ముందు ఈసీ నోటీసుకు సమాధానం చెప్పండి - కల్వకుంట్ల కవితకు హైకోర్టు ఆదేశం
పార్టీ పేరు ఖరారుపై దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన కవిత - తెలంగాణ రక్షణ సమితి పేరు తన పార్టీకి కేటాయించాలని కోరిన కవిత - ఈసీ నోటీసుకు సరైన రీతిలో సమాధానం చెప్పాలన్న హైకోర్టు
Delhi High Court (ANI)
Published : July 7, 2026 at 1:50 PM IST
Kalvakuntla Kavitha approaches Delhi High Court : పార్టీ పేరు ఖరారుపై దిల్లీ హైకోర్టును కల్వకుంట్ల కవిత ఆశ్రయించారు. తెలంగాణ రక్షణ సమితి పేరు తన పార్టీకి కేటాయించాలని కవిత కోరింది. ఈసీ నోటీసుకు సరైన రీతిలో సమాధానం చెప్పాలన్న దిల్లీ హైకోర్టు పిటిషన్ విచారణకు స్వీకరిస్తే ఈసీ విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవడమేని తెలిపింది.