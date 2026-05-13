వ్యూస్, లైక్స్ వస్తాయని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెడితే పోలీసులొచ్చారు
సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ కావడానికి ఎంతదాకైనా వెళుతున్న జెన్జీ కిడ్స్ - ఫాలోవర్లు, లైక్ల కోసం ఇష్టారీతిన రీల్స్ - ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాని రీల్ పోస్ట్ చేసిన యువకుడికి షాకిచ్చిన పోలీసులు
Published : May 13, 2026 at 2:53 PM IST
Kamareddy Man Social Media Post Viral : ఇప్పటి జెన్-జీ పిల్లల రీల్స్ ట్రెండ్స్ అంతు చిక్కడం లేదు. ఫోన్ పట్టుకుంటే చాలు ఫేమస్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో రీల్స్ చేస్తూ కాలయాపన చేస్తుంటారు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల వీడియోలతో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్, ఫాలోవర్స్ సంపాదిస్తూ సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తుంటారు. ఇదే అదునుగా చూసుకుని ఓ యువకుడు ఏం చేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.
సోషల్ మీడియాలో కొందరి ప్రవర్తన శ్రుతి మించుతోంది. ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడం కోసం, లైక్ల కోసం రకరకాల వీడియోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం తలకు మించిన ఆలోచన చేశాడు ఓ యువకుడు. తనకు బతకాలని లేదని ఏకంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతూ ఒక వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఇలా చేసిన యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అసలు కథ ఇదన్నమాట : కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కామారెడ్డి టౌన్కు చెందిన రెడ్లాన్ రోహిత్ అనే యువకుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానంటూ మంగళవారం భావోద్వేగంతో కూడిన వీడియో రూపొందించి పోస్టు చేశాడు. అయితే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ పోస్ట్ చేసిన వీడియో రోహిత్ అనుకున్నట్లుగానే వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన కామారెడ్డి పట్టణ సీఐ నరహరి, పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై సదరు యువకుడి ఇంటికి వేగంగా వెళ్లి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడాలని భావించారు. అదే వాయువేగంతో రోహిత్ ఇంటికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్, లైక్స్ కోసమే : అక్కడే అసలు కథ విని ఒక్క ఖంగుతిన్నారు. తాను కేవలం సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్, లైక్ల కోసమే ఈ వీడియోను తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేసినట్లు ఆశ్చర్యకరమైన సమాధానం చెప్పాడు. నిజంగా తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లేదని తెలిపారడు. దీంతో పోలీసులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. వారి విలువైన సమయాన్ని, వనరులను వృథా చేసినందుకు రోహిత్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.
