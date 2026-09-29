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ఆరోగ్యంగా కనిపించినా గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - కామినేని వైద్యుల హెచ్చరిక

బయటకు ఆరోగ్యంగా కనిపించినా గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశముందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నాుర. పరీక్షలతో గుండె ముప్పును ముందుగానే గుర్తించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కుటుంబ చరిత్ర కీలకమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Kamineni Hospitals Raises Heart Health Awareness
కామినేని హాస్పిటల్​ వైద్యులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 8:01 PM IST

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Kamineni Hospitals Raises Heart Health Awareness : ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా యువతలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు, వాటి ముప్పుకు గల కారణాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని ఎల్‌బి నగర్‌ కామినేని హాస్పిటల్స్‌ కార్డియాలజిస్టులు సూచించారు. గుండె సమస్య వచ్చినప్పుడు తీవ్రమైన ఛాతినొప్పి ఒక్కటే ప్రధాన లక్షణం కాదని తెలిపారు. గుండె జబ్బులు వృద్ధుల్లో లేదా జీవనశైలికి సంబంధించి స్పష్టమైన సమస్యలు ఉన్నవారిలోనే వస్తాయని భ్రయలో ఉండొద్దని వైద్యులు చెబుతున్నారు. యువతలోనూ అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, కుటుంబంలో గుండె జబ్బులు చరిత్ర వంటి ముప్పు కారణంగా ఇవన్నీ గుర్తించకుండా ఉండవచ్చన్నారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, బయటకు ఆరోగ్యంగా కనిపించడం వల్ల గుండె సంబంధిత ముప్పు పూర్తిగా లేదని భావించరాదని పేర్కొన్నారు.

గుండె జబ్బు విషయంలో కుటుంబ చరిత్ర కీలకం

వయసు, శారీరక దృఢత్వానికి ఆధారంగా గుండె సంబంధిత ముప్పును అంచనా వేయకూడదని సీనియర్​ కన్సల్టెంట్​ కార్జియాలజిస్ట్​ డా. ఎం.ఆర్​.ఎం బాబు తెలిపారు. అంతేకాదు పైకి ఆరోగ్యంగా కనిపించే వ్యక్తులకు కూడా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం లేదా అధిక కొలెస్ట్రాల్​ వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చని, గుండె జబ్బుల విషయంలో కుటుంబ చరిత్ర కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని డా.బాబు పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ లక్షణాలు కనిపించకపోతే గుండె జబ్బు ముప్పు లేదని అనుకోకూడదని నొక్కి చెప్పారు. వ్యక్తిగత ప్రమాద కారణాలు గుర్తించడం, అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా సమస్యలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించవచ్చని వివరించారు.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా దవడ, మెడ, వీపు లేదా పై పొత్తికడుపులో అసౌకర్యం వంటి లక్షణాలు వివిధ కారణాల వల్ల తలెత్తవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ లక్షణాలు అకస్మాత్తుగా కనిపించినా, తరచుగా పునరావృతమైనా లేదా శారీరక శ్రమ చేస్తున్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మరి ముఖ్యంగా గుండె సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పు కారణాలు ఉన్నవారు సకాలంలో వైద్యుడిని సంప్రదించాలని వైద్యులు సూచించారు.

ఏడాదిలో 2,287 గుండె సంబంధిత ప్రక్రియలు

కామినేని హాస్పిటల్స్​లో గడిచిన ఏడాదిలో 2287 గుండె సంబంధిత చికిత్సలు నిర్వహించారు. వీటిలో 40 ఏళ్లలోపు వారికి 175 చికిత్సలు నిర్వహించగా, గత నెలలోనే 40 ఏళ్లలోపు వారికి 18 గుండె సంబంధిత ప్రక్రియలు జరిగినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. యువతతోనూ గుండె సంబంధిత సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి సకాలంలో చికిత్స అందించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

''గుండెకు సంబంధించిన ఆధునిక ఇమేజింగ్‌, చికిత్సా విధానాలతో సంక్లిష్టమైన సమస్యలకు మెరుగైన వైద్యం అందించే అవకాశం ఉంది. ఐవీయూఎస్​, ఓసీటీ వంటి ఇంట్రావాస్క్యులర్‌ ఇమేజింగ్‌ విధానాలతో గుండె రక్తనాళాల పరిస్థితిని మరింత స్పష్టంగా అంచనా వేసి అవసరమైన సందర్భాల్లో చికిత్సను మార్గనిర్దేశం చేయవచ్చు. రొటేషనల్‌ అథెరెక్టమీతో పాటు నిర్మాణాత్మక గుండె సమస్యలు, గుండె లయకు సంబంధించిన సమస్యలకు ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి'' - డా. జి. శివప్రసాద్‌, కన్సల్టెంట్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌

ఆసుపత్రిలో ఎన్నో స్ట్రక్చరల్​ హార్ట్​ విధానాలు

కామినేని హాస్పిటల్స్‌లో కాంప్లెక్స్‌ పీసీఐ, సీటీఓ పీసీఐ, ఐవీయూఎస్​, ఓసీటీ ఆధారిత కొరోనరీ చికిత్సలు, రొటేషనల్‌ అథెరెక్టమీ, టీఏవీఆర్,​ఇతర స్ట్రక్చరల్‌ హార్ట్‌ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం తెలిపింది. పేస్‌మేకర్‌, ఐసీడీ అమరికతో పాటు ఎలక్ట్రోఫిజియాలజీ విధానాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అధిక ముప్పు గల రోగులకు అవసరమైన సందర్భాల్లో ఈసీఎమ్​ఓ, ఇంపెల్లా వంటి మెకానికల్‌ సర్క్యులేటరీ సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉందని తెలిపింది.

''రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడంతో పాటు వ్యక్తిగత గుండె ముప్పుకు గల కారణాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన బరువును, పొగాకు వినియోగానికి దూరంగా ఉండటం, ఇప్పటివరకు ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సూచనల మేరకు చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు'' - డా. శేషిధర్‌ మాడక, కన్సల్టెంట్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌

ఈ ఏడాది ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా ''Don’t Miss a Beat'' అనే సందేశంతో గుండె సంబంధిత ముప్పు కారణాలు, లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తించి సకాలంలో వైద్య సహాయం పొందాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

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