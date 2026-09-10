పట్టాభూముల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కంసాన్పల్లి గ్రామస్థులు
దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్నాఇప్పటికీ పట్టాలు దక్కని లేదని కంసాన్ పల్లి ఊరి ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కేటాయించిన 1,024 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని సాగు చేసుకుంటున్నా పట్టాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
Published : September 10, 2026 at 2:02 PM IST
People Of Kamsanpalli Do Not Have Land Titles : పాలమూరు జిల్లాలో అదో మారుమూల గ్రామం. అరకొర వసతులు, కానరాని అభివృద్ధి, జాడలేని ఉపాధి అవకాశాలు. ఇదీ నారాయణపేట జిల్లా దామరగిద్ద మండలం కంసాన్ పల్లి ఊరి ముఖచిత్రం. సుమారు 350 కుటుంబాలు ఏ ఆధారం లేకపోవడంతో వందల ఏళ్లుగా సర్వే నెంబరు 229లో వెయ్యి 24 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని సాగుచేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఎందరో నిరుపేదలకు ప్రభుత్వం అసైన్డ్ భూములు పంచి ఆధారం కల్పిస్తుండగా వీరికి మాత్రం అదృష్టం దక్కట్లేదు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఇచ్చిన హామీలు అమలు కావట్లేదని సాగుదారులు చెబుతున్నారు.
పట్టాలివ్వకపోవడంతో అందని ప్రభుత్వ పథకాలు : నిజాం కాలంలో దామరగిద్ద మండలంలో పలు గ్రామాలు కర్ణాటకలో కలబురగి జిల్లాలో ఉండేవి. అప్పటి నుంచే కంసాన్ పల్లి వాసులు భూములు సాగుచేసుకుంటుండగా తమ పూర్వీకులు శిస్తులు సైతం చెల్లించారని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ స్థలాల్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కు ప్రతిపాదించారు. 200 ఎకరాలు రైతులకు పట్టాలిచ్చి మిగతా భూములు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఖాళీగా ఉన్న 400 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తే ఫరవాలేదని తాము సాగు చేస్తున్న భూమిని మాత్రం లాక్కొవద్దంటూ రైతులు రోడ్డెక్కారు. నాటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టడంతో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రతిపాదన అటకెక్కింది. భూములకు పట్టాలివ్వకపోవడంతో ప్రభుత్వ పథకాలు అందట్లేదని వాపోతున్నారు.
పట్టాల కోసం సాగుదారుల ఆవేదన : ప్రభుత్వ భూముల్లోనే కట్టుకున్న ఇళ్లకు కరెంట్, నీరు, రహదారి సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఐతే, తమ భూములకు పట్టామాత్రం ఎందుకివ్వట్లేదని సాగుదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అధికారులు సర్వే చేసినప్పటికీ వివరాలు బయటపెట్టట్లేదని రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గోపాల్ తెలిపారు. అధికారులకు ఎన్నోసార్లు తీర్మాణాలిచ్చినప్పటికీ భూయాజమాన్య హక్కు పత్రాలు దక్కట్లేదని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే ఎంతోమంది పట్టాలకోసం ఎదురుచూసి ప్రాణాలు కోల్పోగా కనీసం భవిష్యత్తు తరాలకైనా అందుతాయో లేదోనని సాగుదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కంసాన్పల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన భూములకు పట్టాలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు. స్థానికంగా ఉన్న నాయకులు ఇక్కడుంది ప్రభుత్వ భూములు కాదు ఫారెస్ట్ భూములని చెప్పడంతో అసైన్డ్ కమిటీల దృష్టికి సర్కార్ తీసుకుపోకపోవడం వల్ల ఈ గ్రామస్థులకు పట్టాలు రాలేవు. రికార్డులను పరిశీలిస్తే అవి ప్రభుత్వ భూములగానే ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్ అధికారులు కూడా ఇవి ఫారెస్ట్ భూములు కావని చెప్పారు. ఇక్కడి ప్రజలకు ఇవి తప్ప మరో మార్గం లేదు. 300 నుంచి 350 కుటుంబాలు వీటిపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం - గోపాల్, రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, జిల్లా కార్యదర్శి
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