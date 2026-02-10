ETV Bharat / state

మీ ఫోన్​లో నుంచే కల్యాణలక్ష్మి అప్లికేషన్​ - ఈ చిన్న తప్పులు చేస్తే రిజెక్ట్​ అయ్యే ఛాన్స్

ఆడబిడ్డల పెళ్లికి భరోసా - తెలంగాణ ప్రభుత్వ కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలు - పథకాలకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

Kalyana Lakshmi
Kalyana Lakshmi (ETV Bharat)
How to Apply for Kalyana Lakshmi Scheme : ఆర్థికంగా వెనకబడిన కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లల పెళ్లి అనేది ఎంతో పెద్ద బాధ్యత. పెళ్లి ఖర్చులు, ఆభరణాలు, ఇతర ఏర్పాట్లు కుటుంబాలపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం మోపుతుంటాయి. ఈ పరిస్థితిని గుర్తించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డల వివాహానికి ఆర్థిక సహాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో కల్యాణ లక్ష్మి/ షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 2014 అక్టోబర్ 2న ప్రారంభమైన ఈ పథకం, ఇప్పటివరకు లక్షలాది కుటుంబాలకు అండగా నిలిచింది. అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఒక్కో పెళ్లికి రూ.1,00,116 మేర ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నారు.

కల్యాణ లక్ష్మి/ షాదీ ముబారక్ పథకాలు ఎవరికి? :

  • కల్యాణ లక్ష్మి పథకం ప్రధానంగా హిందూ మతానికి చెందిన ఆర్థికంగా వెనకబడిన కుటుంబాల ఆడపిల్లల కోసం అమలు చేస్తున్నారు.
  • షాదీ ముబారక్ పథకం ముస్లిం మైనార్టీ కుటుంబాల ఆడపిల్లల వివాహాలకు ఉద్దేశించినది.
  • ఈ రెండు పథకాల ఉద్దేశం ఒకటే. పేద కుటుంబాల్లోని ఆడబిడ్డల పెళ్లి సమయంలో ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించడం.
  • ఈ పథకాల కింద అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి రూ.1,00,116 జమ చేస్తుంది. ఈ మొత్తం ద్వారా పెళ్లికి అవసరమైన కనీస ఖర్చులు నిర్వహించుకోవచ్చు.
  • మధ్యవర్తుల అవసరం లేకుండా డీబీటీ విధానంలో డబ్బులు అందించడం వల్ల పారదర్శకత పెరిగింది.

కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్‌కు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే? : కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటుంది.

దరఖాస్తు చేసే విధానం :

  • ముందుగా telanganaepass.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి.
  • హోమ్ పేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే “కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్” అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • మీకు వర్తించే పథకంపై క్లిక్ చేయాలి.
  • కొత్త పేజీలో రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్‌ను సెలక్ట్ చేయాలి.
  • పెళ్లి కుమార్తె వ్యక్తిగత వివరాలు, కులం, ఆదాయం, చిరునామా, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • వరుడి వయస్సు, వివాహ తేదీ, ప్రదేశం వంటి వివరాలు ఇవ్వాలి.
  • అవసరమైన అన్ని ధ్రువపత్రాల స్కాన్ కాపీలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • చివరగా అన్ని వివరాలు సరిచూసుకుని సబ్​మిట్​ బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

దరఖాస్తు చేసే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : దరఖాస్తు సమయంలో చిన్న పొరపాటు చేసినా కూడా అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.

  • వధువు, వరుడు, తల్లిదండ్రుల పేర్లు గుర్తింపు కార్డుల్లో ఉన్నట్లే నమోదు చేయాలి.
  • ఒక్క అక్షరం తప్పు పడినా అప్లికేషన్ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • మొబైల్ నెంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ తప్పులు లేకుండా ఎంటర్ చేయాలి.
  • చిరునామా పూర్తిగా, స్పష్టంగా నమోదు చేయాలి.
  • పెళ్లి తేదీ, పెళ్లి ప్రదేశం వివరాలను ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి.
  • బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, ఐఎఫ్​ఎస్​సీ కోడ్ చాలా జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
  • సర్టిఫికెట్లు అప్‌లోడ్ చేసే సమయంలో సరైన డాక్యుమెంట్లు సరైన సైజ్‌లో ఉన్నాయా లేదా పరిశీలించాలి.
  • సబ్మిట్ చేసే ముందు మొదటి నుంచి చివరి వరకు అన్ని వివరాలు మరోసారి చెక్ చేయాలి.

అప్లికేషన్ త్వరగా ప్రాసెస్ కావాలంటే? : అన్ని వివరాలు కచ్చితంగా, తప్పుల్లేకుండా నమోదు చేస్తే అప్లికేషన్ త్వరగా ప్రాసెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకుంటే సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది.

ఆడబిడ్డల భవిష్యత్తుకు భరోసా : కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలు కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాదని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆడబిడ్డలపై ఉన్న సామాజిక, ఆర్థిక భారం తగ్గించే దిశగా తీసుకున్న కీలక అంశమని, పేద కుటుంబాల్లో పెళ్లి కోసం అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితిని తగ్గించడంలో ఈ పథకం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబం ఈ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని, తమ ఆడబిడ్డల జీవితాన్ని సుఖమయం చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతోంది.

