ETV Bharat / state

సీజనల్ ఇన్​ఫెక్షన్లే శ్వాసకోస సమస్యలుగా మారొచ్చు - హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు

వర్షాకాలంలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లతో ఆస్తమా, సీవోపీడీ తీవ్రమయ్యే అవకాశం - ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గితే సత్వర వైద్యం అవసరం - సీజనల్​ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించిన కామినేని పల్మనాలజీ వైద్యులు

Respiratory Diseases Awareness By Kamineni Doctors
శ్వాసకోస​ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పిస్తున్న కామినేని వైద్యులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Respiratory Diseases Awareness By Kamineni Doctors : వర్షాకాలంలో అధిక తేమ, ఇళ్లలో తడిగా ఉండే వాతావరణం వల్ల శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీలకు ఎక్కువగా గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సాధారణంగా కనిపించే దగ్గు, జలుబు లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కొన్నిసార్లు శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీయొచ్చని కామినేని హాస్పిటల్స్‌ పల్మనాలజీ వైద్యులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఆస్తమా, సీవోపీడీ, బ్రాంకైటిస్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత తగ్గని దగ్గు, అలర్జీ సంబంధిత శ్వాసకోశ సమస్యలు, న్యూమోనియా వంటి కేసులు పెరుగుతున్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఇలాంటి లక్షణాలుంటే ఆలస్యం చేయొద్దు : వర్షాకాలంలో ఆస్తమా, సీవోపీడీ వంటి శ్వాసనాళ సంబంధిత వ్యాధులు మరింత తీవ్రం కావొచ్చని కామినేని హాస్పిటల్స్‌ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుభాకర్ కంది తెలిపారు. తేమలో మార్పులు, ఫంగస్​, బ్యాక్టీరియాతో శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లకు గురికావడం, దీంతో గురగుర శబ్దంతో శ్వాస తీసుకోవడం, ఛాతిలో బిగుతు, తగ్గని దగ్గు, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చన్నారు. ఆస్తమా లేదా సీవోపీడీ ఉన్నవారు రిలీవర్ మందులు లేదా ఇన్హేలర్ అవసరం ఎక్కువ కావడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదన్నారు.

ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తికి స్వల్పంగా ఉండే శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్, ఇప్పటికే ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉన్నవారిని తీవ్రంగా ప్రేరేపించవచ్చన్నారు. ప్రారంభ దశలోనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకొని నియంత్రించగలిగితే శ్వాసకోశ ఇబ్బందిగా మారకుండా నివారించొచ్చని డాక్టర్ సుభాకర్​ తెలిపారు.

అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడొద్దు : ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత కొనసాగుతున్న దగ్గును ఎప్పుడూ సాధారణ బ్రాంకైటిస్‌గా భావించకూడదని మరో సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ వైద్యులు ఈ.రవీంద్రరెడ్డి సూచించారు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత కొంతకాలం దగ్గు కొనసాగవచ్చన్నారు. కానీ జ్వరం, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గురగుర శబ్దంతో శ్వాస, ఛాతీలో నొప్పి, ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గడం లేదా కఫంలో రక్తం వంటి లక్షణాలతో పాటు చాలాకాలం వరకు దగ్గు కొనసాగినా లేదా మరింత తీవ్రమైనా వైద్య పరీక్షలు అవసరమన్నారు.

సాధారణంగా తగ్గిపోయే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా లేదా సీవోపీడీ తీవ్రం కావడం, న్యూమోనియా వంటి పరిస్థితులను వేరు చేసి గుర్తించడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. ఒక్కో సమస్యకు చికిత్స విధానం భిన్నంగా ఉంటుందన్నారు. వైద్యం అవసరం లేనప్పుడు అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్‌ వాడకూడదని డాక్టర్ రవీందర్​రెడ్డి సూచించారు.

"వైరల్ లేదా ఫ్లూ తరహా ఇన్ఫెక్షన్‌ నుంచి కోలుకుంటున్న వారు, అనారోగ్యం తగ్గుతున్నట్లు అనిపించిన తర్వాత కూడా కొనసాగుతున్న లక్షణాలను గమనించాలి. ఒకవేళ శ్వాసకోస సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు వైద్యులు సూచించిన ఇన్హేలర్లు, మందులను సూచించిన విధంగానే కొనసాగించాలి. సకాలంలో వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా సమస్యను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి మరింత క్షీణించకుండా నివారించవచ్చు" - డాక్టర్ డీఎస్ సౌజన్య, కామినేని హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్

తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : ఇళ్లల్లో తగినంత గాలి ప్రసరణ, పరిశుభ్రత పాటించాలని కామినేని ఆసుపత్రి పల్మనాలజీ వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, దగ్గు లేదా తుమ్మేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు పాటించడం, రద్దీగా ఉండే ఇండోర్ ప్రదేశాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం ద్వారా శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల వ్యాప్తిని కూడా తగ్గించవచ్చన్నారు.

గాంధీలో ఆధునిక హార్ట్‌ లంగ్‌ మిషన్‌ అందుబాటులోకి - రూ.లక్షల్లో ఖర్చయ్యే చికిత్స ఇకపై ఉచితం

సీజనల్‌ వ్యాధులతో పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్య - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

TAGGED:

RESPIRATORY DISEASES AWARENESS
KAMINENI HOSPITAL
MONSOON DISEASES
సీజనల్​ వ్యాధులు వైద్యుల సూచనలు
SEASONAL INFECTIONS AWEARENESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.