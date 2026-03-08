పోషించలేక కుమార్తెల్ని చెరువులోకి తోసేసిన తండ్రి - ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యం
కామారెడ్డిలో అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారుల మృతదేహాలు చెరువులో లభ్యం - ఆర్బీనగర్ కాలనీలో నిన్నఉదయం అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారులు - అప్పుల కారణంగా పిల్లలను పోషించలేక చంపినట్లు పోలీసుల విచారణలో ఒప్పుకున్న తండ్రి ఇస్మాయిల్
Published : March 8, 2026 at 5:23 PM IST
Kids Missing Mystery Case in Kamareddy Dist : కామారెడ్డి పట్టణంలో హృదయవిదారక ఘటన వెలుగుచూసింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్న తండ్రే ఆ బిడ్డల పాలిట కాలయముడిగా మారాడు. అభంశుభం తెలియని ముగ్గరు పిల్లలను బావిలోకి తోసేశాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు పిల్లలు మృతి చెందారు. ఒక్కసారిగా ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుమున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పిల్లలను పోషించలేకే తండ్రి ఇలా చేసినట్లుగా ఏఎస్పీ చైతన్య రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ మేరకు నిందితుడుని అరెస్టు చేసిన రిమాండ్కు తరలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
"నిన్న(శనివారం) మధ్యాహ్నం తమ ముగ్గురు పిల్లలు కనిపించట్లేదని వారి తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర ఆదేశాల ప్రకారం 5 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి పరిసరాల్లో గాలించాం. విచారణలో భాగంగా చిన్నారుల తండ్రిని ప్రశ్నించగా ముగ్గురు పిల్లలను ఏదైనా కొనిపిద్దామని చెప్పి ఆటోలో తీసుకువెళ్లి ఇంటి వద్ద విడిచిపెట్టానని చెప్పాడు. అతడు పొంతనలేని సమాధానాలు ఇస్తుండటంతో అనుమానం వచ్చి ప్రశ్నించాం. ఈ క్రమంలో అతడు పెద్ద చెరువు వద్దకు పిల్లలను తీసుకువెళ్లినట్లుగా తెలిసింది. పరిశీలించగా అక్కడ మూడు మృతదేహాలను గుర్తించాం. అప్పుల బాధతో పిల్లల పోషణ కష్టమవ్వడంతో చంపేశానని చెప్తున్నాడు. అతడిని రిమాండ్కు తరలించాం."- చైతన్యరెడ్డి, కామారెడ్డి ఏఎస్పీ
పోలీసులు, స్థానికుల కథనం ప్రకారం : కామారెడ్డి పట్టణంలో ఆర్బీనగర్కు చెందిన ఇస్మాయిల్, షబీనా దంపతులకు షీపత్(8), ఆయత్(7), మరియం(5) కుమార్తెలు. అతడు పొట్టకూటికోసం ఆటో నడిపిస్తుండగా, భార్య కూలీనాలీ పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. ఇస్మాయిల్ భార్య షబీనా పనికి వెళ్లి ఇంటికి తిరిగివచ్చేలోగా పిల్లలు కనిపించలేదు. పిల్లలు ఎక్కడున్నారని భర్తను ప్రశ్నించగా దోశ తినిపించి ఇంటికి పంపించానని వివరించాడు. ఎంత వెతికినా ఆచూకీ తెలియలేదు. దీంతో కంగారుపడ్డ ఆమె ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక శనివారం మధ్యాహ్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కామారెడ్డి సబ్డివిజన్ ఏఎస్పీ చైతన్యరెడ్డితో పాటు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నరహరి, రామన్ల ఆధ్వర్యంలో 3 బృందాలు ఏర్పాటయ్యాయి.
దోశ తినిపించానని చెప్పి : విచారణలో భాగంగా ఇస్మాయిల్ను పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో తాను పిల్లలకు దోశ తినిపించేందుకు హోటల్కు తీసుకెళ్లానని చెప్పాడు. అనంతరం ఆటో గిరాకీ రావడంతో వారిని ఇంటికి వెళ్లమని చెప్పి తాను వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపాడు. సీసీ కెమెరా ఫుటేజీకి, ఇస్మాయిల్ సమాధానాలకు పొంతన లేకపోవడంతో పోలీసులు మరోసారి అతడిని తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించారు. దాంతో తానే పిల్లలను పెద్దచెరువులోకి తోసేశానని చెప్పాడు. ముందుగా రెండో కుమార్తెను నీటిలోకి తోసేశానని, తర్వాత మూడో కుమార్తెను, చివరగా పెద్ద కుమార్తెను నీటిలోకి నెట్టానని నిందితుడు వివరించాడు.
చిన్నారులు చనిపోయారని నిర్ధారించుకోడానికి అరగంట పాటు అక్కడే ఉన్నట్లుగా నిందితుడు తెలిపాడు. కుటుంబానికి రూ.5 లక్షలకుపైగా అప్పుల భారం ఉండడంతోనే పిల్లలను చంపానని, తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుందామనుకున్నానని వివరించాడు. విచారిస్తున్న సమయంలో నిందితుడు పోలీసుల్ని ఘటనా స్థలానికి తీసుకెళ్లడంతో ఓ కుమార్తెకు సంబంధించిన హిజాబ్ లభ్యమైంది. దీంతో పోలీసులు ఫైర్ సిబ్బందితో పాటు గజ ఈతగాళ్లను రప్పించి గాలించగా ముగ్గురు చిన్నారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి.
మిన్నంటిన రోదనలు : తనకు అప్పు ఉందని, అందుకే కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య చేసుకుందామనుకున్నట్లు నిందితుడు తెలిపాడు. కానీ ఆయన భార్య మాత్రం తనకేపాపం తెలియదని చెబుతోందని పోలీసులు అంటున్నారు. ముక్కుపచ్చలారని బిడ్డలు మృతి చెందారని తెలియడంతో పెద్ద చెరువు వద్ద బాధిత కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. నిందితుడిని మరోసారి కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసులు వివరించారు.
