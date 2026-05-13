వ్యూస్, లైక్స్ వస్తాయని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్ పెడితే పోలీసులొచ్చారు

సోషల్ మీడియాలో పాపులర్​ కావడానికి ఎంతదాకైనా వెళుతున్న జెన్​జీ కిడ్స్ - ఫాలోవర్లు, లైక్​ల కోసం ఇష్టారీతిన రీల్స్​ ​- ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాని రీల్ పోస్ట్​ చేసిన యువకుడికి షాకిచ్చిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 2:53 PM IST

Kamareddy Man Social Media Post Viral : ఇప్పటి జెన్-జీ పిల్లల రీల్స్ ట్రెండ్స్ అంతు చిక్కడం లేదు. ఫోన్ పట్టుకుంటే చాలు ఫేమస్​ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో రీల్స్ చేస్తూ కాలయాపన చేస్తుంటారు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల వీడియోలతో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్, ఫాలోవర్స్ సంపాదిస్తూ సోషల్ మీడియాలో హల్​చల్​ చేస్తుంటారు. ఇదే అదునుగా చూసుకుని ఓ యువకుడు ఏం చేశాడో తెలిస్తే షాక్​ అవుతారు.

సోషల్ మీడియాలో కొందరి ప్రవర్తన శ్రుతి మించుతోంది. ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడం కోసం, లైక్‌ల కోసం రకరకాల వీడియోలు క్రియేట్​ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం తలకు మించిన ఆలోచన చేశాడు ఓ యువకుడు. తనకు బతకాలని లేదని ఏకంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని ఎమోషనల్​గా మాట్లాడుతూ ఒక వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్‌మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఇలా చేసిన యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అసలు కథ ఇదన్నమాట : కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్‌ చంద్ర తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కామారెడ్డి టౌన్​కు చెందిన రెడ్లాన్‌ రోహిత్‌ అనే యువకుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానంటూ మంగళవారం భావోద్వేగంతో కూడిన వీడియో రూపొందించి పోస్టు చేశాడు. అయితే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ పోస్ట్ చేసిన వీడియో రోహిత్ అనుకున్నట్లుగానే వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన కామారెడ్డి పట్టణ సీఐ నరహరి, పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై సదరు యువకుడి ఇంటికి వేగంగా వెళ్లి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడాలని భావించారు. అదే వాయువేగంతో రోహిత్ ఇంటికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.

సోషల్​ మీడియాలో వ్యూస్​, లైక్స్​ కోసమే : అక్కడే అసలు కథ విని ఒక్క ఖంగుతిన్నారు. తాను కేవలం సోషల్​ మీడియాలో వ్యూస్, లైక్‌ల కోసమే ఈ వీడియోను తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు చేసినట్లు ఆశ్చర్యకరమైన సమాధానం చెప్పాడు. నిజంగా తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లేదని తెలిపారడు. దీంతో పోలీసులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. వారి విలువైన సమయాన్ని, వనరులను వృథా చేసినందుకు రోహిత్‌పై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.

