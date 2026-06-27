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'మా ప్రాంతం మళ్లీ మునిగిపోయేలా ఉంది ఇకనైనా చర్యలు చేపట్టండి సారూ'

గతేడాది కామారెడ్డిని ముంచెత్తిన వరదలు - 41 సెంటీమీటర్ల రికార్డు వర్షపాతం నమోదు - పూర్తిగా దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాలు - ఈ సంవత్సరమైనా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను కోరుతున్న స్థానికులు

కామారెడ్డిలో ముంపు ప్రాంతాలు
Kamareddy on Floods Effect Areas (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 4:57 PM IST

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Floods Effect Areas In Kamareddy : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఆ ప్రాంత వాసులకు కంటిమీద కునుకులేకుండా పోతోంది. వరదల నుంచి ఎలా గట్టెక్కాలని బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు. అందరికి వానాకాలం ఓ వరమైతే! ఆ కాలనీలకు మాత్రం శాపంలా మారుతోంది. గతేడాది భారీ వర్షాలతో ప్రళయంగా మారిన కామారెడ్డి జిల్లాలోని వరద బాధితులకు ఆ విపత్తు ఇంకా కళ్ల ముందు కదలాడుతోంది. ఏటా తమ ప్రాంతాలు నీట మునుగుతున్నా ప్రభుత్వం ఎందుకు నివారణ చర్యలు చేపట్టడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరద ముప్పు నుంచి తమను రక్షించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ముందస్తు చర్యల్లో ముందడుగు లేక : గతేడాది కురిసిన కుండపోత వర్షాలతో కామారెడ్డి జిల్లా ఛిన్నాభిన్నమైంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో 41 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో పట్టణంలోని హౌజింగ్ బోర్డుతో పాటు పలు కాలనీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోయాయి. కొన్ని కాలనీలోని బాధితులు ఇళ్లను వదిలి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాల్సిన దుస్థితి వాటిల్లింది. వరద ముప్పునకు తాత్కాలిక మరమ్మతులే చేస్తున్నారే కానీ, శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు కనిపించడం లేదు. వేసవి కాలంలోనే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉండగా ఆ పనుల్లో మాత్రం ముందడుగు పడలేదు. స్వల్ప వర్షాలకే ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇక భారీ వర్షాలు పడితే గత పరిస్థితే మళ్లీ పునరావృతమయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది.

20 నిమిషాలు వర్షం కురిస్తే చాలు : ప్రస్తుతం కామారెడ్డి పట్టణంలో లక్షకు పైచిలుకు జనాభా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ప్రాంత పరిధి విస్తరిస్తుండటంతో కొత్త కాలనీలు వెలుస్తున్నాయి. కానీ వీటికి అనుగుణంగా మురికి కాల్వల విస్తరణ, వర్షపు నీరు వెళ్లేందుకు సరైన చర్యలను అధికార యంత్రాంగం చేపట్టడం లేదు. చిన్నపాటి వర్షం కురిసిన 20 నిమిషాల్లోనే కాలనీలు జలమయమవుతున్నాయి. అలా ఏటా కాలనీలు ముంపునకు గురవుతున్నా, అధికారులకు మాత్రం కనువిప్పు కలగడం లేదు. అధికారులు వరదల బారి నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలో చెబుతున్నారు కానీ, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు మాత్రం చూపడం లేదంటూ స్థానికులు వాపోతున్నారు.

"గతేడాది వరదలు సంభవించి అన్ని మౌలిక వసతులు దెబ్బతిన్నాయి. మళ్లీ ఈ సంవత్సరం వర్షాలు మొదలైనప్పటికీ ఇంకా అధికారులు స్పందించడం లేదు. వరదలు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి కూడా వచ్చారు. దెబ్బతిన్న వాటిని బాగు చేయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ, ఇంత వరకు ఎలాంటి చర్యలూ చేపట్టలేదు. డ్రైనేజీల్లో పూడిక తీయాలి. రోడ్లపైకి నీరు రాకుండా చేయాలి. సీం పర్యటనకే దాదాపు రూ.2కోట్లు ఖర్చు చేసి ఉంటారు. ఆ డబ్బును మా కాలనీలను బాగు చేసేందుకు ఉపయోగించినా ప్రజలు ముంపు భయం లేకుండా ఉండేవారు. రాబోయే వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇకనైనా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం" - కామారెడ్డి పట్టణ స్థానికులు

గత పరిస్థితులు పునరావృతం కావొద్దు : కాలనీలో వరద ముంపు నివారణ చర్యలకు రూ.27 కోట్లతో పురపాలకశాఖ ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో రూ.కోటి నిధులు మంజూరు కాగా, అవి గుంతలను పూడ్చి, రోడ్లను పునరుద్ధరించడానికే సరిపోయాయి. జనావాసాల్లో ప్రధానమైన మురుగు కాల్వలను శుభ్రం చేసే పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి. అధిక వర్షాలు కురిసే లోపే వరద నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. గతేడాది ఎదుర్కొన్న సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా తమకు వరద ముంపు నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం కావాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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Last Updated : June 27, 2026 at 4:57 PM IST

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కామారెడ్డిలో ముంపు ప్రాంతాలు
KAMAREDDY FLOODS IN 2025

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