సౌదీలో విమానాశ్రయంపై దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ కామారెడ్డి వాసి
Telangana Man Injured In Riyadh Airport - రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో తెలంగాణ వాసి షేక్ సయీద్ గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం కింగ్ ఫహద్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
Published : October 12, 2026 at 5:13 PM IST
Telangana Man Injured In Riyadh Airport : సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై హుతీలు జరిగిన క్షిపణి దాడుల్లో గాయపడ్డ వారిలో కామారెడ్డికి చెందిన 36 ఏళ్ల షేక్ సయీద్ ఉన్నారు. మిసైల్ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. సయూద్ను రియాద్లోని కింగ్ ఫహద్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
కామారెడ్డిలోని సైనిబాబా కాలనీకి చెందిన షేక్ సయీద్ సుమారు 12 ఏళ్లుగా సౌదీ అరేబియాలో నివసిస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని స్టార్బక్స్లో జాబ్ చేస్తున్నారు. నిన్న జరిగిన దాడిలో 13 మందికి పైగా మరణించారని దాదాపు 300 మంది గాయపడ్డారని సమాచారం. కాగా ఆ దాడిలో హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి యూసుఫ్ అలీ మరణించారు.
షేక్ సయీద్ గాయపడ్డారని తెలిసి కామారెడ్డిలోని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య స్థితిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.