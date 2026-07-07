ETV Bharat / state

ముందు ఈసీ నోటీసుకు సమాధానం చెప్పండి - కల్వకుంట్ల కవితకు హైకోర్టు ఆదేశం

పార్టీ పేరు ఖరారుపై దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన కవిత - తెలంగాణ రక్షణ సమితి పేరు తన పార్టీకి కేటాయించాలని కోరిన కవిత - ఈసీ నోటీసుకు సరైన రీతిలో సమాధానం చెప్పాలన్న హైకోర్టు

Delhi High Court
Delhi High Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalvakuntla Kavitha approaches Delhi High Court : పార్టీ పేరు ఖరారుపై దిల్లీ హైకోర్టును కల్వకుంట్ల కవిత ఆశ్రయించారు. తెలంగాణ రక్షణ సమితి పేరు తన పార్టీకి కేటాయించాలని కవిత కోరింది. ఈసీ నోటీసుకు సరైన రీతిలో సమాధానం చెప్పాలన్న దిల్లీ హైకోర్టు పిటిషన్‌ విచారణకు స్వీకరిస్తే ఈసీ విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవడమేని తెలిపింది.

TAGGED:

KAVITHA PETITION ABOUT PARTY NAME
DELHI HIGH COURT ON KAVITHA PARTY
కల్వకుంట్ల కవిత టీఆర్ఎస్
KAVITHA APPROACHES DELHI HIGH COURT
KALVAKUNTLA KAVITHA ON TRS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.