ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవిగా దుర్గమ్మ
విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఐదో రోజు రోజు శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 2:50 PM IST
Indrakeeladri Dasara Navaratri 2026 : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఐదో రోజున అమ్మవారు శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. శ్రీచక్ర అధిష్ఠానశక్తిగా, పంచదశాక్షరీ మహా మంత్రాధి దేవతగా వేంచేసి, ఆరాధించే భక్తులను, ఉపాసకులను అనుగ్రహిస్తున్నారు.
శ్రీలక్ష్మీదేవి, శ్రీసరస్వతీదేవి ఇరువైపులా వింజామరలతో సేవిస్తూ ఉండగా చిరు మందహాసంతో, వాత్సల్యరూపిణిగా చెరకుగడను చేతపట్టుకొని, అమ్మవారు దర్శనమిస్తున్నారు. పరమేశ్వరుడు మహా కామేశ్వరుడిగా, శ్రీఅమ్మవారు మహా త్రిపుర సుందరీదేవిగా పూజలందుకుంటున్నారు. దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది.
రేపు (శుక్రవారం) మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా కొండపై వాహన రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించనున్నారు. దీంతో ఒకరోజు ముందే దుర్గమ్మ దర్శనానికి ప్రముఖులు తరలి వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మవారిని కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దసరా ఉత్సవాల కోసం ఆలయ అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లను ఆయన ప్రశంసించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం అభినందనీయమని తెలిపారు.
దసరా ఉత్సవాల కోసం ఆలయ అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లు బాగున్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం అభినందనీయం. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నాను. - భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, కేంద్ర మంత్రి
మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ దంపతులు దుర్గమ్మను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉత్సవాలకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు సజావుగా సాగుతున్నాయని శ్రీనివాస్ తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను భక్తులందరూ ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలన్నారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సుఖసంతోషాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. మరోవైపు దుర్గమ్మను పీతల సుజాత దర్శించుకున్నారు.
దుర్గమ్మను త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మర్యాదలతో ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలికారు. విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రం తరపున చినజీయర్స్వామి దుర్గమ్మకు సారె సమర్పించారు. ప్రతి సంవత్సరం శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రం నుంచి అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారు దుర్గమ్మను తన సోదరిగా భావిస్తారనే సంప్రదాయ విశ్వాసానికి ప్రతీకగా ఈ సారె సమర్పణ మహోత్సవం విశేష ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రం ఆశ్రమ నిర్వాహకులు శ్రీమాన్ పురాణం వెంకటాచార్యులు, శ్రీమాన్ రఘునాథాచార్యులు, ఆలయ అర్చక బృందానికి చెందిన శ్రీమాన్ అనంత్ స్వామి, శ్రీనివాస్ సుదర్శన స్వామి, శ్రీనివాస్ సంతోశ్ స్వామి, శ్రీమాన్ నల్లూరి కృష్ణతో పాటు వేద విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే దుర్గమ్మకు శ్రీశైలం దేవస్థానం సారె సమర్పించింది. శ్రీశైలం పాలకమండలి ఛైర్మన్, ఈవో ఆధ్వర్యంలో పట్టువస్త్రాల సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీశైలం బృందానికి అమ్మవారి ఆశీర్వచనం, ప్రసాదం, చిత్రపటం అందజేశారు.
స్వర్ణ కిరీటం బహూకరణ : మరోవైపు కనకదుర్గమ్మకు శ్రీకాకుళానికి చెందిన ఓ కుటుంబం విశేష కానుకను సమర్పించింది. కూర్మినాయుడు, పద్మావతమ్మ దంపతుల కుమారుడు దుర్గా శ్రీనివాస్ 494 గ్రాముల బంగారంతో రూపొందించిన సుమారు రూ.75 లక్షల విలువైన దివ్య స్వర్ణ కిరీటాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఎరుపు, నీలం, తెలుపు, పచ్చ రాళ్లతో అత్యంత సుందరంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ మేరకు కిరీటాన్ని ఆలయ ఈవో శీనానాయక్కు దాతలు అందజేశారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రులు - నాలుగో రోజు మహా చండీ దేవిగా అమ్మవారు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ