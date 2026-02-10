పేదింటి బిడ్డల పెళ్లికి రూ.లక్ష సాయమందించే ప్రభుత్వ పథకం - దరఖాస్తు చేసుకోండిలా
పేదింటి బిడ్డలకు అండగా నిలుస్తున్న కల్యాణ లక్ష్మీ పథకం - అర్హులైన ప్రతి బిడ్డకూ వివాహ ఖర్చు నిమిత్తం రూ.1,00,116 సాయాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వం - పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఇదే
Published : February 10, 2026 at 7:34 AM IST
Kalyana Lakshmi Application Process : పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఆడబిడ్డలకు వివాహం చేయడం అతిపెద్ద బాధ్యత. దీనికి ఎంతో డబ్బు అవసరమవుతుంది. పెళ్లి ఖర్చులు, ఆభరణాల కొనుగోలు ఇలా పలు అవసరాలకు రూ.లక్షల్లో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. పేదలు అంత డబ్బు చెల్లించుకోవాలంటే తలకు మించిన భారం. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటిి దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదింటి ఆడబిడ్డల వివాహం కోసం ఆర్థికసాయం చేస్తోంది. ఆ పథకం పేరు కల్యాణ లక్ష్మీపథకం. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఆడబిడ్డల పెళ్లికి 1,00,116 రూపాయలను సాయాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ పథకాన్ని ఎంతోమంది సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతున్నారు. ఈ పథకానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఏఏ పత్రాలు అవసరం? నిబంధనల వివరాలు తదితర విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కల్యాణ లక్ష్మీ పథకానికి అర్హతలు :
- ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కొన్ని అర్హతలు ఉండాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- కల్యాణ లక్ష్మీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేవారు తెలంగాణ శాశ్వత నివాసులై ఉండాలి
- వధువుకు కనీసం 18 ఏళ్ల వయసు నిండి ఉండాలి
- వరుడు వయస్సు కనీసం 21 ఏళ్లపైన ఉండాలి
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.2 లక్షల లోపు ఉండాలి
- పైన వివరించిన అర్హుతలు ఉన్నవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
దరఖాస్తు చేసేందుకు కావాల్సిన పత్రాలు ఇవే :
- వధువు ఫోటో
- వధువు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం(బర్త్ సర్టిఫికెట్)
- ఆధార్ కార్డు
- వధువు, ఆమె తల్లి బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్పుస్తకం కాపీ
- పైన పేర్కొన్న పత్రాలను స్కాన్ చేసి జేపీజీ ఫార్మాట్లో, సైజ్ 150 కేబీ కన్నా తక్కువ ఉండే విధంగా ఉండాలి
- దరఖాస్తు చేసుకునేముందు కావాల్సిన పత్రాలన్నింటిని మీ దగ్గర ఉంచుకోండి
కల్యాణ లక్ష్మీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా? :
కల్యాణ లక్ష్మీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం చాలా సులభం. ఈ కింద సూచనలు అనుసరిస్తూ దరఖాస్తు చేసుకోండి.
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ telanganaepass.cgg.gov.in సందర్శించండి
- ఇప్పుడు హోమ్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో కల్యాణ లక్ష్మీ అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి
- ఆపై ఆ వెబ్పేజీలో కల్యాణ లక్ష్మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి
- ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి
- పెళ్లి కుమార్తె వివరాలు, కులం, ఆదాయం, చిరునామా, బ్యాంకు ఖాతా తదితర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి
- అనంతరం వరుడి వయస్సు నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది.
- చివరలో అన్ని డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించిన స్కాన్ కాపీని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- వివరాలన్నింటిని ఎంటర్ చేశాక సబ్మిట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే చాలు
- మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయినట్లే
- దరఖాస్తు చేసుకునేముందు ఈ పథకానికి అర్హులా? కాదా అనే విషయాలు తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోండి
కల్యాణ లక్ష్మీ స్టేటస్ చెక్ చేయడం ఎలా? :
- కల్యాణ లక్ష్మీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న అనంతరం, దాని స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఆన్లైన్లో ఉంది.
- ఇందుకోసం ముందుగా telanganaepass.cgg.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- కల్యాణ లక్ష్మీ అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో హోమ్పేజ్లో క్లిక్ చేసి కల్యాణ లక్ష్మీ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ కింద ప్రింగ్, స్టేటస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- ఇప్పుడు ఆధార్ నంబర్, సెల్ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. ఆ వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే చాలు, మీ అప్లికేషన్ స్థితిని తెలియజేస్తుంది.
కల్యాణ లక్ష్మీ పథకం ద్వారా ఇప్పటికే ఎన్నో లక్షల మంది లబ్ధిపొందారు. ఎంతోమంది పేదల కుటుంబాల్లో ఈ స్కీమ్ వెలుగులు నింపుతోంది. ప్రతి ఏటా ఇందుకు సంబంధించిన నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన వారి ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం నేరుగా డబ్బులను జమ చేస్తోంది.