ప్రసాదం కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే మూడు, నాలుగో అంతస్తులో ప్రసాదం ప్యాకేజీ, స్టోరేజీల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు.
పూజా మండపం: ఇంద్రకీలాద్రిపై మల్లేశ్వరాలయానికి వెళ్లే దారిలో పూజా మండపం నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. దీనికి రూ.7 కోట్లు వ్యయం ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 70% పనులు పూర్తి చేశారు. పూజా మండపం ఒకటి(జి+1)అంతస్తులుగా నిర్మిస్తున్నారు. గ్రౌండ్, మొదటి అంతస్తు కెపాసిటీ ఒకేసారి 800 మందికి ఉండే విధంగా నిర్మిస్తున్నారు. కుంకుమార్చన, శ్రీచక్ర నవావరణార్చన, అష్టోత్తరం, సహస్రనామార్చన, అన్న ప్రాసన, అక్షరాభ్యాసం నిర్వహణ వంటివి ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు.
రాతి యాగశాల: ఇంద్రకీలాద్రిపైన నటరాజస్వామి ఆలయం దగ్గర రాతి యాగశాల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. దీన్ని దాత ఎస్.నరసింహారావు రూ.5 కోట్లు వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారు. యాగశాలలో 340 మంది సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా హోమాల నిర్వహణకు వినియోగిస్తారు.
అధునాతన అన్నదాన సత్రం: దుర్గగుడి కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో అధునాతన అన్నదాన సత్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీన్ని రూ.30 కోట్లు వ్యయంతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. ఇప్పటికే 60% పనులు పూర్తయ్యాయి. అంతస్తులు ఒకటి (జి+1) అన్నదాన సత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వంటశాల, స్టోర్ ఏరియా, కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసే విధంగా దీని రూపొందించారు. మొదటి అంతస్తులో 1,400 మంది ఒకేసారి కూర్చుని తినేలా సీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఎలివేటెడ్ క్యూ కాంప్లెక్స్: కనకదుర్గానగర్లో టోల్ప్లాజా నుంచి మహామండపం వరకు క్యూ కాంప్లెక్స్ను నిర్మిస్తున్నారు. దీని రూ.13 కోట్లు వ్యయంతో నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి 30% పనులు పూర్తి చేశారు. ఎలివేటెడ్ క్యూ కాంప్లెక్స్ను 8 మీటర్ల వెడల్పు, 280 మీటర్ల పొడవు విస్తీర్ణంతో నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం 7 క్యూలైన్లు ఉండనున్నాయి. ఒకేసారి 2,800 మంది భక్తులు పడతారు.
కొండ దిగువన భారీ షెడ్డు: అలాగే కొండ దిగువన భారీ షెడ్డు నిర్మాణానికి రూ.97 లక్షలు వ్యయం ఖర్చు అవుతుంది. కనకదుర్గనగర్లో మహామండపం, ప్రసాదం భవనం మధ్యలో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని విస్తీర్ణం విషయానికి వస్తే 6000 చదరపు అడుగులు ఉంది.
