'కామినేని'లో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్ ప్రారంభం - తలసీమియా పేషెంట్లకు అధునాతన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి

బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్ ప్రారంభించిన చిన్న జీయర్​స్వామి - తలసేమియా చిన్నారులకు అధునాతన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి - మానవతా సేవలో కామినేని మరో ముందడుగు వేసిందన్న చినజీయర్ స్వామి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 10:02 PM IST

Bone Marrow Transplant Unit At Kamineni Hospitals : దేశంలో పెరుగుతున్న రక్త సంబంధిత వ్యాధులు, ముఖ్యంగా తలసీమియా, లుకేమియా, అప్లాస్టిక్ అనీమియా వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న చిన్నారులు, రోగులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో కామినేని ఆస్పత్రి మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం కామినేని ఆస్పత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్​ను త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్న జీయర్ స్వామి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించి ప్రత్యేక ఆశీర్వచనం అందించారు. కామినేని ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమవుతున్న ఈ అత్యాధునిక బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్ ద్వారా తలసీమియా తదితర రక్త సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న చిన్నారులు, రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రస్తుతం తలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న పిల్లలు తరచూ రక్త మార్పిడి చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ ద్వారా వారికి శాశ్వత పరిష్కారం అందించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పేద కుటుంబాలకు ఈ చికిత్స ఎంతో ఖరీదైనదిగా ఉండటంతో కామినేని ఆస్పత్రి మానవతా దృక్పథంతో సేవలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది.

ఎన్నో కుటుంబాలకు కొత్త జీవితం లభిస్తుంది : చిన్న జీయర్ స్వామి మాట్లాడుతూ ‘సమాజంలో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు అండగా నిలవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అన్నారు. తలసీమియా వంటి వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు వైద్య సేవలు అందించడం గొప్ప మానవతా కార్యక్రమమని పేర్కొన్నారు. 'మానవసేవే మాధవసేవ' అనే భావనతో కామినేని ఆస్పత్రి యాజమాన్యం ముందుకు రావడం అభినందనీయమన్నారు. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్ ద్వారా ఎన్నో కుటుంబాలకు కొత్త ఆశ, కొత్త జీవితం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సమాజంలో సేవాభావం పెరగాలని, రక్తదానం వంటి కార్యక్రమాల్లో యువత ముందుండాలని పిలుపునిచ్చారు. వైద్య సేవలు కేవలం చికిత్సకే పరిమితం కాకుండా మానవత్వాన్ని కాపాడే దిశగా సాగాలని సూచించారు. వైద్యం, విద్య, ఆధ్యాత్మికత కలిసి నడిచినప్పుడే సమాజం ఆరోగ్యవంతంగా, సంతోషంగా ముందుకు సాగుతుందని చిన్నజీయర్​ స్వామి పేర్కొన్నారు. కామినేని ఆస్పత్రి తలసేమియా చిన్నారులకు ఉచిత సేవలు అందించడం దైవకార్యమని కొనియాడారు.

అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలనేదే లక్ష్యం : కామినేని ఆస్పత్రి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కామినేని శశిధర్ మాట్లాడుతూ తలసేమియా తదితర రక్త సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆధ్యాత్మిక ఆశీస్సులతో ప్రారంభమవుతున్న ఈ సేవా కార్యక్రమం ఎంతో మందికి ప్రాణదాతగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సాక్షాత్తు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం అయిన శ్రీమన్నారాయణ స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలగడం తమ అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న వైద్య, విద్య, ఆధ్యాత్మిక సేవలు సమాజానికి ఆదర్శమన్నారు.

తలసీమియా చిన్నారులకు 100 శాతం ఉచిత వైద్య సేవలు అందించేందుకు కామినేని యాజమాన్యం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ చిన్నారులకు అండగా నిలుస్తున్న తలసీమియా కోఆర్డినేటర్ల సేవలను ప్రశంసించారు. సమాజం గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా మానవతా దృక్పథంతో చేసే సేవలకు దైవ ఆశీస్సులు తప్పక లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు. తుక్కుగూడలో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న వైద్య సేవలు కూడా ప్రజలకు మరింత చేరువ కానున్నాయని తెలిపారు. విద్య, వైద్యం, గోశాలలు, వేద పాఠశాలలు, అనాధాశ్రమాలు నిర్వహిస్తూ స్వామివారు సమాజానికి మార్గదర్శకులుగా నిలుస్తున్నారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యులు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది, తలసేమియా చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు, భక్తులు,సేవా సంస్థల ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

