ETV Bharat / state

ఒక్క మిస్డ్ కాల్​తో క్యాన్సర్ చికిత్స గురించి​ తెలుసుకోండి

ప్రపంచ క్యాన్సర్​ దినోత్సవం సందర్భంగా కామినేని ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమం - క్యాన్సర్​పై అవగాహన కోసం ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్‌ - ఉచిత సంప్రదింపుల కోసం సహాయ కేంద్రం​

Kamineni Hospital Cancer Awareness Campaign
Kamineni Hospital Cancer Awareness Campaign (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kamineni Hospital Cancer Awareness Campaign : మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా క్యాన్సర్​ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? చికిత్స కోసం ఎక్కడికి వెళ్లాలి? ఎంత ఖర్చవుతుందని భయపడుతున్నారా? ఇలాంటి వారి కోసమే కామినేని ఆసుపత్రి మిస్డ్ కాల్ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించింది. నేడు ప్రపంచ క్యాన్సర్​ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టింది. అలాగే హై-ప్రొఫైల్ క్యాన్సర్ అవగాహన ప్రచారం చేస్తోంది. అంతేకాకుండా నేడు ప్రత్యేక డ్రోన్​ షో కూడా నిర్వహించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం : ఫిబ్రవరి 3న ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, కుటుంబ చరిత్ర జన్యుపరమైన అంశాల ఆధారంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించే ఉద్దేశంతో కామినేని ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 10, 2026 వరకు ప్రజలు 040-6905 9100 నంబర్‌కు మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే, క్యాన్సర్ ప్రమాదంపై నిపుణుల ఉచిత సంప్రదింపులు పొందవచ్చని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.

20 శాతం రాయితీతో వైద్య పరీక్షలు : కుటుంబంలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మందికి క్యాన్సర్ ఉన్నవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు. వారసత్వ కారణాల వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వైద్య నిపుణులు తెలిపారు. ఈ క్యాంపెయిన్ కాలంలో వైద్యులు సూచించిన నిర్ధారణ పరీక్షలపై 20 శాతం రాయితీ కూడా అందించనున్నట్లు కామినేని ఆసుపత్రి ప్రకటించింది.

ముందస్తుగా ప్రమాదం గుర్తింపు : సాధారణంగా ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశమున్నప్పటికీ, సుమారు 10 శాతం క్యాన్సర్లు వారసత్వ జన్యు మార్పుల కారణంగా ఏర్పడతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్రెస్ట్, ఓవేరియన్, ఎండోమెట్రియల్, ప్రోస్టేట్, కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్లు, తక్కువ వయస్సులో క్యాన్సర్ రావడం, తరతరాలుగా కుటుంబ సభ్యుల్లో క్యాన్సర్ కనిపించడం వంటి అంశాలు జన్యుపరీక్షలకు కీలక సూచికలని వివరించారు. ముందస్తుగా ప్రమాదాన్ని గుర్తించడం ద్వారా లక్ష్యిత స్క్రీనింగ్, నివారణ చర్యలు అలాగే వ్యక్తిగత వైద్య సంరక్షణ సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు.

జన్యు కౌన్సెలింగ్​తో అంచనా : కామినేని ఆసుపత్రి జన్యు, మాలిక్యులర్ మెడిసిన్ విభాగం సీనియర్ కన్సల్టెంట్, విభాగాధిపతి డా. అనీ క్యూ హసన్ మాట్లాడుతూ, "కుటుంబ చరిత్ర అనేది వారసత్వ క్యాన్సర్ ప్రమాదానికి తొలి హెచ్చరిక. జన్యు కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ప్రమాదాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేసి, సమయానికి పర్యవేక్షణ, నివారణ చర్యలు చేపడితే మంచి ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి" అని అన్నారు.

క్యాన్సర్​ను ముందుగానే తెలుసుకోండి : కామినేని ఆసుపత్రి చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ డా. గాయత్రి కామినేని మాట్లాడుతూ, "చాలామంది కుటుంబ చరిత్రను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాతే ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు. ఈ మిస్డ్ కాల్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలు ముందుకు వచ్చి, తమ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని తగిన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం" అని తెలిపారు.

సంప్రదించాల్సిన నెంబర్​ : కామినేని ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన జన్యు, మాలిక్యులర్ మెడిసిన్ విభాగం, బోర్డు సర్టిఫైడ్ జన్యు కౌన్సెలర్లతో పాటు ఆంకాలజీ తదితర విభాగాల వైద్యులతో కలిసి సమగ్ర ప్రమాద అంచనా, వ్యక్తిగత చికిత్సా ప్రణాళికలను అందిస్తున్నట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ గిరి – 9963445785 నెంబరును సంప్రదించండి.

అవగాహన కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం : మీ ఇంట్లో ఎవరైన క్యాన్సర్​ బాధితులు ఉంటే మీరు కూడా పరీక్ష చేయించుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే క్యాన్సర్​ ఎక్కువగా వారసత్వ కారణాల వల్ల వస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే కామినేని ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో క్యాసర్​పై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే అందులో భాగంగా 200 డ్రోన్స్​తో ఓ ప్రత్యక షో నిర్వహించారు.

బడ్జెట్ 2026-27: క్యాన్సర్ బాధితులకు భరోసా- 'బయో ఫార్మా శక్తి' పథకాన్ని ప్రకటించిన నిర్మలమ్మ

ఆటలతో రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణ! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

TAGGED:

KAMINENI HOSPITAL CAMPAIGN
CANCER AWARENESS DRONE SHOW
క్యాన్సర్​పై అవగాహన కార్యక్రమం
CANCER AWARENESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.