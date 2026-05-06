ETV Bharat / state

ప్రైవేట్ స్కూల్స్​లో ఫీజు నియంత్రణకు అథారిటీ ఏర్పాటు చేయాలి : కల్వకుంట్ల కవిత

కార్పొరేట్ స్కూళ్ల దోపిడీని ప్రభుత్వం నియంత్రించాలన్న టీఆర్​ఎస్​ అధ్యక్షురాలు - ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడీకి ఇప్పుడే పరిష్కారించాలని డిమాండ్ - ఫీజుల నియంత్రణ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి హాజరైన కవిత

private schools fee
Kalvakuntla Kavitha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kavitha on Fee Exploitation by Corporate, Private Schools : విద్య ద్వారానే సమానత్వం, స్వేచ్ఛ సాధ్యమని టీఆర్​ఎస్ అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. నాణ్యమైన విద్య - ఫీజుల నియంత్రణ అనే అంశంపై ఆమె హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. ఉచిత విద్య, వైద్యం భాద్యత ప్రభుత్వాలదే అనే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉండాలన్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కార్పొరేట్​ స్కూళ్లు ఫీజులు ఎంత పెంచినా ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉంటామంటే కుదరదని హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రే విద్యాశాఖ మంత్రి ఉండటం రాష్ట్రానికి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిగా మారిందన్నారు. 50 నుంచి 120 శాతం ఫీజులు పెరిగినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని దుయ్యబట్టారు. పిల్లల చదువు బాధ్యత కేవలం తల్లిదండ్రులది మాత్రమే కాదని ప్రభుత్వ పాత్ర కూడా ఉండాలని గుర్తుచేశారు.

ఫీజులపై పట్టించుకోమంటే కుదరదు : ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత ఫీజుల నియంత్రణ కోసం గత బీఆర్ఎస్‌ ప్రభుత్వం తిరుపతిరావు కమిషన్ వేసిందని కవిత తెలిపారు. ఆ కమిషన్ అధ్యయనం చేసి స్పష్టమైన నివేదికను కూడా ఇచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు. కానీ ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ విషయంలో కేసీఆర్​ సర్కార్ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదని మండిపడ్డారు. గురుకులాలు ఏర్పాటు చేశామని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల దోపిడీని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పట్టించుకోబోమంటే కుదరదని తేల్చి చెప్పారు. తమిళనాడు తరహాలో ఇక్కడ కూడా ఫీజు నియంత్రణ కోసం పర్మినెంట్ అథారిటీ ఉండాలని లేదంటే గుజరాత్​లో మాదిరిగా ప్రాథమిక విద్యకు 15 వేలు, ఉన్నత విద్యకు 25 వేలకు మించి ఫీజు ఉండొద్దనే రెండు అంశాల్ని ఆమె ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రభుత్వానికి సూచించారు.

ఏం సందేశం ఇస్తున్నారు : మన రాష్ట్రంలో 64 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉంటే 65 నుంచి 75 శాతం వరకు ప్రైవేటు పాఠశాలల్లోనే చదువుతున్నారని కవిత అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం కచ్చితంగా కార్పొరేట్ స్కూళ్ల దోపిడీని నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన జీవోను తక్షణమే జారీ చేయాలన్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా ఫీజు పెంచకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఓపెనింగ్‌లకు వెళ్తూ ఏం సందేశం ఇస్తున్నట్లు? ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలను దోపిడీని ముఖ్యమంత్రే ప్రోత్సహిస్తున్నట్లా? అని కవిత ప్రశ్నించారు.

"ఇప్పుడున్న విద్యాసంస్థలు చాలా వరకు వ్యాపార ధోరణితోనే కొనసాగుతున్నాయి. వాటిలో రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించినవే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. రాజకీయ నాయకులకు విద్యాసంస్థలు ఉండటమనేది సరైనదేనా అని మనందరం ఒకసారి ఆలోచించాలి. అదే విధంగా ఫీజుల దోపిడీకి ఇప్పుడే అంటే మే నెలలోనే పరిష్కారం కావాలి. ఎందుకంటే పిల్లల ఫీజులు కట్టాలంటే తల్లిదండ్రులు భయపడిపోతున్నారు" -కల్వకుంట్ల కవిత, టీఆర్​ఎస్ అధ్యక్షురాలు

మా మార్గం పాంచజన్యం - పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తాం : కవిత

కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన'కు ఈసీ గుర్తింపు - 'టీఆర్ఎస్ నాకే రాసిపెట్టి ఉందేమో'

TAGGED:

QUALITY EDUCATION FEE CONTROL
KAVITHA ON PRIVATE SCHOOL FEES
ప్రైవేటు స్కూళ్లపై కవిత
EXPLOITATION OF PRIVATE SCHOOLS
KAVITHA ON PRIVATE SCHOOL FEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.