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వైరల్ జ్వరాలు, ఫ్లూపై అప్రమత్తత అవసరం - కామినేని హాస్పిటల్స్ వైద్యుల కీలక సూచనలు

వర్షాలు కారణంగా వైరల్ జ్వరాలు, ఫ్లూ - సొంత వైద్యం కంటే సకాలంలో వైద్య పరీక్షలకు చేయించుకోవాలని సూచన - తొలిదశలో లక్షణాలు ఒకేలా ఉన్నా, వర్షాకాలం అనంతరం ఫ్లూ కేసులు పెరిగే అవకాశం

కామినేని హాస్పిటల్స్ సీనియర్ వైద్యులు
కామినేని హాస్పిటల్స్ సీనియర్ వైద్యులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 5:28 PM IST

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Kamineni Hospitals Doctors on Viral Fevers : హైదరాబాద్​లో కొనసాగుతున్న వర్షాలు, అధిక తేమ కారణంగా వైరల్ జ్వరాలు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు (ఐఎల్​ఐ), ఇతర తీవ్రమైన జ్వరాలతో కామినేని హాస్పిటల్స్ ఎల్బీనగర్, కింగ్ కోటి ఆసుపత్రుల్లోని ఓపీ విభాగాలకు వచ్చే రోగుల సంఖ్య పెరుగుతోందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో జ్వరం వచ్చిన వెంటనే సొంతంగా మందులు వాడకుండా, 72 గంటలకు మించి జ్వరం కొనసాగితే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కామినేని హాస్పిటల్స్ సీనియర్ వైద్యులు సూచించారు.

11 శాతం పెరుగుదల : స్థానికంగా డెంగీ పరిస్థితి గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితిపై అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. 2026 జనవరి నుంచి జులై మధ్య వరకు హైదరాబాద్​లో 266 డెంగీ కేసులు నమోదు కాగా, వాటిలో 127 లాబొరేటరీ ద్వారా నిర్ధారణ అయ్యాయి. ఇదే సమయంలో 2025లో 570, 2024లో 821 కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 33,000కు పైగా డెంగీ కేసులు, 9,000కు పైగా హెచ్1ఎన్1 కేసులు నమోదయ్యాయి. గత ఏడాది జులైతో పోలిస్తే ఇన్​ఫ్లుయెంజా కేసుల్లో 11 శాతం పెరుగుదల నమోదైనట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.

సొంత వైద్యం చేయకూడదు : కామినేని హాస్పిటల్స్, జనరల్ మెడిసిన్ విభాగం హెచ్​వోడీ, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ డా.ఎం.స్వామి మాట్లాడుతూ, "హైదరాబాద్​లో డెంగీ కేసులు గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే తగ్గడం సానుకూల పరిణామం. అయితే ప్రస్తుతం మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. సీజనల్ వైరల్ జ్వరాలు, హెచ్1ఎన్1 ఫ్లూ, డెంగీ ప్రారంభ దశలో మొదటి 48 గంటల్లో దాదాపు ఒకే విధమైన లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. డెంగీ తరహా లక్షణాలతో వచ్చే అనేక మంది రోగుల్లో పరీక్షలు నెగిటివ్​గా వస్తుండగా, వారు తీవ్రమైన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. జ్వరం 3 రోజులకు మించి కొనసాగితే దానంతట అదే తగ్గిపోతుందని భావించకుండా, అదే రోజు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఓవర్-ది-కౌంటర్ మందులతో సొంత వైద్యం చేయకూడదు" అని సూచించారు.

వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటేనే నివారణ : సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ డా.హరి కిషన్ మాట్లాడుతూ వైరల్ జ్వరాలకు సొంతంగా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని, పైగా యాంటీబయాటిక్స్​కు నిరోధకత (Antimicrobial Resistance) పెరిగే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. ఈ ఏడాది దేశంలో హెచ్1ఎన్1 కారణంగా 178 మరణాలు నమోదైన నేపథ్యంలో, వర్షాకాలం అనంతరం మరో సీజనల్ ఫ్లూ పీక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అధిక ప్రమాదానికి గురయ్యే వర్గాలకు వార్షిక ఇన్​ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన నివారణ చర్యగా ఉంటుందని తెలిపారు.

"ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు, వృద్ధులు, గర్భిణీలు, మధుమేహం, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు లేదా రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిన వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రక్తస్రావం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, పదే పదే వాంతులు, మూత్రం తగ్గడం, తీవ్రమైన నీరసం, మగత లేదా అయోమయం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి. సకాలంలో వైద్య చికిత్స అందించడం ద్వారా తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించవచ్చు" - డా.శ్రీకృష్ణ రాఘవేంద్ర బొడ్డు, కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్

శ్వాసకోశ పరిశుభ్రత చర్యలు పాటించాలి : మాన్సూన్ సమయంలో ప్రజలు రెండు విధాలుగా నివారణ చర్యలు పాటించాలని కామినేని హాస్పిటల్స్ సూచించింది. దోమల వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు నిల్వ ఉన్న నీటిని వారానికి ఒకసారి తొలగించడం, నీటి పాత్రలను మూసి ఉంచడం, దోమల నివారణ మందులు, కిటికీలకు తెరలు వినియోగించడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అదే సమయంలో చేతులను తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం, దగ్గు-తుమ్ముల సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం, రద్దీగా ఉండే ఇండోర్ ప్రదేశాల్లో ముఖ్యంగా అధిక ప్రమాద వర్గాల వారు మాస్క్ ధరించడం వంటి శ్వాసకోశ పరిశుభ్రత చర్యలు పాటించాలని తెలిపింది.

హైదరాబాద్​లోని కామినేని హాస్పిటల్స్ 24/7 ఎమర్జెన్సీ, డయాగ్నోస్టిక్ విభాగాలు వైరల్, డెంగీ, ఇతర వెక్టర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్లకు సంబంధించిన అవసరమైన పరీక్షలను 24 గంటలు నిర్వహించేందుకు అందుబాటులో ఉన్నాయని హాస్పిటల్స్ వెల్లడించింది.

"అధిక ప్రమాదానికి గురయ్యే వర్గాలకు చెందిన రోగులను మరింత జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించాలి. ముఖ్యంగా డెంగీలో జ్వరం తగ్గుముఖం పట్టే 3 నుంచి 7వ రోజు వరకు సమయం కీలకం. జ్వరం తగ్గుతోందని పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందని భావించకూడదు. తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, పదే పదే వాంతులు, రక్తస్రావం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, మూత్రం తగ్గడం, మగత లేదా అయోమయం ఉంటే వెంటనే ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించాలి. ఫ్లూ విషయంలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఛాతీ నొప్పి, పెదవులు నీలిరంగులోకి మారడం లేదా అయోమయం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు" - డా. డి.ప్రదీప్ కుమార్ పటేల్, కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్

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TAGGED:

KAMINENI HOSPITALS DOCTORS
VIRAL FEVERS IN HYDERBAD

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