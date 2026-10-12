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సౌదీలో విమానాశ్రయంపై దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ కామారెడ్డి వాసి

Telangana Man Injured In Riyadh Airport - రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో తెలంగాణ వాసి షేక్ సయీద్ గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం కింగ్ ఫహద్ ఆర్మ్​డ్​ ఫోర్సెస్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

missile Attack At riyadh airport
రియాద్​ విమానాశ్రయంలో క్షిపణిదాడి (Associated press)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 5:13 PM IST

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Telangana Man Injured In Riyadh Airport : సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై హుతీలు జరిగిన క్షిపణి దాడుల్లో గాయపడ్డ వారిలో కామారెడ్డికి చెందిన 36 ఏళ్ల షేక్ సయీద్ ఉన్నారు. మిసైల్​ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. సయూద్​ను రియాద్‌లోని కింగ్ ఫహద్ ఆర్మ్​డ్​ ఫోర్సెస్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

కామారెడ్డిలోని సైనిబాబా కాలనీకి చెందిన షేక్ సయీద్ సుమారు 12 ఏళ్లుగా సౌదీ అరేబియాలో నివసిస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని స్టార్‌బక్స్​లో జాబ్​ చేస్తున్నారు. నిన్న జరిగిన దాడిలో 13 మందికి పైగా మరణించారని దాదాపు 300 మంది గాయపడ్డారని సమాచారం. కాగా ఆ దాడిలో హైదరాబాద్​కు చెందిన వ్యక్తి యూసుఫ్​ అలీ మరణించారు.

షేక్ సయీద్ గాయపడ్డారని తెలిసి కామారెడ్డిలోని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య స్థితిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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